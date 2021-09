Mijn vriendin wil geen kinderen, ik wel. Hoe ga ik om met mijn verdriet?

Mijn vriendin en ik (midden 30) hebben al bijna tien jaar een relatie, waarin we elkaar perfect aanvullen, maar waarin ook vanaf het begin duidelijk was dat ze mijn kinderwens niet deelde. Dit kan ze goed beargumenteren en mijn mening was en is dat kinderen door beiden gewild moeten zijn. Toch maakt de onvervulde wens veel in mij los nu onze omgeving wel kinderen krijgt. Ik heb daar veel verdriet van. Omdat het aan mij vreet, ben ik bang dat het ook een gevaar kan gaan vormen voor onze relatie. Ik wil eruit komen en het voor mezelf verwerken zonder onze relatie te verbreken of onder druk te zetten. Man (33), naam bij redactie bekend.

Afstand

Mijn man en ik hebben in exact dezelfde situatie gezeten. Wat ons – en hem – erg goed heeft geholpen, is dat we besloten een aantal weken afstand van elkaar te nemen, zodat hij kon nadenken over de vraag of hij liever bij mij is zonder kinderen of liever bij een andere vrouw met (op termijn) kinderen. Renée Wittens (44), Herpen

Gulden middenweg

Wij zijn ook tien jaar bij elkaar, en hebben de – voor ons – gulden middenweg gevonden. Liesbeth wilde absoluut geen kinderen, terwijl Stephan nog twijfelde: hij voelde wel een drang zich voort te planten, maar wilde niet per se het dagelijkse ouderschap. Toen kwam voor hem de mogelijkheid voorbij om voor een lesbisch koppel ‘niet-anonieme donor’ te worden, en zij hebben nu een 1-jarig zoontje van hem. Stephan is dus niet de ouder, maar wel de vader, en dat werkt voor iedereen super. Liesbeth is geen moeder, Stephan kan een kind zien opgroeien en de relatie is behouden. Liesbeth Smit & Stephan van Duin (beiden 37), Schiedam

Bittere keuze

Als de een wel kinderen wil en de ander niet, is een relatie uiteindelijk een verdrietig einde beschoren. Een van de twee, in dit geval degene die graag kinderen wil, zal met een vreselijk gat in zijn hart blijven zitten. Het is een bittere keuze, maar misschien is uit elkaar gaan het beste. Marianne van Wijk (65), bewust kindvrij, Emmen

Offer

De argumenten van jouw vriendin zullen voor haar echt gegrond zijn. Maar jouw dilemma is een kwestie van het hart en daar kan ratio niet altijd tegenop. Bepaal voor jezelf of jij dit offer kunt brengen zonder er steeds ongelukkiger van te worden. En beslis of ander geluk jouw gemis kan opvullen (zoals een superlieve oom zijn van neefjes/nichtjes of misschien zelfs gedeeld ouderschap aangaan met twee moeders). In je hart vind je vaak het antwoord op dit soort vragen al. Als je ermee kunt leven dat het voor jou niet is weggelegd, dan is er voor de verwerking geen shortcut en zal tijd veel wonden helen. Shaïsta Joemmanbaks (33), Den Haag

Vaderfiguur

Wellicht kunt u op zoek gaan naar een lesbisch koppel met een kinderwens dat ook een vaderfiguur in het leven van hun kind wenst. Zo behoudt u uw mooie relatie, komt uw kinderwens uit en verrijkt u het leven van een ander stel. Laat het idee eens bezinken. Erwin & Sofie van den Berg (51 & 16), Schiedam

Weggaan

Weggaan! Ik heb ook voor deze keuze gestaan. Als je partner, met wie je al zo lang samen bent, jou zoiets groots weigert, dan heb ik maar één advies en dat is weggaan, liefst gisteren. Ik heb er geen moment spijt van gehad, wel dat ik de beslissing zo lang voor me uit geschoven heb. Willy Verspay (62), Cuijk

