Modeontwerper Daniëlle Cathari: ‘Zonder sieraden ga ik de deur niet uit’

Danielle Cathari Beeld Jordi Huisman

Wie? Daniëlle Cathari. Wat doet zij? Zij is modeontwerper. Waar? Restaurant de Gouden Reael in Amsterdam.

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

‘We zijn hier in de perfecte uithoek. Doordat de Gouden Reael midden in een woonwijk staat, loop je er niet zomaar voorbij. En het is voor toeristen uit de route, waardoor je vergeet dat je in het centrum bent. Het is hier knus en het interieur is door de houten stoelen en de prints aan de muur erg charmant. Daarnaast zit het bij mij om de hoek, dus mijn frequente bezoeken hebben ook met gemak te maken.’

Inspireert deze plek jou voor je eigen kledingcollecties?

‘Deze plek is voor mij heel huiselijk en laid back. Tegelijk is het eten van hoge kwaliteit, waardoor het chic aanvoelt, maar dat maakt het niet pretentieus. Dit zie je ook terug in wat ik creëer. Enerzijds is mijn werk complex en conceptueel, anderzijds is het toegankelijk en comfortabel.’

Hoe zou jij jouw eigen stijl omschrijven?

‘Sinds kort besteed ik meer tijd aan mijn eigen garderobe. Eigenlijk ben ik vooral bezig met de kleding die ik maak. Mijn eigen stijl is uiteenlopend, ik doe vaak maar wat: bijna altijd feminien, met een oversized stuk erbij, en vaak met een contrast tussen comfort en chic. Dat contrast is de ene keer extremer dan de andere keer. Als ik een outfit samenstel, maak ik altijd gebruik van een drieluik. Ik combineer altijd één netter item met twee nonchalantere kledingstukken om het patroon te doorbreken. Daarbij kleed ik mij altijd naar hoe ik mij voel. Heb ik een slechte dag? Dan moet het vooral lekker zitten.’

Is jouw merk ook jouw kledingstijl?

‘Ergens wel, want er zit altijd een nostalgisch tintje aan hoe ik mij kleed. Dit zie je ook terug in mijn ontwerpen. Daarin kijk ik vaak naar wat mijn vader droeg. Dan neem ik de kraag van een van zijn oude shirts mee in mijn gedachten en gebruik ik die vorm in mijn eigen ontwerpen.’

Gebreide top

‘Het mooie van deze top is dat de stof gebreid is, maar in de vorm van een haltertop een zomers tintje heeft. Daarnaast is bruin mijn favoriete kleur. Die tint komt bij mij overal in terug.’

Loafers

‘De pennyloafer is een klassieker en deze loafers van Aimé Leon Dore zitten, nu ik ze ingelopen heb, echt geweldig. Het model maakt de schoen formeel, maar de brede neus en het contrast tussen zwart en wit maakt ’m casual. De kleuren springen eruit, wat de loafer een bijzondere look geeft.’

Beeld Jordi Huisman

Trenchcoat-jurk

‘Ik vind het heel cool dat deze jas van Lemaire een twee-in-een is. Wanneer je de sjaal om je middel doet en de jas dicht, wordt het een jurk. Datzelfde sjaaltje kan ook in je haar of om je nek. Dit item is duurzaam, slim, veelzijdig en springt eruit door de mintgroene kleur.’

Beeld Jordi Huisman

Levi’s

‘Dit is de perfecte basic. Onder of op een Levi’s-broek kan heel veel. Met de juiste combinaties wordt het een stoere broek of een nette broek.’

Gouden oorbellen

‘Deze heb ik van mijn moeder gekregen. Ik draag ze altijd en zou eigenlijk eens moeten wisselen van sieraden. Deze oorbellen zijn anders dan de doorsnee gouden oorbel, door het reliëf in de ring. Dat maakt ze net iets specialer.’

Beeld Jordi Huisman

Sieraden

‘Zonder sieraden ga ik niet de deur uit. Al mijn sieraden hebben een sentimentele waarde. Mijn armbanden heb ik al sinds ik een klein meisje ben en zijn ooit een cadeau geweest van mijn oma. Het is mijn ritueel om alle sieraden in de ochtend om te doen.’