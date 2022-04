Moet ik mijn vriendin steunen in haar ambities?

Mijn vriendin (51), die altijd heeft gewerkt als bouwkundig ingenieur, is haar werk kwijtgeraakt. Nu wil ze schrijver worden. Ze schrijft elke dag korte verhalen, die ze aan mij voorleest. Ik moet bekennen dat het best leuke stukjes zijn, maar ik denk niet dat ze hiermee op korte termijn voldoende inkomen zal kunnen verwerven om van rond te komen. Moet ik haar hierop wijzen of haar juist enthousiasmeren om door te gaan? Vrouw (63), naam bij redactie bekend

Steun haar

Op mijn 45ste had ik dezelfde ambitie als uw vriendin. Ik wist dat het gros van de Nederlandse auteurs niet kan leven van schrijven en daarom hield ik mijn baan aan. Ik waardeerde de positieve reacties van mijn naasten, daardoor durfde ik verhalen naar een tijdschrift te sturen. De vraag of uw vriendin er genoeg mee kan verdienen, hoeft u niet te beantwoorden, dat merkt ze vanzelf. Steun haar in haar ambitie, zoek samen een uitgever en prijs haar doorzettingsvermogen. Deskundige redacteuren moeten beslissen of haar teksten kwaliteit hebben. Dit levert haar schrijfplezier op en hopelijk een eigen boek. Dat is mij inmiddels dertig keer gelukt. Marianne Witte (70), Texel, kinderboekenschrijver

Parttimebaan én schrijven

Uw vriendin stimuleren lijkt me sowieso een uitstekend idee. Schrijverscursus? Meelezers zoeken? Uitgevers benaderen? Haar wijzen op de realiteit van dagelijks levensonderhoud ook. Het kan best naast elkaar bestaan: een parttimebaan en carrière maken met schrijven. Simone Sevink (64), Wageningen

Contact zoeken met medeschrijvers

Schrijven, hartstikke leuk en verrijkend in het leven. Je wordt er een completer mens van. Meelezers heeft men nooit genoeg. Dierbaren hebben hierin soms een moeilijke rol. Het is een kunst apart om een mening te geven en tegelijk de schrijver niet te ontmoedigen. Mijn advies aan uw vriendin is om zo veel mogelijk contact te zoeken met mensen die ook schrijven en als medeschrijver een meer of minder deskundig commentaar kunnen geven. U kunt haar zo veel mogelijk aanmoedigen, maar zoek voor de broodnodige inkomsten een andere oplossing. Ellen Schoof (54), Rotterdam

Eerlijk zijn

Waarom het een of het ander? Je kunt ook eerlijk zijn. Haar vertellen dat je de verhalen leuk vindt, maar haar ook een stabiel inkomen gunt. Uiteindelijk komt ze er zelf achter of het genoeg is, en linksom of rechtsom kun je er dan voor haar zijn terwijl zij haar droom najaagt. Veerle Kasel (24) Leeuwarden

Zoek een parttimebaan

Zelf werk ik parttime in een kantoor waarmee ik genoeg verdien om zuinig rond te komen. Daarnaast steek ik al mijn energie in schrijven en tekenen. Het is fijn als je omgeving je hierin steunt en stimuleert. Nina Catharina Markus (28), Rotterdam, animator/illustrator

Schrijfclubje of cursus

Als uw vriendin serieus is over haar schrijverschap, zal ze zich er genoeg in verdiept hebben om te weten dat ze aan haar korte verhalen weinig zal verdienen. Financiële beslommeringen daargelaten is schrijven een fantastische keuze. U kunt haar ook aanraden bij een schrijfclubje te gaan, in te zenden naar literaire tijdschriften of gelijkgestemden te vinden op een schrijfcursus, in plaats van over geld te beginnen. Nicole Kaandorp (25), Amsterdam

Ongevraagd advies

Uw vriendin vraagt of u haar korte verhalen wil lezen. Zeg dat u ze leuk vindt. Méér niet. Dring haar niet uw ongevraagd advies op. Dat lijkt mij irritant en bemoeizuchtig. Laat haar zelf ervaren of zij daar voldoende inkomen mee kan verwerven. Petra Rijke (81) Heerhugowaard

Over twee weken: Hoe lossen we meningsverschil over schoonhouden appartement op? Mijn vriendin en ik wonen samen in een (klein) appartement. We hebben de huishoudelijke taken evenredig verdeeld. Ik heb een hekel aan schoonmaken en wil graag een schoonmaker inhuren. Mijn vriendin vindt dit onnodig en decadent, omdat het een klein huis is en we het makkelijk zelf schoon kunnen houden. Ik heb voorgesteld het zelf te betalen, maar ook dan wil mijn vriendin het niet. Ik wil graag mijn vrije tijd anders besteden dan aan het huishouden en het is mij het geld dan ook helemaal waard. Wat zou u doen? Vrouw (27), naam bij redactie bekend