Mijn relatie met de supermarkt is als die van draaideurcriminelen met de gevangenis

De wind blies koud, rukkend en vijandig door de stad, waardoor ik besloot mijn ommetje vroegtijdig af te breken en in een rechte lijn richting mijn einddoel te trekken: de supermarkt.

Het was een uurtje of 11, wat betekende dat vrijwel alle andere klanten studenten waren. Normaal gesproken houd ik van studenten, omdat ze mij doen denken aan die bruisende, tomeloze tijd toen ikzelf ook nog in een smerig huis woonde waar de pakjes Conimex over de keukenkastjes heersten en niemand om mij heen nog teleurgesteld was, omdat we allemaal zeker wisten de nieuwe leiders van morgen te worden, of anders wel van overmorgen.

Maar omdat herinneringen nu eenmaal de neiging hebben het verleden te romantiseren en vooral omdat de hoestende jaarclubgenoten die nu mijn gangpad versperden niet alleen cholera leken te hebben, maar ook nog eens vergeten waren een mondkapje te dragen én verwikkeld waren in een debat over waarom er alleen ‘kankerskere avocado’ te koop was, had ik nu al spijt had van mijn tocht naar de supermarkt.

Ik kon er alleen niets aan doen, want mijn relatie met de supermarkt is vergelijkbaar met hoe draaideurcriminelen zich tot de gevangenis verhouden: ze haten de plek, maar toch eindigen ze er om de haverklap. Dat komt door de pandemie. Bevangen door de vele vragen die er leven en die zich al twee jaar lang gedragen als de Hydra van Lerna – elke keer als je een vraag oplost, komen er twee nieuwe voor in de plaats – ben ik sinds de uitbraak zo besluiteloos geworden dat ik zelfs tijdens het halen van mijn lunch niet kan kiezen wat ik ’s avonds wil eten.

Nu ben ik, tot weerzin van mijn vriendin, altijd al een slechte voedselplanner geweest. De oorzaak daarvan ligt in de kelder van mijn ouders, waar mijn vader sinds jaar en dag een noodvoorraad eten bewaart ‘voor als de Russen komen’. Lange tijd wist ik daardoor zeker dat wanneer die Russen inderdaad zouden binnenvallen, ons gezin als eerste zou sterven omdat wij al op dag 1 van de invasie een blikje bonen met als uiterste houdbaarheidsdatum april 1993 zouden opeten, waarna we collectief aan de dunne zouden bezwijken nog voor het Rode Leger Arnhem had bereikt.

Beter dagvers eten, was daarom altijd mijn devies. Maar nu ik voor de zoveelste keer deze week in de supermarkt stond en de omikrondeeltjes bijna uit de monden van die blaffende studenten zag dwarrelen, besloot ik dat het genoeg was.

Ik pakte mijn telefoon, appte mijn vriendin dat zij gelijk had en ik ongelijk, dat we vanavond nog wat zouden afhalen, maar vanaf morgen een voedselvoorraad zouden aanleggen. Of anders vanaf overmorgen.