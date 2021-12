Modern protest: een woedende lichtkrant achter je raam

In de statige straat was niemand, ook niet rond het enorme appartementencomplex dat daar net nieuw gebouwd is. Met brandschone ramen en een verse stoep lag het te wachten op bewoners, die vandaag niet zouden komen, hoewel het daar niet te vroeg voor was, en ook niet te laat. Op de een of andere manier leek er een gaatje in de tijd te zitten, waarin niks bewoog.

Des te opvallender straalde de lichtkrant die de overburen achter hun raam hadden gehangen, met beschuldigende pijlen richting het complex en een tekst die in felrood voorbij trok: ‘Teveel lawaai. Teveel stof. Teveel diesel. Teveel OVERLAST.’ Dat laatste woord bleef een paar seconden stilstaan, en knipperde dan. Er was over nagedacht.

De aanklagers leken niet thuis te zijn, van de aangeklaagden ontbrak elk spoor, maar de aanklacht ging door en vulde de doodstille straat met woede.