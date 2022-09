Minister Ernst Kuipers: ‘Als je vindt dat ik af en toe wat kort door de bocht ben: dat zit in het dna’

Ernst Kuipers Beeld Martin Dijkstra

Hij was nog geen week minister of de hashtag ErnstKuipersMoetWeg was trending. Hardlopen doet de voormalig hoogleraar geneeskunde en bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, die tijdens corona een nationale bekendheid werd, tegenwoordig met een petje en een zonnebril op. Bij zijn huis hangen vanwege bedreigingen bewakingscamera’s, hij heeft een alarmknop waarop hij bij nood kan drukken, en als hij een weekendje weggaat met zijn studievrienden is de beveiliging paraat. Nadat een auto nadrukkelijk naast hem was komen rijden en hij via sociale media ernstige dreigberichten kreeg, nam hij op advies van de politie ook een tijdje wisselende routes naar huis.

Je broer Swen vertelde dat toen je door Sigrid Kaag werd gevraagd voor het ministerschap, je alle voor- en nadelen hebt afgewogen. Schrijf je dan op een bierviltje een swot-analyse met alle strengths, weaknesses, opportunities en threats?

‘Haha ja. Het begint in mijn hoofd en aan het eind van dat denkproces maak ik inderdaad een soort swot-analyse op een bierviltje.’

Wat waren de belangrijkste bedreigingen?

‘Een belangrijke is het continu in het zoeklicht staan. Als zorgbestuurder heb je dat niet. Een ander verschil is dat ik in het Erasmus MC veel meer in gezamenlijkheid deed. Nu hoor ik bij alles: de minister moet er wat mee doen. Ook op momenten waarop ik in mijn vorige rol zou zeggen: jongens stel je niet aan, met deze vraag moet je bij de balie oogheelkunde wezen.’

Zit dat er nu niet meer in?

‘Nee. Ik weet nog dat ik naar een vergadering reed waar pers voor de deur zou staan. In de auto kreeg ik een update. Het had die nacht gestormd, en als mogelijke vraag stond er: heeft de storm problemen opgeleverd bij de testlocaties van de GGD? Ik begon ontzettend te lachen, ik zei tegen mijn woordvoerder: Jeetje, in mijn vorige baan zou ik hebben gezegd: Dat moeten jullie echt even bij de GGD vragen. Ik weet het werkelijk niet en ik wil het ook niet weten. Ik neem aan dat ze een paar extra haringen voor die tent in de grond hebben geslagen. Maar nee, de minister moet dat allemaal precies weten.’

Je moet permanent aan staan.

‘Continu. Maar ik word er niet warm of koud van. Soms, en misschien is dat ook wel de verbazing die ik heb doordat ik niet uit de politiek kom, kan ik denken: waarom zou de minister continu bij alles zijn mening moeten geven, dat is echt zot. Ik heb ook een keer bij een vraag van de pers gezegd: ‘Jongens, het spijt me, ik ben geen wandelende Siri.’

‘Bij die persconferenties over covid kreeg ik vooraf 80 bladzijden aan vragen en antwoorden, enkele regelafstand, kleine print. Of ik die maar even wilde doornemen. Er stonden echt vragen in over de uitzonderingsregel voor de condoleanceruimtes van de crematoria en voor de zeemanshuizen. Hahaha. Als je daaraan gaat voldoen, krijg je de volgende keer 85 bladzijden. Dus ik heb gezegd: zet heel groot op de achtergrond: ‘rijksoverheid.nl’, en dan refereer ik daaraan. Want ik ben niet iemand die 80 bladzijden over de zeemanshuizen uit zijn hoofd gaat leren. Ik kan echt snel lezen en leren, maar ik heb wel wat anders te doen.’

Heb je nog wel het gevoel dat je kunt zeggen wat je wil?

‘Je moet zeker wat aanpassen. Als minister leer je vrij snel dat je het meer in algemene termen moet zeggen. Anders is er altijd wel ergens iemand die zegt: nou, dat klopt niet.’

