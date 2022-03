Mijn ouders hadden heel precieze ideeën over wat ‘goed’ en ‘fout’ was, en de Keukenhof was ontzettend fout

Ik werd wakker met een oorwurm. Niet het beestje, maar een liedje: Tiptoe Through the Tulips van Tiny Tim. Hij was, in 1968, een wat excentrieke jongen met lang haar, een ukelele en een spookachtige, beverige falsetstem. Die stem maakte het mierzoete liedje, vooral in combinatie met die knusse tekst, zo doodeng. U weet wel, zoals een speeldoos die midden in de nacht opeens begint te pingelen, in een kinderkamer in een horrorfilm.

Die tulpen bleven door mijn hoofd jengelen, hardop meezingen hielp niet, en halverwege de ochtend was ik zo gehersenspoeld dat ik dacht: weet je wat, ik ga naar de Keukenhof. Ik was er nog nooit geweest. Dat komt door mijn ouders. Mijn ouders hadden heel precieze ideeën over wat ‘goed’ en ‘fout’ was, en de Keukenhof was in mijn jeugd ontzettend fout.

Bloemencorso’s waren ook heel fout, net als caravans, dipsaus, het hebben van een hond, witbrood, alle auto’s behalve de 2CV, complete landen zelfs (Spanje!), een kapsel in plaats van gewoon haar, bepaalde muziek (dixieland!) een snor, filet americain, lippenstift, intact serviesgoed, ruitjesstof, een pannenset, kokosbrood en weerhuisjes.

Ook bloemen konden heel fout zijn. Wie van tulpen hield, stemde sowieso VVD. Fascistische bloemen, die tulpen, uitsluitend geschikt voor op salontafels (fout) in een politiestaat. Wij kinderen werden aangemoedigd om ‘veldboeketten’ te plukken, ‘veel mooier dan die stijve bloemen uit een winkel’. (Winkels waren eigenlijk ook fout, maar nog lang niet zo fout als ‘fabrieken’.)

Aan dit alles heb ik een ongeneeslijke afkeer van goed-foutdenken overgehouden (het is weer hélemaal hip). Hoog tijd dus om op mijn 56ste voor het eerst de Keukenhof te bezoeken, nog steeds met die ijzingwekkende tulips van Tiny Tim in mijn hoofd. ‘Tiptoe through the window / Come tiptoe through the tulips with me...’

In een warme bus vol toeristen (fout) liet ik me naar Lisse (fout) vervoeren, ingeklemd tussen drie Zweden die de uitspraak van het woord ‘rijsttafel’ (fout) bediscussieerden. Daar doemden de bollenvelden al op, in al hun geometrische fleurigheid. Een saamhorig ‘aaaah’ klonk door de bus. ‘When I kiss you in the garden...’, miauwde Tiny Tim.

Vol verwachting stapte ik de poorten van de Keukenhof binnen. Foute bloemen zo ver het oog reikte. De zon scheen in regenbogen op de fijne waterdruppeltjes van de fontein. En daar stond ook dat draaiorgel (fout). Het was heel groot en heel mooi, en het speelde heel hard een van mijn lievelingsliedjes: ‘You’re the cream in my coffee’ (fout).

De tranen sprongen me in de ogen. Poef! Weg was Tiny Tim.

Heel even dacht ik zelfs niet meer aan mijn jeugd.