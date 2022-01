Museumdirecteur Marianne Splint houdt van de dynamiek van Strijp-S

Marianne Splint Beeld Jordi Huisman

Wie? Marianne Splint (39). Waar? Strijp-S in Eindhoven. Vroeger een bedrijfsterrein van Philips, nu een creatief georiënteerde stadswijk. Wat doet zij? Ze is de directeur van Museum Helmond. Vanaf 14 februari is ze de directeur van museum Kunsthal Rotterdam.

Waarom deze plek?

‘Ik woonde als jongvolwassene in Eindhoven en heb Strijp-S zich zien ontwikkelen terwijl ik zelf ook opgroeide. Van een voormalig fabrieksterrein van Philips is het veranderd in een plek waar makers, ondernemers, programmeurs en bezoekers samenkomen. Er is altijd dynamiek – beweging, creatieve beweging. Dat is iets wat me ook zo aanspreekt in Rotterdam en de Kunsthal. Ik houd van plekken waar ruimte is voor experiment en waar veel is veranderd als je er even niet bent geweest.’

Streef je op persoonlijk vlak ook veranderlijkheid na?

‘Nieuwe dingen ontdekken is iets wat me drijft. Ik zal niet snel naar hetzelfde restaurant of dezelfde vakantieplaats gaan: er zit voor mij plezier, energie en schoonheid in het leren kennen van andere mensen en plekken. Een nieuwe weg inslaan kan me soms echt een gevoel van verliefdheid geven. Laatst vond ik een paadje dat ik nog niet kende in een bos waar ik regelmatig loop – dat gaf me bijna vlinders in mijn buik.’

Hoe zou je je smaak omschrijven?

‘Ik zou mezelf niet per se trendgevoelig noemen, ik draag vooral waar ik me goed in voel. Waar ik in mijn sociale leven aan hecht – authenticiteit, integriteit, waardigheid – dat waardeer ik ook in materiële zaken. Wat kleding betreft heb ik van mijn ouders een liefde voor kwaliteit en duurzaamheid meegekregen: een investering in iets wat stijlvast is en goed gemaakt, is de moeite waard. Hoewel ik enerzijds altijd op zoek ben naar vernieuwing, geloof ik ook sterk in conservering van dat wat mooi is.

Mijn moeder heeft me al vroeg een bepaald zelfvertrouwen ingepraat, me bijvoorbeeld geleerd mijn lengte te omarmen en te dragen. Goede kleding past dus bij mijn lichaam, is afgestemd op mijn persoon. Ik geloof niet in concessies: koop niet te kleine schoenen, draag geen te korte broek. Accepteer niet ‘net niet’, want net niet is niet.’

Wat betekent schoonheid voor jou?

‘Schoonheid is een ontmoeting die een waardevolle overdracht teweegbrengt. Die overdracht kan een ervaring, een ontroering, een nieuw inzicht zijn. Die kan plaatsvinden tussen kunstenaar en toeschouwer, tussen kunstwerk en kijker, tussen mens en natuur. Een goed kunstwerk hoeft dus niet per se mooi te zijn, maar moet vooral iets van blijvende waarde overdragen. Dat is heel persoonlijk, zit hem niet zozeer in het object zelf, maar in de juiste samenkomst van verschillende elementen. Ik houd zelf erg van kunst die op onze moderne samenleving reflecteert en dat met enige humor doet. Kunst mag ernstig, confronterend zijn, maar mag ook lucht geven.’

Ring

‘De weinige sieraden die ik heb, zijn voor mij vooral dragers van herinneringen. Deze ring, van de Duitse ontwerper Carl Dau, heb ik mezelf cadeau gedaan nadat mijn tweede kind was geboren. Ik vind hem krachtig in zijn eenvoud. Hij is vrij robuust en groot, maar als je zo lang bent als ik, moet je geen klein spul dragen.’

Beeld Jordi Huisman

Jurk

‘Ik heb deze little black dress van MaxMara tien jaar geleden in Milaan gekocht. Dat voelde destijds als een flinke investering, maar is elke euro waard geweest, want de jurk is nog steeds een favoriet van me. Ik houd van klassieke kledingstukken die ik op allerlei verschillende manieren kan inzetten. Zo worden in deze jurk mijn liefde voor houdbaarheid en fascinatie voor vernieuwing gebundeld.’

Schoenen

‘Volgens mij zijn deze schoenen helemaal niet in de mode. Mensen die mij goed kennen, weten dat ik altijd dit type schoen draag. Net als de jurk is het een klassiek model: mijn grootmoeder droeg ze in de jaren veertig ook al. Ik streef altijd naar vooruitgang, maar dat is niet hetzelfde als weggooien: wat goed is, behoud ik.’

Beeld Jordi Huisman

Kimono

‘Deze heb ik hier, op Strijp-S, gekocht. De charme van deze plek is dat je er met kleine, onbekende ondernemers in contact komt, zoals met Libertine-Libertine, het merk dat deze kimono heeft gemaakt. Ik ben een beetje met de kimono vergroeid geraakt: ik draag hem op veel bijzondere momenten. Hij gaat al lang mee en blijft mooi. Die kwaliteit waardeer ik.’

Haar

‘Mijn lange, rode haar is een van de dingen waaraan mensen mij herkennen. Ik pas mijn kleding erop aan, want in fletse kleuren als beige verdwijn ik. Rood haar valt op – als kind was ik daar niet altijd even blij mee, maar inmiddels heb ik het omarmd. Ik laat het in mijn voordeel werken: door de kleur van mijn haar onthouden mensen me sneller.’

Beeld Jordi Huisman