Dat gebeurde bij jouw eerste persconferentie al. Eerst was iedereen nog blij dat de coronaminister zijn verhaal eindelijk deed aan de hand van grafiekjes, daarna werden ze in twijfel getrokken. Later, over het nut van coronatoegangsbewijzen, gebeurde het weer.

‘Ja. Toen ik bij VWS kwam, stond alles door corona al twee jaar in een totale crisismodus. Dus alles moest snel even tussendoor. Toen heb ik gezegd: Jongens, even rust, reinheid en regelmaat. Ik heb in de acute zorg gewerkt, stressvoller krijg je het bijna niet, maar dan gaat het er toch kalm aan toe, de hartslag komt er niet boven de 70 want anders kun je je werk niet goed doen. Er zijn vaste regels en protocollen. Een ambulance die onderweg is belt, en dan weet je: over tien minuten staat-ie er. Dus je hebt de tijd om je jas aan te trekken en klaar te staan. Dus hier ook hè, even kalm.

‘Maar goed, in het begin was die kalmte er nog niet en kwam er een rapport van TU Delft tussendoor over de impact van coronatoegangsbewijzen. Dat kreeg ik terwijl ik met iemand in gesprek zat, het moest direct naar de Kamer, of ik de brief even kon tekenen. Mag ik het even lezen?, vroeg ik. Nee, het moet nu weg. O, nou, ja oké dat is dan zo.

‘Maar daarin stond dat coronatoegangsbewijzen, als je ze niet gebruikt, geen effect hebben. Het effect hangt af van de mate van inzet. Is die groot, dan kon het effect oplopen tot 15 procent. Als wetenschapper denk ik dan: oké, 15 procent demping bij een viruscyclus van vier dagen en dertigduizend besmettingen per dag, dat doet ertoe.

‘Vervolgens was de conclusie van een journalist bij de persconferentie dat die coronatoegangsbewijzen helemaal niks deden, die konden gewoon in de vuilnisbak. Toen kwam de wetenschapper in mij naar boven: even de nuance, afhankelijk van de mate van inzet is er een tot 15 procent dempend effect. Maar in het eerstvolgende Kamerdebat was het gelijk: deze minister is een leugenaar! De nuance dat het in de ideale setting een tot 15 procent dempend effect kan hebben, verdween. Ik heb moeten leren dat ik heel erg in algemene termen moet blijven.’

Is de oppositie bij de UMC’s net zo venijnig als in de Kamer?

‘Nee, dat verschilt wel. Ben ik in al die jaren als zorgprofessional of als zorgbestuurder ooit gekwalificeerd als leugenaar en als schoft? Nee, nooit. Dat is absoluut nieuw. Dus dan moet je wel even slikken.

‘Ineens krijg je ook gesprekken over beveiliging. Ik denk dan: jongens kom op hé, ik ben maar minister van Volksgezondheid, waar hebben we het over? Maar je krijgt allerlei maatregelen voor je veiligheid. Dat is ook wel iets om het thuis even over te hebben: tjeetje, gaan we dat doen? Ook omdat die kritiek soms zo los staat van of je je werk goed doet. Ik reed afgelopen week over de snelweg en er hing een spandoek aan een viaduct: Need an abortion? Take a covid vaccin. Mijn vrouw wees me erop. Dan denk ik wel: als we elkaar zo gaan informeren, met spandoeken, dan moet je niet verbaasd zijn dat de nuance ver weg raakt als je een volgende vaccinatieronde aankondigt.

‘Ik heb ook tegen mijn vier zonen gezegd: als je gevraagd wordt of je een zoon bent van Kuipers, gewoon nee zeggen.’

Waren er bedreigende situaties?

‘Het was nog in de covidtijd, voor ik minister was. Ik liep rond middernacht na een talkshow van de studio naar de auto, dat was ongeveer 200 meter. Een man kwam op me af. Hij zei: ‘Ik zag u net op de tv en ik ben hier naartoe gekomen om even met u te praten.’ Die man kwam dichtbij, terwijl hij de hele tijd een hand achter zijn rug hield. Hij ging mij uitgebreid vertellen waarom vaccineren heel gevaarlijk was, en dat ik de verkeerde adviezen gaf. Dan draai je wat om die man heen, je kijkt waar je heen kunt en ondertussen praat je: ik hoor wat u zegt. Na een paar minuten heb ik gezegd: het is al laat, als u het goed vindt loop ik naar mijn auto en gaan we naar huis. Ik wens u een goede nachtrust en wel thuis. Toen liet hij mij gaan.’

