Mijn twee katten zouden mij de aanschaf van een labrador hoogst kwalijk nemen

Via Twitter stuitte ik op een stuk van Rutger Bregman. Hij is beroemd (en rijk) geworden met De meeste mensen deugen, de prikkelende titel van een boekwerk dat (knus hoor, maar geheel in strijd met Karl Poppers falsificatietheorie) allerlei ‘bewijs’ aanvoert voor de stelling dat de meeste mensen inderdaad deugen.

Bregman is sindsdien blijkbaar 180 graden van mening veranderd, gezien de kop van zijn recente stuk op De Correspondent (in journalistenkringen veelal ‘De Corrie’ genoemd). Die kop luidt: ‘Nee, je bent niet goed zoals je bent’.

Kijken al die voormalige deugers dáár even op hun neus! Gretig begon ik het stuk te lezen. Het ging over ‘morele ambitie’. Wij moeten geen abonnementen op borstelkopjes van elektrische tandenborstels nemen (ik wist niet dat zoiets bestond, maar mijn zoon heeft een abonnement op onderbroeken, dus het is vast waar), nee: wij moeten de wereld gaan redden van honger, oorlog en armoede.

Wat een goed idee! Ik stond al op het punt een knapzakje in te pakken voor een reddende voettocht naar de ergste brandhaarden, maar las toch nog even verder. En wat stond daar? ‘De meeste mensen die de dertig zijn gepasseerd veranderen nog maar zelden van koers. Wie eenmaal een labrador, een taartschep of een elektrische grasmaaier heeft, is doorgaans een verloren zaak.’

Ik moest meteen denken aan het bordspel Cluedo. Wie heeft dr. Black vermoord? Met de taartschep, de labrador of de elektrische grasmaaier? Ik bezit geen van drieën, bedacht ik opgelucht. Taart schep ik in voorkomende gevallen met de kaasschaaf, ik woon op een bovenhuis, dus wat moet ik met een grasmaaier, en ik heb twee katten die mij de aanschaf van een labrador hoogst kwalijk zouden nemen.

Ik kén trouwens wel een labrador. Het lijkt me zaak om dat contact zo snel mogelijk te verbreken. (Ach, die goeie Charlie, ik zal hem missen.) Ook bezit ik een staafmixer, een stofzuiger en een potpalm. Die kunnen blijkbaar geen kwaad, maar ik heb toch het gevoel dat ik door het oog van de naald ben gekropen.

Met leedwezen dacht ik, Poppers zwarte zwaan, aan de rest van Nederland. Er is waarschijnlijk bijna niemand te vinden zonder taartschep, labrador of elektrische grasmaaier. Vooral zo’n taartschep sluipt er ongemerkt in; je oma sterft, en hop, daar ligt dat schuldige artefact in je keukenla. Zonde om weg te gooien, natuurlijk. Echt zilver, jazeker, maar toch: je bent een verloren zaak.

Ik zal, kortom, de wereld in mijn eentje moeten redden. Helaas, daar heb ik helemaal geen zin in. De meeste mensen deugen, wie weet is het nog waar ook: maar ík niet.