Muzikant Lucky Fonz III vindt dat we niet te lichtzinnig over het concept vakantie moeten denken

Lucky Fonz III op de medewerkerscamping van De Parade in Den Haag. Beeld Ivo van der Bent

Op wat voor tropische camping ben jij neergestreken?

‘Ik sta op de medewerkerscamping van het rondreizende theaterfestival De Parade in Den Haag, op het backstageterrein. Ik speel hier een show in mijn eigen Lucky-tent en reis na deze week nog door naar Utrecht en Amsterdam. Het is best hard werken, drie shows per avond, maar ik ben volledig in vakantiemodus. Ik slaap heerlijk op mijn luchtbedje in mijn 25 jaar oude tent. Het is echt een goeie, van natuurkatoen. Het is de oudste tent op de camping, maar ook de grootste.’

Ben je een echte kampeerder, met een professionele campinguitrusting enzo?

‘Ik hou heel erg van in een tent slapen, maar er moet wel op maximaal 1 minuut lopen bediening zijn. Ik ga niet lopen hannesen met zo’n gasstelletje en zelf koffiezetten, het moet wel leuk blijven.’

Onze fotograaf vertelde iets over een festivalkraai, hoe zit dat?

‘Er is hier op het terrein een klein kauwtje, die is door z’n moeder verstoten en geadopteerd door een van de campinggasten, dus die is nu tam, en hij trekt heel erg naar muzikanten toe, heb ik gemerkt. Hij komt af en toe op mijn schouder zitten en dan loop ik een stukje met ’m rond.

Er hangt een soort Harry Potter-vibe hier, heel magisch. Dat komt ook doordat ik op het deel van de camping sta waar de snoepwezens slapen. Vroeger waren er op De Parade snoepmeisjes, die snoepjes verkochten, maar nu zijn er ook snoepjongens – dat is beter, want diverser, dus ik noem ze nu de snoepwezens. Ze slapen tussen de muzikanten en theatermensen, maar zij zijn de ware sterren van dit festival, dat weten we allemaal. Het zijn stuk voor stuk beeldschone en adorabele jonge mensen, die in een cirkel om mijn tent heen staan. We hebben veel respect voor elkaar.’

Knappe wezens, een tamme vogel, is dit hoe het paradijs eruitziet?

‘Ja, nu je het zegt. ’s Ochtends word ik begroet door de snoepwezens, daarna landt er een kauw op mijn schouder en ’s avonds zing ik voor het volk. Het is megagezellig hier.’

En is het dan na sluitingstijd keten op de medewerkerscamping?

‘De camping zelf is rustig, want er slapen hier ook artiesten die overdag voorstellingen spelen. De nazit, of de doorzak, hoe heet zoiets, is op een ander deel van de backstage, maar daar kom ik niet, want ik heb elke avond meerdere shows te draaien en ga niet met een kater het podium op. Normaal gesproken ga ik op vakantie nogal los, maar nu ben ik gefocust, loop niet te klooien en ga op tijd naar bed. Ik voel me de hele tijd heel fris en fruitig.’

Heb je tussendoor wel tijd voor een beetje paraderen over de Scheveningse boulevard?

‘Ja! De pier is op tien minuten lopen van het festivalterrein, dus ik wandel elke ochtend na het ontbijt naar het strand en ga daar lekker een boekje lezen. Ik kom bij de strandtenten allemaal mede-artiesten tegen, dus ik spreek mijn collega’s ook nog eens een keer.’

Wat vind je eigenlijk van het concept vakantie?

‘Nou, daar moeten we niet lichtzinnig over denken. De meeste mensen die ik ken werken keihard. Vakantie is belangrijk voor de geestelijke gezondheid van de mens.

Mijn leven is nogal opwindend. Ik kom op heel veel plekken en ontmoet veel mensen, dus vakantie is voor mij bijkomen. Ik ga ook nooit op vakantie om veel te doen of rond te reizen. Het liefst zit ik op één plek, twee weken op Vlieland of op een Thais eiland, om boeken te lezen. Ik wil een vakantie aan zee, met bediening en rust.’

Ben je van de souvenirs?

‘Ik ben dol op souvenirs. Elke kans die ik krijg om een souvenir te kopen, pak ik. Als ik op Vlieland een sleutelhanger van een vuurtoren zie, dan koop ik die meteen. Ik hoop hier nog een miniatuur-Piertje tegen te komen, als aandenken aan het Scheveningse strand, het maakt me niet uit hoe duur-ie is. Dan zet ik die in mijn muziekstudio en denk ik over vijf jaar nog terug aan deze week. Souvenirs zijn een van de leukste dingen van het leven.’

Heb je weleens een vakantieliedje geschreven?

‘Ik heb ooit een mooi vakantieliefdesliedje geschreven samen met een groep 8-klas uit Utrecht.’

Zingt: ‘Op vakantie met m’n ouders, naar een of ander land. Ik vond het daar zo supersaai, behalve dan het strand. Want daar zag ik een meisje en ik vond d’r best wel leuk. Maar toen ik met d’r praten wou, toen lag ze in een deuk. Ze snapte niet wat ik bedoel, maar gaf me wel een hand. Ze zei my name is Emily en ik kom from Engeland.’

Ben je na je tour toe aan vakantie, denk je?

‘Ik denk dat ik het gevoel heb dat ik op vakantie ben geweest. Eentje waarvoor ik krijg betaald.’