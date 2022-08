‘Muziek is niet alleen een compositie, de luisteraar doet zeker de helft van het werk’

Beeld Hanneke Rozemuller

Voor de onregelmatige reeks over intuïtie, waarvoor V spreekt met deskundigen uit verschillende vakgebieden, schakelt hoogleraar muziekwetenschap Henkjan Honing (63) in via zoom vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk. ‘Ik heb niks voorbereid, dus ik antwoord op intuïtie’, zegt hij lachend. Hij komt meteen to the point. ‘Er zijn twee vormen van weten. Het ene weten gaat uit van ervaring en het andere weten van rationele kennis. Oftewel: van impliciete en expliciete kennis. Als wetenschapper laveer je voortdurend tussen die twee.’

Is impliciete kennis hetzelfde als intuïtie?

‘In zekere zin wel.’

Uw vakgebied is muziekcognitie. Dat lijkt me expliciet.

‘De term cognitie verwijst naar de cognitiewetenschappen en de gereedschappen waarmee we de waarneming, verwachting, aandacht en het geheugen voor muziek bestuderen. Binnen de muziekwetenschappen richt ik me vooral op de luisteraar. Muziek zit niet alleen in het object, het geluid, dus niet alleen in wat de componist heeft gecomponeerd of wat de musicus uitvoert. De luisteraar doet zeker de helft van het werk.

‘Waarom vinden we het ene ritme saai en het andere spannend? Waarom blijft het ene melodietje in ons hoofd hangen en het andere niet? Daar zitten cognitieve processen achter die met onze waarneming en geheugen te maken hebben. Ik probeer te snappen hoe dat werkt, maar dat gaat met kleine stapjes. Heeft onze capaciteit voor muziek, het feit dat wij muziek kunnen waarderen, dat we er blij van kunnen worden, dat het ons troost, een biologische basis? Kun je dat traceren naar genen? En kun je die capaciteit terugvinden bij andere dieren? Die laatste vraag heeft mijn vakgebied helemaal overhoop gehaald: ik werk momenteel veel met wetenschappers die onderzoek doen naar zangvogels, apen en zeeleeuwen. Mijn centrale vraag is: Wat vinden onze hersenen van muziek?’

Is muziek niet grotendeels cultureel bepaald?

‘Dat hebben we lang gedacht, maar het lijkt tegelijkertijd een set van aangeboren eigenschappen te zijn, die we delen met een aantal andere dieren. De kaketoe is het eerste gedocumenteerde voorbeeld daarvan. Dat we muzikaliteit delen met andere dieren suggereert dat de capaciteit om muziek te ervaren een lange evolutionaire geschiedenis heeft.’

De gemiddelde luisteraar zal muziek associëren met gevoel.

‘Kennelijk ervaren mensen muziek zo. Als wetenschapper is het mijn taak deze observatie expliciet te maken. Als je aan mensen vraagt wat muziek voor ze betekent, zullen ze vaak antwoorden dat muziek ze emotioneel raakt, dat muziek rechtstreeks tot ze spreekt. Ik ga een stap verder door me af te vragen: waarom kan muziek dat? We snappen dat nog niet goed, maar we weten wel dát het zo is.

‘Zonder kunstenaars en schrijvers te willen beledigen: literatuur en beeldende kunst doen dat in veel mindere mate. Pasgeboren baby’s lijken al melodietjes te herkennen en te kunnen onderscheiden van een liedje dat ze nog niet eerder gehoord hebben. Ook is muziek zo’n beetje het laatste dat actief is: dementerende mensen zitten soms al in een vergevorderd stadium van afasie, maar kunnen liedjes uit hun jeugd nog meezingen. Dat is opvallend.’

Waarom hebben onze hersenen zo’n intieme relatie met muziek?

