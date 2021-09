Mogen wij een bijna nieuwe keuken om esthetische redenen vervangen?

Mijn man en ik, en ons zoontje van 1, zijn recent verhuisd naar ons droomhuis. We zijn van plan om de komende twintig jaar in het huis te blijven wonen. Het huis is gebouwd in 2017 en daardoor is alles nieuw. De keuken en badkamer zijn alleen niet naar onze smaak. Vanuit duurzaamheidsperspectief vinden we het eigenlijk niet kunnen om een vrijwel nieuwe keuken en badkamer te vervangen. Maar als we het nu vervangen kunnen we er langer van genieten dan wanneer we het pas in de toekomst vervangen. We hebben veel gespaard de afgelopen jaren dus we zouden het wel kunnen betalen. Wat te doen? Vrouw (33), naam bij redactie bekend

Bruin gewolkt

Mijn advies: laat het allemaal een jaar zitten. Toen wij in de jaren tachtig een koophuis betrokken, was de keuken mooi, maar alle sanitair (uit medio jaren zeventig) van onder tot boven betegeld met bruin gewolkte tegels. Ik zwoer dat ik er niet langer dan één jaar tegenaan wilde kijken. Het werden er vijftien. Ook lelijk went. Ingrid de Vries (67), Wageningen

Levensmetafoor

Met een zoontje van 1 – en wellicht nog meer kinderen op komst – is niets in huis veilig, zelfs een keuken of badkamer niet. Waarom daarin dan nu opnieuw investeren? Bovendien kunnen de ruimtes dienen als handige levensmetafoor: niets is perfect. Jan Joost Aten (44), Leiderdorp

Bel me even

Ik zou alles fijn vervangen, maar bel me even als het zover is, dan kom ik graag de ‘oude’ spullen ophalen. Marianne van Gend (64), Nijmegen

Geniet allereerst

Weeg tegen elkaar af wat nu werkelijk belangrijk is voor u. Er komen zeker duurzamere en strikt noodzakelijke doelen in uw leven, waarin spaargeld in geïnvesteerd zal moeten worden. Goed is goed, en geniet allereerst van uw opgroeiende zoon. Truus Brink-Knops (73) Vlodrop

Huis- & tuinprogramma’s

U kunt uw dilemma twee jaar parkeren en van de situatie iets maken. Gooi een andere kleur op de wand, kijk niet meer naar huis- &tuinprogramma’s, ga leven en ervaar de functionaliteit van zowel keuken als badkamer. Vraag u in 2023 nog eens af of het echt anders moet. Dat alles perfect moet zijn en helemaal op het individu afgestemd is medeoorzaak van de deplorabele staat van onze planeet. Frank Hoek (61), Zeist

Niet meer vliegen

Er bestaat zoiets als woongeluk. U heeft nu het huis waar u zich de komende twintig jaar gelukkig wilt voelen. Daar horen de keuken en badkamer bij die u het mooist vindt. Besluit om een paar jaar niet meer te vliegen, koop in de nieuwe keuken de zuinigste koelkast en kookapparaat en u heeft uw duurzaamheidsperspectief op een andere manier vormgegeven. Esther Frentz (62), Elst

Doen!

Doen! Wel de ‘oude’ keuken en badkamer zo netjes mogelijk verwijderen en op Marktplaats gratis aanbieden. Duurzaam en iedereen blij. Caroline de Leon (61), Heiloo

Trots statement

Behoud de huidige keuken als trots statement dat jullie elke dag weer aan jullie duurzame keuze herinnert. Maurice Berix (56), Utrecht

Buitenkant

Binnenkasten kunnen bijna eeuwig mee. De buitenkant echter maakt je stijl, die kun je compleet aanpassen door de fronten over te spuiten. Nieuwe kraan, andere verlichting. Dan heb je voor een paar duizend euro een ‘compleet nieuwe keuken’ en gebruik je bijna al het ‘oude’ materiaal. Overtollige items doen het goed op Marktplaats. Jan-Bas Naarding (40), Assen