Dat is dus wel iets waar je het bij het aannemen van zo’n functie met je gezin over hebt. Willen we dit?

‘Ja. Maar onze jongens zijn hartstikke nuchter, dus die worden daar niet warm of koud van. Het interesseert ze eigenlijk ook niks. Na de bordesfoto van het kabinet zat ik in de bus en onze jongste zoon stuurde een berichtje in onze familie-app. Ik dacht dat het iets zou zijn als: je stond er goed bij pa. Maar het was een röntgenfoto van zijn pols die hij een week ervoor had gebroken. ‘Het zit allemaal goed, ik mag weer sporten’, stond erbij. Hij doet aan wedstrijdroeien, dan is een gebroken pols heel vervelend. Dus die volgde het helemaal niet, haha.’

En hoe vindt je vrouw het?

‘Die boeit die dreigementen niks.’

Bedreigingen, impopulariteit, negatieve berichten, het boeit haar niks?

‘Nee. Dat klinkt een beetje gek, maar die is zo mogelijk nog nuchterder dan ik.’

Misschien moet ze dat ook wel zijn, zij snijdt in lichamen toch?

‘Ja, zij is patholoog. Dus zij snijdt óók in lichamen. Mensen hebben altijd het idee, dat komt van die politieseries, dat je dan niks anders doet, maar dat is een klein onderdeeltje. Het belangrijkste is de weefseldiagnostiek. Bij iedereen die geopereerd wordt, of bij wie iets verwijderd wordt, van hoofd tot teen, gaat weefsel naar de pathologie.’

Hoe hebben jullie elkaar gevonden?

‘Dat is het buitengewoon traditionele verhaal, te banaal voor woorden: tijdens de coschappen. Ja ach, zo gaat dat.’

Wat waren jullie aan het doen toen jullie elkaar voor het eerst zagen?

‘Poeh... De eerste keer dat we elkaar zagen, stond zij bij een operatietafel. Ze had een steriel pak aan en ik was de jongere lichting en mocht toekijken, maar niet in pak, niet steriel. Toen viel er een operatiedoek en ik – heel alert – schoot op die tafel af om die doek op te vangen. Maar dan verstoor je de steriele ruimte, dus ik kreeg ontzettend op mijn flikker van de operateur: wegwezen.’

Dus jij was het sukkeltje.

‘Ik was absoluut de sukkel ja, haha.’

Had je toen je haren nog?

‘Toen had ik nog íéts, maar al op mijn 15de zei de kapper: het is niet veel, hè? Als je 15 bent, vind je dat een heel vervelende opmerking. Maar het zit nu eenmaal in de familie. Mijn vader was kaal, zo ook al mijn ooms van beide kanten en mijn beide opa’s. En als ik een foto laat zien van mij met mijn broers, dan zie je allemaal dezelfde koppen: alle vijf hartstikke kaal. Ik zit er niet meer mee, het is reuze handig.’

Je hebt al lang een bijzondere constructie met je gezin: alleen in de weekenden kwam je thuis, toch?

‘Ja. Mijn vrouw en ik hebben in Amerika gewerkt, in Nashville, Tennessee. We hebben overwogen om daar te blijven, maar ik kreeg een heel mooi aanbod in Nederland. Die baan was in Rotterdam, we woonden in de buurt van Amsterdam, en mijn vrouw werkte nog weer ergens anders. Dus ik reed elke dag heen en weer, maar had als arts ook diensten in de avond, nacht en het weekend. Ik heb dat jarenlang gedaan, maar op een gegeven moment werd ik daar echt helemaal knettergek van. Dan zit je na zo’n drukke dienst in het weekend thuis op de bank en zeg je: wat gaan we doen? Een andere baan? Verhuizen naar Rotterdam? Toen hebben we besloten: als we allebei willen werken op de plek die ons goed bevalt, moeten we accepteren dat het ver uit elkaar ligt en dat je er een aantal avonden en nachten niet bent. Dus ben ik doordeweeks in Rotterdam gaan wonen. Dat kun je doen als je relatie goed is, je kinderen gezond zijn en er geen gedoe is op school.’