‘Daar zijn verschillende theorieën over. Een daarvan is dat muziek samenhangt met de zorg voor pasgeboren baby’s. Baby’s worden in een vroeger stadium geboren dan andere zoogdieren. Om ze te kunnen beschermen en voor ze te zorgen, hebben we een taaltje ontwikkeld voor pasgeboren baby’s, een soort muziektaal, overdreven melodisch, ritmisch en dynamisch. Misschien ligt de oorsprong van zowel muziek als taal in de gevoeligheid voor intonatiepatronen, in wat we in de muziek melodie noemen. Die melodie lijkt direct aan gevoel te raken.

‘Uit recent onderzoek blijkt dat luisteraars over de hele wereld slaapliedjes, dansliedjes, ‘healing songs’ en liefdesliedjes kunnen onderscheiden, ook al kennen ze de muzikale cultuur van het land van herkomst van het liedje niet. Maar het gevoel, de emotie, de functie van een liedje herkennen we allemaal.’

In de eerste aflevering van deze serie zei psycholoog Gerd Gigerenzer dat intuïtie gebaseerd is op ervaring. Dat sluit eigenlijk aan bij wat u zegt: vanaf de vroege geboorte horen wij al melodieën in de vorm van muziektaal, waardoor we muziek herkennen en zelfs kunnen verdelen in categorieën.

‘Ik noem die ervaring een gestolde ervaring, waar we niet rechtstreeks toegang toe hebben. Zie het als een soort black box van ervaringen die door het luisteren naar bepaalde muziek wordt aangesproken.’

Gigerenzer zegt ook: intuïtie is een expertise die niet bewust werkt, een vorm van onbewuste intelligentie.

‘Van sommige dingen weet je gewoon hoe het moet, zonder dat je kunt uitleggen hoe je het doet. Een goed voorbeeld daarvan is fietsen. Fietsen is gebaseerd op oefenen en vaak doen, maar we ervaren het als iets dat we ‘op gevoel’ kunnen. Een meesterschaker weet razendsnel wat de volgende zet moet zijn. Dat lijkt hij op gevoel te doen, maar in werkelijkheid is het het aan elkaar plakken van ervaringen; intuïtie dus.

‘Jazzimprovisatie is ook zo’n voorbeeld. Dat iemand kan improviseren en kan reageren op wat een andere muzikant doet, komt voort uit jarenlange oefening. Op een gegeven moment komt dat ene riedeltje van pas in een improvisatie. Dus wat intuïtie wordt genoemd is een combinatie van ervaringen en expertise. Zo luisteren mensen waarschijnlijk ook naar muziek: de koppeling naar ‘hier word ik verdrietig van’ en ‘dit liedje maakt me vrolijk’ gaat snel, omdat er iets herkend wordt.’

Een intuïtieve beslissing is vaak de juiste beslissing, stelt Gigerenzer.

‘Dat is een instinker. Je hoeft maar één keer iets te eten waar je ontzettend ziek van wordt en alleen de geur is al een waarschuwing om het niet nog een keer te eten. Dan gaat het niet om een opeenstapeling van ervaringen, maar een enkele ervaring die je hele gedrag en intuïtie kan verstoren. Zo kan intuïtie soms precies het verkeerde signaal afgeven. Dan gaat het fout omdat een ervaring onevenredig opgeslagen is: op basis van emotie. Emotie kan op die manier angsten veroorzaken en intuïtie doorkruisen.’

Vertrouw dus niet altijd op je intuïtie.

‘Machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie die gericht is op het bouwen van systemen op basis van verwerkte data, leert ons dat in intuïtie voorkeuren en vooroordelen kunnen zitten die bijvoorbeeld racisme en inschattingsfouten veroorzaken. Dus als ervaring verkeerd is opgebouwd, kan er een vervelend aspect aan intuïtie zitten.

‘Mijn intuïtie is een keer doorkruist door een hersenschudding. Mijn geheugen was een tijdje helemaal aan flarden; ik was de toegang tot mijn kennis kwijt. Maar ik vond er ook iets positiefs in, eigenlijk het tegenovergestelde van intuïtie, namelijk dat ik telkens opnieuw iets moest bedenken, omdat ik alles wat ik bedacht tien seconden later weer vergeten was. Ik moest bijvoorbeeld steeds opnieuw bedenken hoe ik het huis uitkwam. Die kant hebben we ook nodig: expliciet kunnen redeneren of creatief kunnen denken.’

