Misschien kunnen ze foto’s op frisdrank zetten van een dikke, eenzame puber in een hoekje

In het kader van de strijd tegen volksvervetting doet men onderzoek naar het effect van waarschuwende foto’s op gesuikerde frisdrank, las ik in de krant. Het gaat om plaatjes van bijvoorbeeld een door diabetes aangetaste, zwart uitgeslagen voet, of een vet hart.

Op sigaretten staan dergelijke enge plaatjes al een paar jaar. Ik meen me een onderzoek te herinneren waaruit bleek dat rokers erger schrikken van foto’s van een rimpelig gezicht dan van zwart uitgeslagen longen of een gruwelijk sterfbed. Dat komt, denk ik, doordat mensen stiekem geneigd zijn te denken dat ze onsterfelijk zijn. Dat vermeende eeuwige leven willen ze dan liefst wel uitzitten met een rimpelloze huid.

Hoe werkt dat met frisdrank? De grootste frisdrankmisbruikers zijn tieners. Die denken al helemáál niet aan ziekte of dood. Het ergste wat een tiener zich kan voorstellen is sociale uitsluiting. Misschien kunnen ze beter foto’s op die frisdrank zetten van een dikke, eenzame puber in een hoekje met een blikje cola; op de achtergrond een horde mooie, verliefde tieners die allemaal samen juichend grote glazen water staan te drinken.

Ik dacht terug aan mijn eigen puberteit. Mijn moeder had bezwaren tegen cola. Niet omdat men daar dik van zou worden, want dat werd men toen nog niet, maar omdat het ‘chemische troep’ betrof. Het verhaal dat je er wc’s mee kon ontstoppen en spijkers ontroesten deed toen al de ronde. Ook was cola ‘duur’, en slecht voor de tanden. Tandbederf was de obesitas van de jaren zeventig.

Na aanhoudend gezanik van haar drie kinderen besliste mijn moeder: we zouden voortaan elke zaterdag één gezinsfles cola krijgen, voor ons drieën. ‘Maar ik lust geen cola’, riep mijn zusje verontwaardigd. ‘Ik lust alleen 7-up!’ En wat deed mijn moeder toen: ze kocht één fles cola en één fles 7-up. Elke zaterdag.

De gevolgen waren gruwelijk. Mijn broer en ik eisten, behalve die cola, ook ons eerlijke deel van die 7-up op, terwijl mijn zusje ‘haar’ fles met hand en tand verdedigde. Hadden wij een oprisping van beschaving, dan liep het wel eens goed af, met langs een meetlat ingeschonken glazen en enge glimlachjes over en weer. Maar meestal werd het gewoon stiekem uit die fles klokken als mijn zus even niet oplette, gevolgd door gegil en gestomp. Om ons terug te pakken dronk mijn zus tóch van de cola. De sfeer was elk weekend te snijden.

Ik ben heel jong uit huis gegaan, waarna het probleem was opgelost. Mijn broer is me daar nog steeds dankbaar voor. En mijn zus lust zogenaamd nog steeds geen cola.