Je mist wel een deel van het opgroeien van je zonen.

‘Zeker. Maar als ik nu kijk naar de band in het gezin, dan mogen we ons ontzettend gelukkig prijzen.’

Hoe oud waren je kinderen toen deze beslissing viel?

‘Tussen de 6 en 11 jaar.’

Was het voor hen niet pittig dat papa zoveel weg was?

‘Ja, maar eerder was het ook niet ideaal. Heel vaak beloofde ik om half 7 thuis te zijn en dan werd het toch een telefoontje met: sorry, ga maar vast eten. Uiteindelijk kwam ik pas thuis als de kinderen al in pyjama waren, dat was heel onrustig. Nu kon ik zeggen: oké, vrijdagavond ben ik er weer.’

Heb je nog steeds twee woningen?

‘Ja. Op het moment dat ik voor deze baan werd gevraagd, zei ik: dan gaan we nu maar weer eens elke dag heen en weer rijden. Maar mijn vrouw antwoordde met een brede grijns: daar moeten we het toch eerst even over hebben, want ik heb nu zoveel vrijheid.’

Was het ook een keuze die je vanuit je ouderlijke situatie meekreeg? Je had een vader die als plattelandsdokter altijd beschikbaar moest zijn.

‘Mijn vader en moeder dreven met zijn tweeën een huisartsenpraktijk, dus het werk stond inderdaad altijd aan. Dat was een huisartsenpraktijk zoals ze nu gelukkig niet meer zijn, want dat is heel ongezond. Werd hij in het weekend vervangen, dan belden de patiënten toch nog bij ons aan. In de zomer deed mijn vader dan om zes of zeven uur de gordijnen aan de straat dicht, dan kon hij even achter in de tuin zitten.’

Je broer vertelde: ‘Mijn ouders waren geen mensen die op het sportveld stonden als wij speelden. Die werkten zo hard dat ze daar geen zin in hadden.’ Dus in zoverre ben je het misschien ook wel gewend als weekendvader dat je niet alle schoolavonden meemaakt.

‘Daar kwamen mijn ouders inderdaad nooit. Hahahaha!’

Waarom vind je dat zo grappig?

‘Ik moet erom lachen omdat het... Je moet het niet psychologiseren, wij vonden dat heel normaal. Bij mijn eindexamenuitreiking van de middelbare school zei mijn moeder tegen mijn vader: hier moeten we echt wel even naartoe. Uiteindelijk kwam mijn vader, maar dan net even voor de eindexamenuitreiking en het speechje, niet langer. Wij hadden er geen moeite mee, we moesten erom lachen.’

Maar dat werken op de eerste plaats komt heb je helemaal overgenomen.

‘Ik weet niet, dat wordt psychologie van de koude grond, maar ja, de attitude was: doe je best en maak er wat van. Op zijn Gronings: nait soezen. Niet zeuren en aanpakken, dat zie ik bij alle broers terug.

‘Toen ik ging studeren, stond voor mij als een paal boven water dat ik geen geneeskunde ging doen. Wat een klotebaan is dat. Altijd aan staan, dat wilde ik absoluut niet. Dus ik ging natuur- en scheikunde doen. Maar in het eerste jaar begon het toch te kriebelen, en heb ik me zonder dat thuis te melden ingeschreven voor geneeskunde.’

Waarom zonder thuis te melden?