Zegt u nu eigenlijk dat intuïtie creativiteit in de weg kan zitten?

‘Soms wel ja. Want terugkomend op machine learning: als je alle schilderijen van Van Gogh laat opnemen in een computer, kan zo’n computer een Van Gogh-achtig schilderij genereren. Dat is een extreme versie van ervaringen opbouwen en een expert worden. Maar een nieuwe Mondriaan maken kan die computer niet. Zo werkt het ook met intuïtie: je zit vast in een wereld van ervaringen.’

Hoe werkt intuïtie in de wetenschap?

‘Als iemand een theorie of een idee oppert en je denkt: dit moet kloppen. Dan is intuïtie een vorm van herkenning op basis van je ervaring. Je denkt ‘o, dit is in de goede richting, alleen ik heb nog geen idee waarom’ of ‘het voelt goed, hier moeten we heen’. Je moet er dagen lang formules voor uitrekenen, maar je weet: dit moet kloppen. Daar ga je dan in investeren op basis van intuïtie.’

Is smaak ook een vorm van intuïtie?

‘Smaak vind ik niet het juiste woord, het is een metafoor. Voorkeur is een preciezere term. Voorkeur is gebaseerd op herkenning. In iets wat je voor het eerst hoort, zit geen structuur, omdat je het niet herkent. Dat ervaren we dan als niet mooi of zelfs lelijk. Als je een liedje vaker hoort, ga je het mooier vinden. Bij de herkenning van harmonische wendingen wordt dopamine aangemaakt: tien seconden voor de wending komt, verheug je je erop en als het stukje komt, is dat is een soort beloning; je wordt beloond met een noot waarvan je weet dat die gaat komen.’

Over muzikanten wordt vaak beweerd dat de een technisch speelt en de ander op intuïtie.

‘Emotie zit niet ín muziek, maar wordt gedragen door muziek. Met andere woorden: muziek is niet ontroerend van zichzelf, maar de luisteraar projecteert ontroering op muziek of associeert een bepaald liedje met ontroering. Die associatie moet je geleerd hebben, die zit niet in de muziek zelf.

‘Een musicus hoeft zich niet droevig te voelen om een droevig stuk te spelen. Sterker, hij kan zich beter concentreren als hij niet droevig is. Iemand die technisch goed speelt, bijvoorbeeld een Japanse pianist die geweldig Mozart of Bach vertolkt zonder dat hij is opgegroeid met die muziek, kan dezelfde emoties oproepen als een Weense pianist die zijn leven lang niets anders heeft gehoord dan Mozart en Bach.’

Dus de ene muzikant slaat niet intuïtief een bepaalde noot nét iets anders aan waardoor het beter of spannender klinkt?

‘De ene pianist ontroert me, aan de andere erger ik me dood. Maar dat ligt aan mijn eigen voorkeuren; de een hoeft niet beter te zijn dan de ander. Je hebt de musicus en de luisteraar en de wisselwerking tussen die twee maakt het muziek. Muziek is mooi omdat wij het mooi vinden. Die emotie is van de luisteraar, muziek is alleen maar een verwekker.’

In dit licht is een recensie volstrekt particulier.

‘Ik kan heel mopperig worden over recensies. Het zijn vaak metaforische beschrijvingen van een luisterervaring, omdat muziek niet in woorden te vatten is. ‘De pianist speelt als een kabbelend beekje.’ Het geeft tegelijkertijd de kracht van muziek aan. In die zin is muziek niet talig, expliciet en beredeneerbaar. Maar je kunt het wel degelijk onderzoeken.

‘Even het voorbeeld van een tomaat: Leg maar eens uit hoe een trostomaat smaakt aan iemand die nog nooit een tomaat heeft gezien of geproefd. Dat gaat je niet lukken, dat wordt een ramp. Met muziek is het misschien net zoiets, we kunnen wel degelijk horen dat iets mooi is, maar wat het nou mooi maakt, daar is taal ontoereikend voor. En dat is precies wat ik onderzoek: onze capaciteit om muziek te ervaren.

