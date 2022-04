Mijn tip, lever soms gewoon niks in, joh

We zijn in Wenen, vakantie. Op zich prima, prima stadje, maar ik moet een column schrijven, en weet u wat daarvoor geldt? Dat is overal stoempen met het snot voor je ogen, ook in Wenen.

Vakantie neem ik nooit, van de column, weet u waarom niet? Omdat ik ook wel eens niks aanlever als het wel de bedoeling is, daarom niet. Dat gebeurt ongeveer eens per jaar. Dan blijkt het aan het einde van de dag ‘niet gelukt’. (Een vastloper heet zoiets, een term uit de seksuele wereld, zie mijn eerdere column erover, erg interessant. Heel medisch was die. Iedereen krijgt ermee te maken, dat je ineens niet meer loskomt.)

Het schijnt overigens een doodzonde te zijn, niet leveren. Onder journalisten tenminste, maar ook columnisten, opgestookt door diezelfde telexrukkers, denken er zo over. Een echte inktezel, hoorde ik laatst zeggen, heeft een ‘lever-lever’. Hardliners als Wagendorp en Sitalsing, leveren volgens mij liever een overgetypte Witteman in, dan niets. Wagendorp: ‘Het blééf maar mooi weer, en het was bovendien zaterdag. Laten we gaan zwemmen, zei ik tegen Huisgenoot P.’, enz. Zie ik hem doen.

Hoeft niet, Bert. Dat wil ik jou en andere collega’s meegeven, ontspan. Neem mijn wijze raad aan. Probeer het gewoon eens, uren na de deadline zwakjes de krant opbellen: ‘Hallo?... Is daar iemand?... Het lukt niet zo goed… nee, echt niet… overmacht… ik denk dat ik maar eens oversla…’

Reken op een scheldkanonnade, zeker, het zijn maar mensen, maar bedenk: er zit een satelliet tussen. Wat je zult merken, erna begint het los te lopen. Sowieso geen slome pulp van jouw hand op de deurmat, pure winst, en zelfs geen artistiek wit gat. Dat zijn maar dreigementen, ze kitten het gewoon af, kunnen ze heel mooi. Maar daarbij, je oogst meer reacties dan ooit, echt stukken meer. Lezers, dat is nou eenmaal zo, zijn net baby’s die de tiet krijgen: je hoort ze pas als ze de tiet niet krijgen.

Daarom zeg ik, collegae, trek je handen er soms gewoons eens vanaf, hier is de stront, zak ze. ’s Ochtends voelt het aan als op je eigen begrafenis, plotseling is het ach en wee, wat jammer, altijd zo leuk, wie wil er cake, blablabla.

‘Succes!’ Jet gaat Wenen in, er een leuke dag van maken. Woodpecker blijf achter. Hij heeft nog steeds niet duidelijk kunnen maken waarom hij nooit vakantie neemt. Je kunt toch én verzaken én soms eens vrij nemen?

Nee, niet doen. Heb ik geleerd van Bert Groenman, mijn ouwe chef bij UT-Nieuws. De maestro. Daar, in Enschede, meldde ik me weleens ziek, als ik een kater had bijvoorbeeld, of als ik een nachtje plafonddienst had gedraaid. ‘Kleintje’, bulderde Groenman in de hoorn, ‘staat de brug open? Is je bandenplaksetje kwijt?’

Fluisterstemmetje: ‘Nee chef… ik heb… mi… mi…’

‘Mie? Mie wie? Pies door, maatje.’

‘Migraine chef… auwauwau…’

Probleem was dat ik destijds geregeld échte migraine had, en vaak meteen ná de nep-migraine. Murphy. Kon ik twee dingen doen, óf weer die show opvoeren tegen Bert, ‘auwauwauwau, chef, weer migraine…, ontsla me niet…’, óf met die echte migraine naar UT-Nieuws gaan, en bleek en rillend rondstrompelen, kotsen wanneer mogelijk, stront laten lopen van de helse hoofdpijnen.

Kijk, zo is het dus ook met columnvakantie. Het staat nu al vast dat het meteen ná mijn vakantie niet zal lukken. ‘Hallo…? Mevrouw…? Lukt niet, nee… batterij té opgeladen denk ik…’, etc, etc. Nee, ik hoef geen columnvakanties.