‘Er werd niet zoveel gesproken thuis, hè. Dus ik schreef me in voor de loting en dacht: als ik word ingeloot, kan ik altijd nog zien. Toen dat gebeurde, heb ik het thuis gemeld. Mijn moeder straalde, die zei: dat is wel wat voor je, jongen. Mijn vader vond het echt het stomste wat ik kon doen. Je tekent voor een leven van keihard werken, vond hij. Dat kun je goed hebben als je 30 of 40 bent, maar op een gegeven moment werk je jezelf stuk. Dat gunde hij zijn kinderen niet: als je nou echt goed bent in exacte vakken, maak daar je studie van en de wereld staat voor je open. Daar heb ik een felle discussie met hem over gehad. Die avond eindigde met wat eigenlijk de gouden vraag was: ja maar pa, als jij nou opnieuw zou gaan studeren, wat zou dat dan zijn? Dan zou hij opnieuw medicijnen studeren. Ik zei: maar dan zijn we klaar.’ Al bleef ik bij mijn voornemen: ik word geen huisarts.

‘Mijn vader is me eindeloos blijven jennen en treiteren. Ik weet nog dat-ie een prachtig tekeningetje voor mij maakte, van iemand die kromgebogen met een zware tas naar college loopt, met daaronder: Die Leiden des jungen Werthers. Zo van: hang dit maar boven je bureau en dan zul je iedere dag aan mijn wijze raad denken dat je eigenlijk wat anders had moeten kiezen. Hij heeft nog net meegemaakt dat ik in de opleiding kwam voor internist. Heel snel daarna werd hij ziek en is hij overleden.’

Heeft hij zich stuk gewerkt?

‘Hij is aan een hersentumor overleden, dat had op zich niks met zijn werk te maken. Maar wat je wel zag – hij is net zo oud geworden als ik nu ben, 62 – is dat hij echt op was. Naast zijn praktijk moest hij ’s nachts bevallingen doen, en dan kwam de volgende ochtend om 8 uur weer de eerste patiënt. Na zijn werk deed hij daadwerkelijk niets meer. De zomervakantie was altijd naar Terschelling, naar hetzelfde huisje. Het enige wat hij dan drie weken deed, was niks. Even naar dat dorp fietsen om een krantje te halen, en dan weer slapen. Bijtanken van een jaar ongelooflijk hard buffelen.’

Dat buffelen ben je zelf ook gaan doen.

‘Dat is het stomme, dan ga je zelf ook buffelen. Als hoogleraar al en ook als bestuurder was ik een rupsje-nooitgenoeg. Maar als er morgen niks meer zou zijn, dan regel ik een zeilbootje en gaan we zeilen.’

Heb je jezelf dat wijsgemaakt?

‘Nu klinken jullie als mijn echtgenote, haha. Maar nee, ik kan op vakanties echt alles laten vallen. Dan geniet ik van een beetje hardlopen en een beetje fietsen en een beetje een boek lezen en zeilen. Echt waar.’

Je broer zei: mijn vader heeft helaas een rustiger leven niet mogen meemaken. Heeft hij daar iets over gezegd toen hij die hersentumor kreeg?

‘Toen mijn vader ziek werd, werkte ik in Deventer in het ziekenhuis. Mijn moeder belde dat hij ’s nachts een epileptische aanval had gehad. Zomaar, out of the blue. Mijn vader was daarna half verlamd, dus dat ging heel moeilijk in de auto, maar ik heb hem toen naar Leeuwarden gereden. Daar aangekomen werd er een hersenscan gemaakt. Daarna werd ik uit de wachtkamer gehaald, om even bij de röntgenafdeling te komen kijken. Men wist dat mijn vader huisarts was en ik internist in opleiding. Achteraf ontzettend zot dat ze niet mijn vader hebben geroepen. Ze zaten achter zo’n scherm en daar hingen die foto’s; de radioloog wees het aan: kijk maar. Het was evident, er zat een heel grote hersentumor. En dat moest ik mijn vader vertellen.’

Hoe reageerde hij?

‘Zeer geschrokken en zeer geëmotioneerd. ‘Ik wil niet dood.’ Het was zo’n ongelukkige setting. Ik heb nooit begrepen waarom die radioloog mij dat liet doen. Plotseling had hij een diagnose waarvan hij zelf ook wist dat de kans dat hij dat zou overleven, heel klein was.

‘Hij ging daarna lichamelijk snel achteruit. Wel bleef hij tot aan het eind helder van geest. Je kon nog met hem praten. Hij was ook een fervent zeiler, dat had hij na zijn pensioen graag willen doen.’

