Moeten we onze dochter van 10 een smartphone geven?

Mijn dochter wordt binnenkort 10. Voor haar verjaardag wil ze een telefoon. Haar moeder en ik vinden een telefoon voor basisscholieren onzin en zelfs kwalijk. Elke weldenkende ouder zou na het zien van de Netflix-documentaire The Social Dilemma grote twijfels moeten hebben over de psychische en sociale gevolgen van het hebben van een smartphone en bijbehorende sociale media. Toch is onze dochter de laatste in haar klas zonder telefoon. Ze mist nu al alles wat er in de klassenappgroep gebeurt. Moeten wij vasthouden aan onze principes of zijn we hopeloos rigide? Man (41), naam bij redactie bekend.

Groeps-app

Ik was ook een van de laatsten in mijn klas zonder telefoon. Kinderen vroegen mijn nummer voor in de groepsapp, maar dat kon ik dan niet geven en dat vond ik erg lastig. Ook hadden mijn klasgenoten het over allerlei dingen die in de groepsapp gezegd waren waar ik niet over kon meepraten. U hoeft niet bang te zijn voor een verslaving, want je kunt een begrensde schermtijd op de telefoon van uw kind instellen. Een buitengesloten gevoel is voor uw kind veel erger dan de nadelen van een telefoon.

Marjolein Knijnenburg (14), Warnsveld

Netflix-documentaire?

Een weldenkende ouder baseert de opvoeding niet op een Netflix-documentaire en gaat bij twijfel in gesprek met het kind en met mede-opvoeders (bso, leerkrachten, sportclub) over de kansen en bedreigingen van sociale media.

Peter Dekkers (48), Vlijmen

Verstandig

Op welke oplossing zouden u en uw kind later met de meeste trots terugkijken? U bent de laatste verstandige ouder van de klas; u mág niet opgeven.

Bas van den Boogaart (31), Nieuwegein

Kennelijk is het zo ver

Wij gingen met onze dochter (nu 13 jaar) een paar jaar geleden ook overstag door de groepsdruk. Dan is het kennelijk zo ver. Wees duidelijk en maak afspraken over schermtijd. Bij ons gaan telefoons nooit mee naar boven. Dat dat niet overal zo is, blijkt wel uit de nachtelijke appjes in de klassengroep. Die kan ze dan ’s morgens lezen.

Ate Vegter (68), Monnickendam

Puinhoop in appgroep

Veel volwassenen kunnen er al niet goed omgaan, hoe zou een 10-jarige dat dan wel kunnen? Veel klasgenoten va ons kind hadden al een telefoon sinds groep 6/7 en zaten gezamenlijk in een groepsapp. Dat werd een grote puinhoop: schelden, pesten, bedreigen – juf en ouders hadden er hun handen flink vol aan. Onze dochter zat niet in de groepsapp, daarom onden we er goede gesprekken over hebben met elkaar: ‘dit kan gebeuren en zo ga je er mee om.’ Ze is nu redelijk een bewuste smartphonegebruikster.

Christiènne van Gelder-Nibte (46), Ouderkerk aan de Amstel

Klassen-app op jouw telefoon

Als onze zoon 12 wordt in groep 8 mag hij een telefoon. Ik denk niet dat je kind nou zoveel mist aan een klassenappgroep. Ze zien hun klasgenootjes dagelijks, spelen samen en praten met elkaar. Desnoods installeer je de klassenapp op je eigen telefoon, zodat ze af en toe mee kan lezen en schrijven als dat zo ‘noodzakelijk’ is.

Anneke Roemer (40), Amsterdam

Basisschool veilige plaats

Ik ben leerkracht in groep 8 en ieder jaar vinden er wel incidenten in de groepsapp plaats. Hieraan schenken we in de klas aandacht en daarvan leren de kinderen veel. Op de middelbare school zal het zicht hierop minder zijn. De basisschool is een veilige oefenplaats voor het omgaan met sociale media.

Sophie Oudman (31), Utrecht

Oefenen

Bij ons thuis is de regel dat je in groep 8 een smartphone mag. Eigenlijk vinden mijn ouders dat ik er pas op de middelbare school een mag hebben, maar zo kan ik alvast oefenen voordat ik naar de middelbare ga.

Sibren Werkman (10), Alkmaar

Ook voordelen

Onze zoon van 10 heeft ook een smartphone met beltegoed, hij zit in een groepsapp van school en kan de app alleen gebruiken als hij thuis zit op de wifi. En als hij buiten gaat spelen neemt hij deze weleens mee, puur om voor ons bereikbaar te zijn. Een mobiel heeft niet alleen nadelen, maar ook voordelen.

Diane Wijngaard (34), Deil

Over twee weken: Hoe leg ik zonder ruzie uit dat het niet vanzelfsprekend is? Sinds een aantal jaar heb ik een oudere vriend met wie ik gelukkig samenwoon. Zijn familie is niet-praktiserend moslim. Ik heb een kinderwens en als dat onderwerp ter sprake komt, wordt er heel gauw gezegd dat we dan wel voor de islam móeten trouwen. Op zich sta ik hiervoor open, maar waar ik moeite mee heb, is dat het als vanzelfsprekend wordt gezien. Terwijl dat voor mij en mijn familie niet het geval is. Ik vind die houding erg vervelend, maar ik wil er ook geen ruzie over maken. Hoe pak ik dat aan? Vrouw (22) naam bij redactie bekend