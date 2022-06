Mijn vriend gebruikt termen als ‘(geil)beest’ en ‘schoft’ in de slaapkamer. Wat moet ik doen?

Mijn vriend en ik hebben elkaar zo’n anderhalf jaar geleden leren kennen en hebben een waardevolle relatie opgebouwd. Maar tijdens het vrijen gebruikt hij woorden als (geil)beest, schoft, et cetera. In het begin was ik hierdoor enigszins verbijsterd. Ik weet nu dat dit voor hem een uiting is van supergenot. Ik ken dit verschijnsel niet. Ik vraag mij af: zijn er lezers die dit of iets dergelijks herkennen? Vrouw (70), naam bij redactie bekend

Ertoe doen

Woorden doen ertoe. Een fetisj is onschuldig en waardevol, en er zijn heel veel soorten fetisjen. Geile praat is er een van. Zolang er niemand mee gekwetst wordt is het lustverhogend en versterkt het de band tussen liefhebbers. Daarom is het belangrijk dat u bij uzelf en bij uw partner onderzoekt wat het met u doet op lichamelijk en geestelijk gebied. Zijn het uw eigen, zelf vormgegeven waarden of de waarden opgelegd door de omgeving, ‘wat zullen de buren, dominee, moeder wel niet denken? Zo heurt het.’ Luister naar uw lichaam en durf te ontdekken. Ga het avontuur aan op zoek naar uw gezamenlijke fetisj(en). Joep van Ginneken (64), Kloetinge

Op hemzelf

Zo te lezen zijn die woorden tijdens het vrijen op hemzelf gericht? Kan ook zijn dat hij zo net geen viagra nodig heeft? Praat er eens over. Dat is intiem, maar dat is vrijen ook, althans, als het echt goed zit. René van Splunder (58), Eindhoven

Ontdekkingstocht

Het mag niet zo zijn dat zijn uitingen u in uw genot beperken. Zoek samen naar andere bewoordingen/manieren van uiten, die ook voor ú prikkelend en opwindend zijn. Geniet van elkaar en de ontdekkingstocht. Ran Teunen (38), Emmeloord

Juiste woorden

Het is normaal dat je woorden gebruikt om je genot te uiten, maar dat moet respectvol gebeuren. De juiste woorden kunnen opwindend zijn en ook fijn voor u. Wijzelf ervaren dit soort uitingen als een bevestiging van fijne seks en een vertrouwen waardoor je jezelf nog meer kunt laten gaan. Nienke van Paridon (27), Merksem (BE) en Maartje Trimpe Burger (27), Arnhem

Ranglijst

Het is jammer voor hem dat u zijn woorden niet smakelijk vindt. Vertel hem dat zijn uitingen u eerder schofferen dan erotiseren. Ook in de hoogste staat van vervoering kun je rekening houden met je partner. Ik zou een ranglijst maken van woorden die u in de ban wilt doen en kijken of een compromis mogelijk is. Zodat u niet meer voor schoft wordt uitgemaakt, maar hij u bijvoorbeeld nog wel een geil beest mag noemen. Eleonora de Martelaere (49), Beuningen

Geile schoft

Gebruik de woorden in het dagelijks gebruik. Dan houdt-ie vanzelf wel op. ‘Zit je te kakken? Geile schoft!’ ‘Zet je de vuilnis nog even buiten, beest?’ Anna Haakma Wagenaar (47), Ouderkerk aan de Amstel

Zegening

U heeft een lieve vriend en jullie hebben lekkere seks. Als hij tijdens het vrijen dingen zegt, en u vindt dit lastig, praat er over. Hij zal daar begrip voor hebben. U bent 70 en kunt samen genieten van intimiteit/seks, tel uw zegeningen. Jan Groeneveld (59), Oosterhout

IJssalon

Ik kan u Een hete ijssalon van Heere Heeresma van harte aanbevelen ter lering en vermaak. Bas Verplanken (69), Bath, Engeland

Non-verbaal

Supergenot tijdens het vrijen kunnen de vrouw en de man verbaal, maar ook non-verbaal laten blijken. Ik spreek mij verbaal uit, mijn vriendin is meer van het non-verbale. C’est le ton qui fait la musique, toch? Joop Goedegebuure (78), Zandvoort

Over twee weken: Lawaai leren verdragen of toch verhuizen? Ruim twintig jaar woon ik in een (koop)appartement langs een provinciale weg. In toenemende mate ervaar ik hinder van het groeiende aantal motorrijders, scooters en vrachtverkeer. Of het nu door de tinnitus of mijn leeftijd komt weet ik niet, maar ik kan dat lawaai steeds slechter verdragen. Andere isolatie is niet mogelijk. Ik voel me regelmatig gestresst en soms zelfs agressief. Slapen doe ik standaard met oordopjes in. Ik wil verhuizen naar een rustiger plek, maar dat is in de huidige woningmarkt onbetaalbaar. Zal ik volharden in het zoeken naar een rustiger woonomgeving of moet ik in therapie gaan om te leren dealen met omgevingsgeluiden? Man (67), naam bij redactie bekend