Hoe was jouw band met hem?

‘Ik heb weleens het grapje gemaakt tegen collega’s: als je vindt dat ik af en toe wat kort door de bocht ben, dan moet je maar bedenken dat mijn voorouders vijfhonderd jaar geleden al in Noord-Groningen woonden, dus dat het in het dna zit. Een gezin met vijf jongens, een vader die houdt van een geintje, dat was het wel altijd. Zoek de zwakke plek en dan gaan we daar een grapje over maken. Zo ging je met elkaar om. Ik zie dat bij mijn zonen nu ook. Maar dat betekent niet dat de band niet hecht is.’

Wat is het belangrijkste inzicht dat je vaders vroege overlijden je heeft gegeven?

‘Hij kon op een gegeven moment geen kant meer op. Hij kon niet vroegtijdig met pensioen, terwijl het fysiek bijna niet meer vol te houden was. Zijn hart lag bij die patiënten, dus hij zat vast. En dat zit ik niet. Ik heb veel meer vrijheid om te zeggen: o, een bijbaan in Singapore, of voorzitter worden van een raad van commissarissen van een woningcoöperatie, dat kan. Ook dat internationale is een energiegever. Ik heb heel veel gereisd en als je het leuk vindt is dat enorm stimulerend. Daardoor heb ik een enorm netwerk.’

Dat is nu vervangen door Gideon van Meijeren en Fleur Agema.

‘Onder anderen, maar ook door gezondheidsministers van elders, en nog steeds. Toen ik begon, hadden we net een covidopleving, en kwam de omikronvariant. Dan kan ik zo de bestuursvoorzitter van het Parijse netwerk bellen, want je kent elkaar al jaren: hé Martin, vertel: hoe is het bij jullie?’

En dan zeggen de ambtenaren van het ministerie: maar dat is ons werk.

‘Ja.’

Wat is dan je antwoord?

‘Dan zeg ik: nou, dat is jullie werk, dus kom erbij zitten, dan doen we het samen. Ik moet het werk van de ambtenaren niet overnemen, we hebben er weleens discussie over gehad. Maar tegelijk zit in die telefoon de halve wereld aan zorg, dus laten we daar gewoon gebruik van maken.’

Je komt heel redelijk over, heb je ook weleens dat mensen zeggen dat je een lul bent?

‘Tuurlijk! Haha.’

Wanneer was de laatste keer?

‘In de Tweede Kamer worden woorden als schoft en leugenaar gretig gebruikt. In de zorg heb ik weleens andere krachttermen naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Op het moment dat je wat voor elkaar wilt krijgen en je hebt een bepaalde mening, dan zijn er mensen die je bloed wel kunnen drinken en je een drammer vinden. Fair enough.’

Heb je weleens huilende werknemers aan je bureau?

‘Ja, tuurlijk. Mijn secretaresse moest dan weleens lachen. ‘Na zo’n gesprek met jou gaan ze met nog meer werk de deur uit’, zei ze. Nu, bij VWS, is het nog niet gebeurd, maar dat kan altijd nog komen.’

Toen we over je rondbelden werd gezegd dat je niet snel geraakt lijkt. Wat raakt je wel?

‘Met kritiek kan ik prima omgaan. Ik ben interventie-arts geweest. Ik weet nog de eerste reanimatie die ik zelf moest doen, en hoe die man erbij lag op de gang ’s ochtends om 4 uur. Hij heeft het niet gered. In die tijd werd je echt uit de collegebanken en de coschappen voor de leeuwen gegooid. Dan denk je later: wat als ik nou een jaar verder was geweest, als ik ondertussen vijftig reanimaties had gedaan, had die meneer dan nog wel geleefd?

‘Hetzelfde krijg je als je daarna een bepaald type interventies doet waarbij je moet accepteren dat je met je rug tegen de muur staat, dat die interventie bij die patiënt levensreddend kan zijn, maar dat er ook de kans op een complicatie is en dat een deel van die complicaties kan leiden tot sterfte. Daarmee omgaan is gewoon heel moeilijk. Nou, als je dat soort dingen hebt geleerd, kun je prima omgaan met kritiek in een krant.’