‘Een recensent zal vaak vergelijkingen trekken, op basis van ervaring en het leggen van expliciete relaties. ‘Dit is interessant, want we hebben het in de jaren tachtig ook al eens gehoord.’ Daarom nemen we ze serieus. Maar ook een recensent heeft zijn eigen voorkeuren, die hij soms uitspreekt en soms dempt omdat hij de woordvoerder is van een bepaalde groep.’

Kunt u nog onbevangen naar muziek luisteren?

‘Overdag reguleert muziek mijn stemming. Als ik iets per herhaling luister, trekt het niet meer mijn aandacht en neemt de muziek me mee in een comfortabel gebied waarin ik goed kan werken. Maar bij een concert kan ik mezelf helemaal verliezen en duizelig raken omdat de muziek nét iets anders wordt gespeeld dan ik verwacht.’

U komt uit een muzikale familie, uw broer is de bekende saxofonist Yuri Honing. Bent u zelf muzikant?

‘In onze familie is bijna iedereen musicus, alleen ben ik rond mijn 25ste de wetenschap ingegaan. Rigoureus moet ik zeggen, van de een op de andere dag heb ik al mijn instrumenten verkocht en ben ik met computers aan de slag gegaan. Op jonge leeftijd was er bij mij ingeslopen dat je alleen muzikant kunt zijn als je heel goed bent. En ik had Glenn Gould als voorbeeld; zijn niveau zou ik nooit zou gaan halen.

‘Met een computer kon je ook geluid maken, dat vond ik fascinerend. Je kon zelfs luistermachines bouwen, machines die het tempo volgen van wat een muzikant maakt en dan sneller of langzamer gaan spelen, of in jouw stijl doorspelen. Dat vond ik zo spannend, hip en nieuw dat ik dacht: nou, die piano bestaat niet meer over twintig jaar, de computers nemen het allemaal over.

‘Ik was daar optimistisch en utopisch over. Ik probeerde aan een machine uit te leggen wanneer iets snel of langzaam is, wat de eerste tel is, wanneer de toonsoort verandert, muziek expliciet te maken dus. We snappen nog steeds niet goed hoe het werkt, terwijl iedereen het hoort.’

Een van uw stokpaardjes is dat iedereen muzikaal is. Maar Glenn Gould is wel degelijk een betere pianist dan u. Is de ene muzikant dan muzikaler dan de ander?

‘Glenn Gould is in de uitvoering beter dan ik. In de muziek noem ik dat acrobatiek en daar is oefening en talent voor nodig. Luisteren en waarderen kan iedereen.’

Dus er is ook nog zoiets als talent.

‘Mijn vermoeden is dat de capaciteit voor muziek erg lijkt op de capaciteit voor taal. Talent voor muziek, dat noem ik muzikaliteit, is de set van vaardigheden die mogelijk maken dat jij hoort wat de melodie is, hoe het ritme zit, of het emotioneert of saai klinkt. En dat is een rekbaarder begrip dan wat we in het algemeen vatten onder de noemer muzikaliteit. Dan heb je het over het talent van het muziek maken, maar ik heb het over alles. Zowel luisteren, als maken, als kaderen. Vandaar de titel van mijn boek, Iedereen is muzikaal. Mensen die twee melodieën echt niet uit elkaar kunnen houden, of niet horen of iets een wals is of een mars zijn uitzonderlijk, dat komt bijna niet voor.’

Naar welke muziek luistert u op het moment veel?

‘Als ik aan het schrijven ben meestal Glenn Gould, maar momenteel staat The Smile, de nieuwe band van Tom Yorke, op repeat. Dat Tom Yorke bijzonder is, zullen een heleboel mensen bevestigen, daar zal weinig discussie over ontstaan. Pas als ik zeg dat iedereen muzikaal is volgt er weerstand: ‘Maar mijn vriend kan echt geen toon houden.’ Wat een pessimisme!’

