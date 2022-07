‘Mijn perfecte dag? Lekker ontbijten, een pretpark en dan eten met vriendinnen als de zon ondergaat’

Maud Schilders is fan van boyband Fource. Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Ik woon in Hilvarenbeek, met mijn moeder Linda (39), vader Rob (45), broer Daan (12), hamster Benny en drie vissen.’

Hoe ziet jullie huis eruit?

‘Het is een vrijstaand huis in een dorp, het ziet er vrij gewoon uit met een woonkamer en een keuken. Zelf heb ik de grootste kamer van iedereen. Eerst had ik de kleinste kamer, maar nu ben ik doorverhuisd naar de zolder. Mijn kamer is nu zelfs groter dan die van papa en mama.’

Heb je hobby’s?

‘Vooral voetbal en fietsen doe ik veel. Voetbal ga ik nu twee twee keer per week doen, fietsen nog maar één keer. Niet omdat ik het minder leuk vind, maar van papa en mama moest ik kiezen.’

Hoe zou je perfecte dag eruit zien?

‘Ik zou beginnen met een lekker ontbijt. Ik denk een Brabantse eierkoek met aardbeien en kaas. Dan ga ik met mijn vriendinnen naar een pretpark, in het buitenland. Ik houd heel veel van pretparken, ik ben al in veel verschillende parken geweest. Tot nu toe vind ik Toverland, in Limburg, het leukste. Daar zij de achtbanen het beste. Avondeten zou ik met met mijn vrienden doen, in een restaurant. Een beetje een netjes restaurant, als de zon ondergaat. Daarna zou ik met die vriendinnen een film gaan kijken en zouden ze blijven logeren.’

Ben je wel eens jaloers op iemand anders?

‘Eigenlijk niet. Ik zou wel een iets nieuwere telefoon willen. Van de telefoon die ik nu heb, is de batterij kapot. Hij gaat heel snel leeg en dat is gewoon een beetje vervelend.’

Wat is je lievelingsmuziek?

‘Ik ben fan van Fource. Dat is een boyband, die gaan aan het eind van het jaar helaas wel stoppen. Dat vind ik superjammer. Ik heb ze gelukkig nog wel eens live zien optreden, dat was in Ahoy. Ik ben er met mama heen gegaan. Er was toen nog veel corona, dus iedereen moest zitten. Ergens was ik er wel blij mee, want daardoor kon ik alles tenminste goed zien.’

Waar ben je over tien jaar mee bezig?

‘Studeren, het liefst een opleiding voor actrice, want dat wil ik worden. Ik hou van acteren en van voor de camera staan. Ik heb weleens met foto’s in de krant van Hilvarenbeek gestaan met de natuurvereniging. Toen hebben we mensen gevraagd of ze lid wilden worden. Ik heb er ook een keer in gestaan voor de Vrijthof-Vrijthof-challenge, dat is een mountainbikeroute voor het goede doel van Maastricht naar Hilvarenbeek, die elke drie jaar gehouden wordt. Er is ook een route voor kinderen, daar heb ik aan meegedaan. De eerste keer heb ik 15 kilometer gefietst, de keer daarna 25. De grootste afstand is 50 kilometer, die wil ik nog wel een keer gedaan hebben. ’