‘Voor mij is het ministerschap ook niet een ultieme invulling aan het eind van een carrière. Ik heb een fantastische carrière gehad als arts, als wetenschapper, ook internationaal. Ik heb een fantastische carrière gehad als zorgbestuurder, in Nederland en internationaal. Weet je, stel dat morgen deze baan afgelopen is, verandert er dan aan die andere dingen iets? Helemaal niks.’

Dan zeil je met net zoveel plezier de wereld over.

‘Ik wel ja. Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je ziet die veel jonger zijn dan jij met ernstige diagnoses. Dus is het ook op deze leeftijd goed om plannen te hebben voor wat je gaat doen tot je 95ste. Voor mij is dat een zeilboot inderdaad, dat is een droom. Word ik er thuis om uitgelachen? O, absoluut. Tegelijk stuurde een van mijn zoons een filmpje van een vent die naar Spitsbergen aan het zeilen was: pap, deze moet je zien, die vind je vast wel leuk.’

Dat kritiek je zo weinig raakt, heeft dat ook te maken met dat je vroeger weinig applaus kreeg? Je broer zei dat als je je tentamen had gehaald, je niet naar huis belde.

‘Ja, ik kan heel goed zonder applaus. Als ik mijn rapport meenam, keek mijn vader altijd even naar het laagste cijfer. Hoe komt dat?, zei hij dan.’

Ook wel heftig toch?

‘Nee, joh, daar moest je, dat klinkt gek, een beetje om lachen. Dan zei je: ja pap, even niet opgelet.

‘Maar daar moet je het ook niet voor doen. Je applaus moet je krijgen van een patiënt bij wie een ingreep is gelukt, van collega’s onderling, uit het bevolkingsonderzoek darmkanker dat ik mede heb geïnitieerd en dat nu wereldwijd op nummer 1 staat, en waarbij je ziet dat het aantal nieuwe gevallen van darmkanker sterk naar beneden gaat. Ken ik die individuele mensen, die anders darmkanker hadden gehad? Nee. Weten ze het zelf? Nee. Staan ze te applaudisseren? Nee. Maar ik ken de resultaten en daar haal ik mijn plezier uit.’

En welk innerlijk applausje wil je als minister van VWS bereiken?

‘Toen Sigrid Kaag mij in oktober vorig jaar benaderde, heb ik gezegd: als je mij vraagt, moeten we het even over een aantal dingen hebben. De boodschap vanuit VWS is de afgelopen vijftien à twintig jaar steeds geweest: ons zorgstelsel staat op Europees topniveau. Maar de waarheid is dat dat op veel vlakken helaas niet zo is. Dus ik heb gezegd: als je mij vraagt, betekent dat ook dat we afstappen van die boodschap en dat ik het ga problematiseren. We zijn in de afgelopen tien jaar door veel landen rechts over de vluchtstrook ingehaald.

‘Wij hebben te lang vastgehouden aan een systeem van marktwerking, met de gedachte dat als er competitie is, je de beste kwaliteit krijgt tegen de laagste prijs. Die gedachte is inmiddels achterhaald, juist door samenwerken gaat de kwaliteit van de zorg omhoog. Begrijp dat niet als kritiek, mensen zitten in een onmogelijke positie, en onze Nederlandse zorgprofessionals zijn echt van wereldniveau, maar soms moet je elkaar helpen om te zorgen dat een patiënt gegarandeerd de beste zorg krijgt. Die mentaliteit veranderen is als het veranderen van de koers van een olietanker.’

En wat zeg je als ze je op je 65ste vragen: wil je minister-president worden?

‘Haha. Absoluut niet. Nee, ik kom uit de zorg, dat ken ik. Chapeau voor de manier waarop Mark Rutte het doet, maar dat is echt een andere tak van sport. Kun je mij een minister van Wonen maken? Misschien wel, maar hier ligt mijn hart. Dus nee. Absoluut niet, en dit is de sterkste ‘niet’ die ik ooit in mijn leven heb gezegd.’