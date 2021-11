Misschien moet Adele toch nog een tijdje hulp zoeken, is het ongevraagde advies van de sterrenkijker

Privé

Adele in 2017. Beeld REUTERS

Het nieuwe album van Adele, getiteld 30, komt vandaag uit, dus was er al weken, nee maanden, enorme voorbuzz. Zo kreeg Adele haar eigen interview met Oprah Winfrey, in de inmiddels bekende tuinameublementsetting waar Harry en Meghan ook in plaatsnamen.

Wij van de sterrenrubriek vermoeden dat Winfrey alleen nog maar in de tuin interviews wil doen, covidgewijs, en dat is haar goed recht. Als ze mensen alleen nog maar op de maan zou willen interviewen (denk aan Oprah Winfrey die met een diepe stem ‘the moon’ zegt – mooi) zouden ze ook meegaan.

Adele is trouwens wel een beetje vreemd. In een ander interview dat ze gaf, op Apple Music, vertelde ze dat haar 9-jarige zoontje Angelo na haar scheiding tegen haar zei dat ze een soort spook was geworden. ‘Ik kan je niet meer zien’, zei hij. En dit vertelde Adele na.

Dat is mooi uitgedrukt, maar, vindt uw sterrenkijker, toch ook erg privé. Het gaat nog veel verder. Er is al onthuld dat er ook allerlei opnamen op de plaat staan van gesprekjes die ze met Angelo had ‘waarin hij probeert om haar te laten ophouden met huilen’. Ook zegt Adele in de opnamen dingen tegen haar kind als ‘Zeg tegen me dat je van me houdt.’

Oké. Hmm. Adele voorspelt dat sommige liedjes op haar nieuwe album ‘mensen echt kunnen helpen, mensen hun levens kunnen veranderen. En ik denk dat een liedje als Hold On een paar levens kan redden.’

Misschien zelf toch ook nog een tijdje hulp zoeken, is het ongevraagde advies van de sterrenkijker.

Pinpas

Britney Spears in 2018. Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

Britney Spears kan weer kaarsen kopen. Het was een ontroerend detail in het bericht dat zij op Instagram deelde, nadat de rechter had geoordeeld dat haar ondertoezichtstelling na 13 jaar beëindigd moest worden.

‘Ik ben dankbaar, echt, voor elke dag, en dat ik de sleutels van mijn eigen auto heb (…), en een pinpas, dat ik voor het eerst cashgeld zie, en dat ik nu kaarsen kan kopen.’

Best shockerend, dat een volwassen vrouw jarenlang geen kaarsen kon kopen. En nooit cashgeld had gezien – al vragen wij van de sterrenrubriek ons dan wel heel flauw af of Spears werkelijk nog nooit een dollarbiljet heeft gezien. Dat moet ze voor haar curatele toch ooit wel gezien hebben? Maar goed, kniesoor.

Spears, die door haar vader onder curatele werd gesteld nadat zij jaren geleden een psychische inzinking had (kort samengevat ‘die keer dat ze al haar haar afknipte’) gaat echt voor haar vrijheid.

Zij en haar nieuwe vriend willen graag een baby, berichtte ze, ze gaat trouwen en ze laat haar trouwjurk maken door Donatella Versace. Lelijk, maar lekker duur. En ze hintte op Instagram dat ze een interview aan Oprah wil geven waarin ze alles vertelt over de afgelopen jaren. De cirkel is weer rond. De tuinmeubels kunnen weer neergezet worden.