Na de film over haar ouders Gert en Hermien was Sandra Timmerman (1964-2021) eindelijk klaar voor nieuwe stappen

Sandra Timmerman.

Ze wilde zo graag dat het eens over haar eigen talent zou gaan en niet steeds over ‘al die shit’ uit haar verstoorde jeugd. Sandra Timmerman zei dat tegen het einde van De Gert en Hermien Story. De film van Hans Heijnen over het liefdevolle, artistieke, maar ook fanatiek-religieuze, gewelddadige en uiteindelijk losgeslagen gezinsleven van het beroemde zingende echtpaar Gert en Hermien Timmerman, was voor oudste dochter en hoofdpersoon Sandra een doorstart.

De valse start dateert van eind jaren ’90, toen zij aan haar moeder vertelde hoe vader Gert haar als klein meisje seksueel had misbruikt. Hermien belde daarop het weekblad Story. (‘Omdat we dan, volgens haar, controle over het verhaal hadden’, zei Sandra daar onlangs over. Dit eveneens in Story.) Gert ontkende alles in talkshows.

‘Ik had het gevoel dat er met de film een last van haar was afgevallen’, zegt Hans Heijnen. ‘Ze zat in een hele goede flow. Ze dacht weer aan een theaterprogramma, er lonkten nieuwe opdrachten.’

Maar nog geen maand nadat De Gert en Hermien Story op tv kwam, is Sandra Timmerman in een slingerende auto in haar woonplaats Oldenzaal van de weg gehaald: een hersenbloeding. Na een week in coma overleed ze op 11 juli, 57 jaar oud, in Zwolle.

Sandra Timmerman, geboren in Enschede, trouwde en scheidde twee keer en laat drie kinderen en twee kleinkinderen achter die haar op handen dragen. Volgens Sandra’s oudste dochter Hermieke brak de scheiding van Gert en Hermien, ruim twintig jaar geleden, de beerput open: ‘Het leek alsof het hele gezin zich voor die tijd nooit had geuit.’

Sandra, die tegen haar kinderen altijd open was over haar incestverleden (‘Maar ook sterk en beschermend, bijna luchtig, zodat wij er geen last van kregen’) heeft Hermieke wel eens uitgelegd waarom kinderen zo lang hun mond houden over incest: ‘Ze zei: Je weet dat op het moment dat je zoiets vertelt, dat alles dan kapot gaat. En alles gíng ook kapot.’

Sandra verloor behalve haar ouders uiteindelijk ook het contact met haar zes jaar jongere zus Sheila, voor wie ze als kind vaak moest zorgen. Later poseerden ze samen voor Playboy. In 1992 begonnen ze coverband She She and the He Devils.

De relatie van de zussen eindigde niet door Sandra’s beschuldiging van incest, die aan bod kwam in haar boek Circuskind en in een geprezen theatervoorstelling. ‘Sheila heeft die nog gezien en was er waarderend over’, zegt Hans Heijnen. Hermieke: ‘Maar mijn moeder wilde blijven werken met dat verleden, ze had dat nodig om zichzelf zichtbaar te maken. Terwijl Sheila juist ónzichtbaar wilde worden.’ Dat ging niet samen.

Hans Heijnen heeft op Sandra’s aandringen haar zus nog om medewerking aan de film gevraagd: ‘Maar het werd Sheila echt teveel.’

De twee dochters van Sheila en de kinderen van Sandra hebben goed contact. Hermieke: ‘Wij begrijpen allemaal waarom onze moeders niet anders konden.’

De banden met broer Gert verbrak Sandra vijf jaar geleden zelf rigoureus, toen hij werd veroordeeld wegens het bezit en verspreiden van kinderporno. Broer noch zus zijn afscheid komen nemen van Sandra.

De tragiek van het voortijdig overlijden van Sandra Timmerman, zo kort nadat ruim anderhalf miljoen mensen De Gert en Hermien Story zagen, is dat ze nu toch voor altijd een hoofdrol lijkt te krijgen in het verhaal waarvan ze juist afscheid had willen nemen met deze film. ‘Verschrikkelijk’, vindt Hans Heijnen dat. Dochter Hermieke: ‘Het was eindelijk tijd voor nieuwe stappen. Ze kreeg zoveel liefdevolle reacties. Het is jammer dat ze daar niet lang van heeft mogen genieten.’