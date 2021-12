Misschien kan het paard van Sinterklaas Denker des Vaderlands worden

George Clooney is een filosoof.

Tot mijn 18de had ik twee paspoorten, en dus twee nationaliteiten. In verband met de dienstplicht moest ik kiezen: Belg zijn, of Nederlander. ‘Hoezo’, zei ik saluerend, ‘ik kan toch eerst voor België vechten, en erna voor Beatrix?’

Grapje. Het Nederlands elftal was zojuist Europees kampioen geworden, ik koos voor Oranje. ‘Een week later’, vertel ik sindsdien tijdens verjaardagen, ‘werd in België de dienstplicht afgeschaft.’

Klopt niet, blijkt nu. Ik heb het even stukgecheckt, pas in 1993 werd de Belgische dienstplicht opgeschort – niet afgeschaft. Interessant, dat ik al ouwehoerend van die drie jaar een week heb gemaakt. Herschrijf ik al mijn herinneringen? Was ik wel een Belg, eigenlijk? Afijn, in Nederland had ik uitstel gekregen en toen ik afstudeerde, werd ook hier de dienstplicht opgeschort – niet afgeschaft.

Er is nog steeds dienstplicht. Juridisch is de dienstplicht ‘belasting in natura’, lees ik. Mooi, hou dat even vast. Wanneer Rutte het welletjes vindt, omdat de Russen komen, laat hij onze jongens gewoon weer opdraven. En wanneer de gewetens haperen, wordt het gewoon weer vervangende dienstplicht, en als onze jongens ook dat weigeren, krijgen ze gewoon gevangenisstraf.

In dit licht mijmer ik dezer dagen graag over de vaccinatieplicht. Liever had ik gehad dat de Denker des Vaderlands dat voor me deed, Paul van Tongeren, die afgelopen week werd geïnterviewd door deze krant. En dat hij, na wat hoogwaardig denkwerk, zou concluderen dat een stel prikken halen een bijzonder nuttige en efficiënte en milde vorm van belastingheffing is. (Ik wil zelf Denker des Vaderlands zijn.) Maar vergelijk het eens met anderhalf jaar in een kazerne of met eenderde van je inkomen afstaan aan de staat. Ik hoopte echt dat Van Tongeren zou zeggen: waar doen we moeilijk over?

Neen. Wat Van Tongeren had befilosofeerd was dat ‘een volk dat vaccinatie verplicht stelt zijn eigen tiran wordt’.

Zo heb ik democratie niet eerder verwoord gezien. Misschien, dacht ik na het ontleden van deze diepzinnige paradox, kan het paard van Sinterklaas Denker des Vaderlands worden, dat heeft een groter hoofd.

‘Wat zegt het over onze verdraagzaamheid’, vervolgde Van Tongeren, ‘over onze draagkracht, als we dat soort problemen oplossen met dwangbevelen?’

Euh... dat we weten wanneer in te grijpen? Zoiets?

Van Tongeren bedoelde het retorisch. Hij was bang dat verplichte prikjes gingen uitmonden in een totalitaire samenleving. Maar wacht even, filosofeerde ik mee, moeten we dan niet alle plicht afschaffen: dienstplicht, leerplicht, belastingplicht, al dan niet in natura? Iedereen zelf laten uitmaken of hij meebetaalt? Dadelijk zitten we met een volk dat zijn eigen tiran is. (Betaalt Van Tongeren zelf wel belasting, eigenlijk?)

Stel we krijgen een virus met een overlijdenskans van 50 procent, stelt de interviewer (lees: ebola, of de vliegende builenpest). Ja, nee, volgens Van Tongeren prevaleert de ‘lichamelijke integriteit’. Mij lijkt dat een opinion chic, heel Den Haag schermt ermee. Zou een goede filosoof eens naar moeten kijken. Zeker, Mengele, die maakte er een potje van, en dus Hitler, altijd hij. Maar zij zijn Pfizer, Moderna en de WHO niet. Bovendien, ook anderhalf jaar kuch en bonen vreten, en erger: loodhappen op de Grebbeberg, tasten de lichamelijke integriteit aan. (Operaties uitstellen ook, trouwens.)

(Tot dusver heb ik alleen de filosoof George Clooney de vergelijking met de dienstplicht horen maken. ‘Elke generatie’, zei hij laatst, ‘moest iets opofferen voor de veiligheid van haar landgenoten – ze werden neergeschoten, moesten tegen nazi’s vechten. Nu hoef je alleen een prikje te halen.’)