My Baby-zangeres Cato omarmt het minimalisme

Cato van Dijk Beeld Jordi Huisman

Wie? Cato van Dijck (33). Waar? Spa Sereen, aan de Maarsseveense Plassen. Wat doet zij? Ze is zangeres-gitarist van de band My Baby. Het Nederlands-Nieuw-Zeelandse trio bracht onlangs de nieuwe single Gasoline uit. Dit voorjaar wordt hun nieuwe album Sake Sake Sake verwacht.

Waarom deze plek?

‘Hier staat de tijd even stil, hier kom je los van je dagelijks leven en gedachten. Ik voel me hier alsof ik op reis ben. Het is een soort niemandsland. Je kijkt uit over het water en ziet nergens menselijke bouwsels. Ik hou van de combinatie van strakke lijnen en natuurlijke materialen, zoals gewelfd hout. Of gebogen glas, dat in een hoek terechtkomt en weerspiegelt. In die weerspiegeling zit een soort spanning, omdat je de wereld dubbel ziet.’

Wat is je favoriete onderdeel van deze plek?

‘Een van de ruimtes hier voelt net alsof je in de controlekamer van een ruimteschip stapt. Er staan stoelen uit de jaren zeventig van Le Corbusier en de ruimte hangt een beetje boven het water, waardoor het lijkt alsof je laag over water vliegt. Naast de stoelen staan lampjes die je zelf overal op kunt richten. Het is een soort tijdcapsule. Eigenlijk is deze ruimte mijn eigen stijl in een notendop: futuristisch minimalisme en retro tegelijkertijd.’

Wat is het bijzonderste object bij jou thuis?

‘Mijn space-age-lamp van het merk Gepo. Het is een staande lamp met bolle kap die vanaf de voet zo’n drie meter hoog in de lucht hangt. De bol van licht heeft een warme kleur en lijkt te zweven in het midden van de kamer, als een soort zon.’

Is je stijl veranderd door de jaren heen?

‘De tweedeling tussen mijn persoonlijke stijl en die als My Baby-zangeres was altijd groot. De laatste anderhalf jaar is dat meer naar elkaar toe getrokken. Misschien had ik het vroeger meer nodig in een rol te stappen. Dat je een soort Wonder Woman-pak aantrekt op het podium. Ik droeg veel sieraden, belletjes en andere versieringen. Als ik nu terugkijk, denk ik: daar gebeurde wel heel veel.

Ik heb altijd van minimalisme gehouden. Nu laat ik dat meer toe in de band. Het is ook de tijd waarin we zijn beland. Alsof deze tijd vraagt om meer bewustzijn, iets ingetogener leven. De onbezorgde jaren zijn een beetje voorbij. Het is een natuurlijk proces geweest om het uitbundige meer los te laten.’

Door wie laat je je inspireren?

‘Mijn oma was echt een stijlicoon, altijd tiptop verzorgd. Je zag dat het haar goed deed om er mooi uit te zien. Als vrouw in die tijd waren er weinig manieren om jezelf te uiten. Zij deed dat door zich expressief en eigen te kleden. Kleuren in haar sieraden, sjaals of schoenen waren altijd perfect gematcht. Ze zag er koninklijk uit, terwijl ze een gewone vrouw uit Tilburg was.’

Blauw jasje

‘Dit jasje is favoriet. Ik vind het vet als dingen niet direct een naam hebben: is dit überhaupt een kledingstuk of een paar slierten met stof eraan? Dit ontwerp van Linn Alleman ademt van alles. Het is een knipoog naar de Japanse kimono en heeft een soort middeleeuws gevoel door die touwtjes. Toch zitten er ook heel strakke naden in met een jeans-achtige stof. Het heeft iets weg van een futuristisch uniform en geeft me een sterk gevoel.’

Beeld Jordi Huisman

Paars shirt

‘Dit shirt heb ik van kledingwinkel de Ruilhoek in Amsterdam-Zuid. Het is doorzichtig, vintage en heeft iets vurigs door alle kleuren. Zoals het met tweedehandskleren gaat: als je iets vindt in jouw maat, hangt het er echt voor jou. Het roept je naam.’

Zijden top

‘Deze top heb ik van de ABCND-store en is van de Amsterdamse designer Heute. De top heeft veel touwtjes, dus je kunt hem op allerlei verschillende manieren dragen, geknoopt om je nek of je armen. De vorm staat niet vast. Het is eigenlijk meer dan één top, en multifunctioneel.’

Broek

‘Ik hou van de onnatuurlijke vorm van het lage kruis en gesneden zakken aan de voorkant. Deze broek neemt elke keer als ik hem draag een eigen vorm aan. Hij is gemaakt van een soort tapijtachtige stof die stijf staat, maar erg zacht aanvoelt. Als je eroverheen veegt met je hand, kun je er patronen in maken – hij is constant in beweging.’

Ringen

‘De linkerring heeft een strakke buitenkant, maar is vanbinnen gebutst. Die beschadiging hoort daar. Het is een soort perfecte lijn met imperfecte invulling. De grote ring is van mijn oma geweest. Hij heeft een vulva-achtige, tijdloze vorm. De bovenste heb ik van sieradenontwerper Alex Gasparis. Die ring is bijna van vloeibaar zilver dat om je vinger druipt.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘De sokken zijn een manier om mijn Teva-sandalen ook in de winter te dragen. Ik haal ze bij Muji, een soort Japanse Hema. De sandalen heb ik al zes jaar. Het lijkt alsof ze al mijn hele leven meegaan. Ze hebben iets primitiefs: een dikke zool met een paar bandjes om je te ondersteunen. Alsof het de eerste schoen ooit gemaakt is.’