Iemand vroeg of ze zich in Frankrijk ook druk maakten om de oorlog. Op deze milde avond in Parijs leek men zich eerder druk te maken om de verkiezingen en de dagelijkse beslommeringen. Een Parisienne zei dat ze veel fietste tegenwoordig.

De boeken in de etalage van boekhandel Tram in de Rue de la Montagne waren gesorteerd op kleur; een reeks boeken met een blauw omslag, daaronder een reeks gele boeken. Iedereen doet wat hij kan.

De poëzieavond aldaar werd bezocht door jonge mensen en waar de jeugd is, is de toekomst. Joyce Roodnat had echter gelijk toen ze in de NRC schreef dat de culturele sector gedragen wordt door de ‘grijze plaag’, dames van middelbare leeftijd en ver erboven van wie velen – onder wie ik – economisch afhankelijk zijn. Lang geleden wilde ik gigolo worden en dat verlangen heeft me nooit verlaten. En misschien was de Parijse jeugd de culturele sector beter gezind dan elders.

De avond werd voortgezet in bistro Le Châteaubriand, waar wat Amerikanen waren neergestreken. Een Amsterdamse hotelier had me verteld dat veel Amerikanen hun reis naar Europa hadden geannuleerd vanwege de oorlogsdreiging. De fatalistische Amerikaan blijft welkom.

Oranje wijn bleek ook in Parijs hip en betrekkelijk betaalbaar. Ik bestelde een tweede fles. ‘De grijze plaag zal me niet in de steek laten’, zei ik tegen mijn tafelgenoot.

De dag erop reisde ik naar Nederland. Een dame (middelbare leeftijd) in de trein naast me had een waaier. Ik bood me niet aan. Toch ging ze na vijf minuten ergens anders zitten.

Een jaar of 140 geleden schreven de gebroeders De Goncourt in hun dagboek: ‘Oorlog, beleg, hongersnood en Commune: het leidde allemaal op een harde en onbarmhartige wijze af van mijn verdriet, maar het leidde in ieder geval af.’

De gebroeders De Goncourt helpen altijd, oorlog soms ook.