Moet er eerst een ongeluk gebeuren?

Mijn ouders zijn 70 en allebei gehandicapt. Mijn moeder loopt met een rollator, mijn vader houdt zich net staande. Ze wonen in een eengezinswoning zonder traplift en zonder wc op de eerste verdieping (terwijl mijn moeder elke nacht naar de wc moet). Mijn vader weigert echter categorisch een verhuizing, ‘want het gaat toch goed zo?’ We hebben al talloze Funda-linkjes van potentiële huizen en appartementen met ze gedeeld, zonder resultaat. Hij wil niet eens gaan kijken. Ik vrees dat mijn moeder van de trap moet vallen voordat hij overstag gaat. Hoe dring ik tot hem door voordat er écht iets naars gebeurt? Vrouw (39), naam bij redactie bekend

Drie rollators

Mijn buurvrouw is 98 en woont in haar eigen onhandige huis. Een paar maanden geleden hebben haar kinderen er een traplift laten aanleggen onder het motto: ook als je er maar drie maanden van geniet, is het de moeite waard. Ze heeft drie rollators, boven, beneden en buiten, het warme eten wordt bezorgd en de buurtbuschauffeur begeleidt haar vrijdag naar de kapper voor een geurige wasbeurt. Buurvrouw schuifelt tevreden door haar vertrouwde woninkje en de buren zetten de vuilnisbak voor haar buiten en komen af en toe de dop van de advocaatfles draaien. Zo kan het toch ook? Trees Roose (71), Haren

Moeilijk vak

Het was ooit mijn vak ouderen ervan te overtuigen thuis tijdig maatregelen te nemen voor als ze ouder werden. Uiteindelijk deed een heel kleine minderheid dat. De rest kwam pas in actie toen het te laat was. Preventie is een uiterst moeilijk vak. Blijf het proberen. Sterkte. Jaap van Velzen (73), Vlissingen

Vreemde ogen

Als Wmo-consulent kom ik dit geregeld tegen. Het enige wat kan helpen is wanneer een professional, bijvoorbeeld een ergo- of fysiotherapeut of een ouderenadviseur, met hen in gesprek gaat. Vreemde ogen dwingen. Jolanda Lourens (53), Wijk bij Duurstede

Postoel

Wellicht kunt u in overleg een postoel aanschaffen voor uw moeder, zodat het directe risico op een val wordt weggenomen. Sander de Folter (35), Weesp

Precies op tijd

Mijn 88-jarige moeder antwoordde hetzelfde als uw vader: ‘Het gaat toch goed zo?’ Achteraf bleek dat ze gewoon bang was voor verandering. Het heeft haar geholpen dat ik aanbood de hele verhuizing voor haar te regelen. En verder heb ik alle voordelen zo’n beetje dagelijks benoemd. Ze is ervoor gegaan en is nu zó blij met deze verandering. Toen ik vroeg of ze het misschien beter eerder had kunnen doen zei ze: ‘Nee hoor, het was precies op tijd.’ Laat uw vader eerst aan het idee wennen. Ietje Franken Jurg (58), Zwolle

Achteraf onderschat

Jarenlang heb ik geprobeerd dat te bereiken wat u ook wilt. Met een moeder die toenemend leed aan dementie en een vader die lichamelijk steeds meer mankeerde, weet je dat het moment gaat komen. Maar het loslaten van het huis waar ze samen al vijftig jaar woonden lukte niet, wat ik ook deed of zei. Uiteindelijk ging het mis, met pijnlijke situaties als gevolg. Toch zeg ik achteraf dat ik het belang van hun gehechtheid aan hun huis heb onderschat. Laat het gaan, zeg ik daarom. Monique Suijkerbuijk (56), Alkmaar

Niet opjagen

Als wijkverpleegkundige kwam ik dagelijks bij mensen bij wie hun leefomgeving niet in lijn was met hun lichamelijke gesteldheid. Het belangrijkste voor familie is accepteren dat er in een latere levensfase risico’s bestaan (ook in verpleegcentra verongelukken mensen). Laat eventueel vrijblijvend een ergotherapeut de woning bekijken, probeer ze niet op te jagen met drastische maatregelen. Joris Dijkstra (28), Amsterdam

Oude bomen

Mijn moeder is bijna 101 geworden. Op een dag miste ze net de leuning van de rechte trap en rolde naar beneden. Moeder had niets gebroken, maar was wel helemaal blauw. Zoiets lukt je geen tweede keer, redeneerde ik en ik heb druk uitgeoefend om te verhuizen. Dat is gelukt, mijn ouders verhuisden. Ze waren toen tegen de 90 jaar oud. Die grote verandering heeft wel veel invloed gehad op hun leven. Net als oude bomen, die verplaats je ook niet zomaar. Noodzakelijk, maar de kwaliteit van leven is in het geding bij een externe ingreep in je eigen bestaan. En mijn ouders hadden wel een toilet op de slaapkameretage. Siebrand Braaksma (74), Utrecht

Over d weken: Mijn vriendin vragen niet meer te gebruiken? In mijn vriendengroep is drugsgebruik vergaand genormaliseerd. Mijn vriendin vindt het ook leuk om eens in de zo veel tijd hallucinerende- of partydrugs te gebruiken. Ik gebruik zelden, omdat ik het eng vind controle te verliezen en niet meer te kunnen communiceren met mijn omgeving. Het liefst zou ik willen dat mijn vriendin ook niet meer gebruikt, maar ik vind het vervelend dat ze dan niet meer kan doen wat ze wil en vind het moeilijk deze beperkende invloed op haar uit te oefenen. Wat zou u doen? Man (29), naam bij redactie bekend