‘Na alle moeite die ik had gedaan het hem hier naar de zin te maken, voelde dit als een afwijzing’

Beeld Max Kisman

Simone (51): ‘Ik had niet zo onredelijk boos moeten worden, ik had hem nooit mijn huis moeten uitzetten toen hij zei dat-ie terug wilde naar New York. Ik had geduldiger moeten zijn, beter moeten luisteren naar de woorden die hij niet sprak maar misschien wel bedoelde, dat hij terug wilde naar de VS maar dat dat niet automatisch betekende dat hij het wilde uitmaken met mij. Dat zijn vertrek uit dit land niet per se het einde was van onze relatie. Maar ik was beledigd, gekwetst. Na alle moeite die ik had gedaan het hem hier naar de zin te maken, hem een thuis te geven waar ik thuis was, voelde dit als een afwijzing.

We woonden toen al een tijdje samen in mijn huis in Leiden, hij was net de week ervoor heen en weer naar New York geweest om zijn appartement op te zeggen. Het was een doordeweekse avond, een uur of zes. Hij zei: ik blijf nog een paar weken en dan ga ik definitief terug. Hoe onlogisch dat klonk; eerst die lange vliegreis, verhuizen en vervolgens onmiddellijk na terugkomst je definitieve vertrek aankondigen, hoefde ik hem niet te zeggen. Niets leek langer logisch.

Hij was verslagen, hij aardde hier niet, hij vond veel Nederlanders bot en Nederlands een lastige taal. Telkens als ik voorstelde alle voorwerpen in huis te labelen met de Nederlandse namen, reageerde hij onverschillig en een keer bekende hij dat hij in het park was gaan liggen in plaats van naar taalles te gaan. Nu, twaalf jaar later, denk ik: maar ik wíst toch dat hij ongelukkig was? Hij kon hier niet eens zijn beroep uitoefenen. Hij was verpleegkundige maar werkte in een kwekerij en verpakte bloemen.

Tijdens onze eerste toevallige ontmoeting in januari 2006 op de Golden Gate Bridge in San Francisco, beiden met de fiets schuilend voor de regen, en later bij de haard van een restaurant aan de overkant, had hij enthousiast verteld hoe hij gewonden had verzorgd tijdens 9/11. Hoe hij met zwaar verbrande mensen in zijn armen had gelopen. Nog jaarlijks ontving hij op 11 september bedankjes, en nog steeds had hij last van zijn longen door het stof van die instortende gebouwen. Ik was ook verpleegkundige, maar niet uit roeping zoals hij. Ik had best naar de Verenigde Staten kunnen gaan, had daar werk kunnen vinden. Maar omdat hij naast een Amerikaans ook een Iers paspoort had, leek zijn emigratie naar Europa logischer.

Zijn mededeling, want dat was het, overviel me. Ik antwoordde: ga dan maar meteen weg. Nu. Het was allemaal zo idioot en toch nog onverwacht. En dat terwijl het zo geweldig was begonnen. Na die ontmoeting op die legendarische brug had ik hem op de pont terug mijn telefoonnummer gegeven. Het duurde een tijdje, toen belde hij. Op een vrijdagmiddag zag ik een lang nummer op mijn schermpje. ‘Wat leuk, bel morgen even terug dan heb ik vrij.’ Op een of andere manier had hij iets Europees in hoe hij deed. We hebben uren met elkaar gesproken.

Zoenen op iedere brug

Met een mooie, zware stem lachte hij om mijn nogal Hollandse grapjes en na een aantal maanden veel bellen vroeg hij, kom je me opzoeken in New York? Dat deed ik. Ik boekte een hotel, zegde dat weer af, ging bij hem logeren, ik in zijn bed, hij op de bank. Het duurde een dag voor hij weer samenviel met de man die in mijn hoofd steeds knapper en aantrekkelijker was geworden, maar toen kwam de verliefdheid terug en zoenden we bij het ontbijt toen ik nog half slapend in mijn lange T-shirt bij hem op schoot kroop. Hij woonde in Queens, liet me heel New York zien, op iedere brug stonden we stil en zoenden we.

Ik dacht aan de stewardessen die me allemaal succes hadden gewenst in het vliegtuig op weg naar JFK Airport. Ze hadden me nu eens moeten zien, ik was nog nooit zo gelukkig geweest. En bij mijn vertrek vroeg ik: zijn we nu steady of gewoon aan het daten? Hij lachte om mijn woorden die ik inderdaad nooit eerder had gebruikt en een beetje onwennig over mijn lippen kwamen. Ja, zei hij, we gaan steady.

Later kwam hij langs in Nederland en wat was hij lief voor mijn oma. Niet omdat hij vond dat dat zo hoorde, maar omdat hij echt geïnteresseerd was. Hij was perfect. Toen we jaren daarvoor met onze natte kleren voor de haard aan de baai zaten, had ik hem al verteld over de operatie die me te wachten stond, als drager van het BRCA1-gen zouden dat voorjaar mijn borsten preventief worden geamputeerd. Ik was bang dat ik met mijn borsten mezelf zou kwijtraken, ze hoorden immers al een leven lang bij me. Met hem kon ik daar zonder gêne over praten. Hij reageerde precies zo begripvol als ik had gehoopt. Ook later bleef hij maar zeggen hoe mooi hij me vond.

Ik was bang hem te verliezen. Ik was niet betrokken bij zijn besluit. Daarom werd ik zo boos. De verandering van de trotse Amerikaanse Ben in de Nederlandse timide Ben had ik wel gezien maar ontkend. Om hem op te beuren had ik hem langs toeristische trekpleisters gevoerd, Neeltje Jans, Giethoorn, Maastricht, en dan schonk ik nog maar een wijntje in. Maar we hadden natuurlijk moeten praten. Die avond had ik moeten zeggen: ga maar, ik snap het, ik kom je over een paar maanden wel opzoeken en dan zien we wel verder.

Twee weken heeft-ie nog in een hotel gezeten en hij nam netjes afscheid van mijn familie en vrienden. Mijn nichtjes waren in tranen. Pas op de dag van zijn vlucht terug reed ik naar hem toe. In elkaar gedoken trof ik hem aan op een bankje op Schiphol. We omhelsden elkaar en huilden tot het tijd was voor hem te gaan. Later hoorde ik dat hij weer in zijn oude appartementencomplex is gaan wonen en dat hij ook zijn baan in het ziekenhuis terug heeft. Maar ik heb hem nooit meer gezien en op mijn 9/11-kaartjes heeft hij nooit gereageerd. Van al mijn exen mis ik alleen hem. Uit pure frustratie heb ik iets onvervangbaar kostbaars zomaar uit mijn handen laten glippen.’