Moet ik mijn ouders waarschuwen voor oudemensengeur?

Ik zie en merk voor het eerst dat mijn ouders (allebei eind 60) oud beginnen te worden. Als ik tegenwoordig in mijn ouderlijk huis kom, ruik ik een overheersende ‘typische oudemensengeur’. Deze geur gaat overal in zitten. In hun spullen, in hun kleren, maar ook in míjn kleren als ik er ben geweest. Als zij zelf bij ons op bezoek zijn geweest, ruik ik het nog nadat ze weer naar huis zijn. Ik ken ze goed genoeg om te weten dat ze het heel erg zouden vinden als ik dit voor me zou houden. Maar ik wil ze ook niet kwetsen. Wat zou u doen?

Vrouw (33), naam bij redactie bekend

Andere reden dan leeftijd

Zelf ben ik 68, val dus volgens u in de ‘oudemensencategorie’ en denk dat mijn zoon mij alleen maar af en toe naar paarden vindt stinken. Ik heb er drie en verzorg en rijd ze elke dag. Kortom, oude mensen zijn mensen. Als ze ergens naar ruiken, moet daar een andere reden voor zijn dan hun leeftijd. Willemien Werkman (68), Ouderkerk aan de Amstel

Alsjeblieft

Ik zou het fijn vinden, nee ontzettend op prijs stellen, als mijn kinderen het mij op een liefdevolle manier zouden zeggen. Alsjeblieft. Petra Rijke (81), Heerhugowaard

Medicatiegeur

Die ‘oudemensengeur’ kan verschillende oorzaken hebben. Van medische aandoeningen of medicatie gaan mensen soms meuren. Maar ook doordat ze hun kleding, handdoeken en beddengoed niet vaak en heet genoeg wassen (check gelijk even op vetluis in de wasmachine). Wordt hun huis regelmatig gesopt en gelucht? Net als een huis moet ook een lichaam regelmatig worden gesopt en gelucht. Dus elke dag douchen, lekker insmeren en naar buiten gaan. Verder gezond en vezelrijk eten en voldoende drinken. Vraag gewoon hoe het gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben. Ze zullen het waarderen. Tecla Boonstra (61), Amsterdam. Draagt ook elke dag Chanel.

Afgeserveerd

Ik zou het verschrikkelijk vinden als ze me zouden sparen door het niet te vertellen: dan ben je eigenlijk al afgeserveerd door je kinderen. Eerlijkheid boven alles. En je kinderen zijn juist degenen die dat in een veilige setting kunnen vertellen. Wiefse Coebergh (66), Eindhoven

Signaal

Mijn moeder besteedde veel tijd aan haar persoonlijke verzorging, toch merkte ik op een dag een vreemde niet onder woorden te brengen geur op. Op een gegeven moment heb ik dat aan mijn moeder verteld. Zij was blij dat ik het haar vertelde, maar het leidde niet direct tot een oplossing. Op een zekere dag vertelde mijn moeder dat zij bloed in haar ontlasting had, ik rook deze geur in het toilet. Dit was de geur die ik geruime periode waarnam. Oudemensengeur kan dus een signaal zijn voor gezondheidsproblemen. Monique Kleinmeulman (59), Hengelo

Frisse tachtigers

De geur die u omschrijft ken ik van vroeger en rook voornamelijk naar urineverlies en een slecht onderhouden gebit. Dit heeft niets met leeftijd te maken maar met persoonlijke hygiëne. Mijn ouders zijn in de 80 en hun huis ruikt heerlijk fris, zij zelf ook trouwens. Als uw ouders pas eind 60 zijn en nu al zulke geuren verspreiden, zou ik zeker in gesprek gaan over lichaamsverzorging. Anders zult u dit bij leven en welzijn nog vele jaren mogen ruiken. Karin de Laat Koerselman (57), Uden

Expliciet gevraagd

Ik heb expliciet aan vrienden en familie laten weten dat ze het me moeten vertellen als ik onfris ruik (meestal zeg ik dan ‘stink’). Uw ouders zullen het op prijs stellen. Onno van Tongeren (73), Arnhem

Over twee weken: poppenkast of einde vriendschap?

Een paar jaar geleden heb ik een relatie gehad met een vrouw die echt naar zichzelf op zoek was. Ze verbrak onze relatie omdat ze een gezin wilde stichten met een man. Hoewel ik daar veel verdriet van had, zijn we bevriend gebleven. Inmiddels is ze getrouwd en in verwachting. Ik ben oprecht blij voor haar. Wat ik moeilijk vind, is dat ze haar man niets over onze geschiedenis heeft verteld. Ze wil zelfs niet dat hij weet dat ik op vrouwen val. Dit voelt niet goed voor mij. Is er nog een andere oplossing dan onze dierbare vriendschap opgeven om een einde te maken aan deze poppenkast? Vrouw (47), naam bij redactie bekend