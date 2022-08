Moskee-oprichter Echarrouti liet na de moord op Theo van Gogh blijken dat de pijn van Amsterdam ook door moslims werd gedeeld

Mohamed Echarrouti

Toen radicale moslims in 1989 wereldwijd de dood eisten van Salman Rushdie omdat diens boek De duivelsverzen de profeet zou beledigen, organiseerde Mohamed Echarrouti een bijeenkomst in zijn Al-Kabirmoskee in Amsterdam. Thema: vrijheid van expressie in een westers land en hoe daarmee om te gaan. ‘Hij wilde de emoties kanaliseren en tegelijkertijd het fundamentalisme bestrijden’, zegt Ahmed Marcouch, die als 20-jarige de bijeenkomst bijwoonde.

Echarrouti heeft zijn hele leven de dialoog gezocht. Marcouch: ‘Hij was in staat om over onenigheid en kwaadsprekerij heen te stappen en kon mensen bij elkaar brengen en houden. Als ik aan Echarrouti denk, is het eerste woord dat in me opkomt verbroedering.’ Drie jaar geleden kreeg hij een hartinfarct en moest hij gas terugnemen. Zaterdag 25 juni overleed Echarrouti op 71-jarige leeftijd. Hij is in Marokko begraven.

De Volkskrant portretteert bekende en minder bekende Nederlanders die onlangs zijn overleden. Suggesties: postuum@volkskrant.nl

Garage aan de Amstel

In 1972 kwam Echarrouti naar Amsterdam. Omdat er nog geen moskee was, besloot hij er een op te richten. Twee jaar later kon hij aan de slag in de kelder van een kerk in De Pijp, de eerste moskee in Amsterdam. Enkele jaren later verhuisden ze naar een voormalige bioscoop. Stoelen eruit, tapijt erin, geld voor meer inrichting was er niet. In 1982 nam de moskee zijn intrek in een garage aan de Amstel.

De toegankelijke en goedlachse Echarrouti zag het als een religieuze opdracht om er voor iedereen te zijn, gelovigen, andersgelovigen en niet gelovigen. Onder zijn leiding groeide Al-Kabir uit tot een multifunctioneel gebedshuis met sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten als huiswerkbegeleiding, lezingen, kooklessen, politieke debatten en interreligieuze bijeenkomsten. Bewindslieden, Kamerleden, wethouders en ambtenaren kregen rondleidingen. Christenen, de Joodse gemeenschap, het COC en de toekomstige koning kwamen op bezoek. De pers was altijd welkom.

Echarrouti stimuleerde onderwijs voor vrouwen, organiseerde Arabische les voor jongeren en zette zich in om radicalisering van moslimjongeren tegen te gaan. ‘Jongeren die radicaliseren hebben vaak een zwakke theologische bagage, waardoor ze vatbaar worden voor de ideeën van radicale organisaties’, zei hij in Het Parool.

Spilfunctie

Nadat Marokkaans-Nederlandse meisjes op een tippelzone waren gesignaleerd, organiseerde Marcouch, destijds politieagent, met Echarrouti een bijeenkomst over de gevaren van loverboys. Marcouch: ‘Waar anderen de deuren sloten, deed hij ze open. Ik ken geen moskee in Nederland die vooruitstrevender was.’ Echarrouti bemiddelde tussen ouders van dochters die een relatie kregen met een niet-moslim jongen. De islamitische gemeenschap vond dat hij soms te ver vooruit liep; daarover ging hij graag de discussie aan.

Op de moeilijkste momenten deed Echarrouti een stap naar voren. Na de moord op Theo van Gogh in 2004 speelde zijn moskee een spilfunctie om ‘de boel bij elkaar te houden’, zoals toenmalig burgemeester Job Cohen het formuleerde. Marcouch: ‘Echarrouti liet blijken dat de pijn van Amsterdam ook de pijn van de islamitische gemeenschap was.’

Ahmed Aboutaleb, destijds wethouder van Amsterdam, hield in een afgeladen en gespannen Al-Kabir moskee een veelbesproken toespraak. Hij zei dat iedereen die de vrijheid van religie, de vrijheid van meningsuiting en het anti-discriminatiebeginsel niet deelt, er verstandig aan doet zijn conclusies te trekken en te vertrekken. Later keek Cohen in Al-Kabir met bijna vijftienhonderd moslims naar de film Fitna van Geert Wilders.

Topdiplomaat

De emoties liepen ook hoog op toen een Marokkaans-Nederlandse tasjesdief in Amsterdam-Oost werd doodgereden door een automobilist, die in paniek achteruit was gereden nadat haar tasje van de achterbank was gegrist. Dankzij bemiddeling door Echarrouti eindigde de stille tocht niet op de plek waar de tasjesdief was overleden.

Marcouch: ‘Echarrouti was een topdiplomaat. Hij heeft grootse dingen verricht en een geweldige bijdrage geleverd aan de emancipatie van de Marokkaans-Nederlandse moslims.’