‘Mijn oma’s maken de allerlekkerste spaghetti’

Jelaara Ait Moh Nait Lhaj Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Doordeweeks woon ik in Oss met mijn mama Nilo (33), haar partner Aniesa (25) en katten Sansa, Arya en Thunder. In het weekend woon ik in Venlo bij mijn papa Tarik (37) en mijn katten Flippie en Marley, daar is de foto gemaakt.’

Wat heb je in de vakantie gedaan?

‘Met mijn papa ben ik een weekje in Duitsland geweest, daar hebben we het heel leuk gehad. Nu ben ik bij mijn mama, we gaan nog naar Amsterdam. Ik heb een beetje zin om weer naar school te gaan, of eigenlijk heel erg veel. Maar nu ga ik nog van de vakantie genieten.’

Wat is je lievelingsmuziek?

‘Beyoncé en Ariana Grande vind ik heel leuk. Beyoncé maakt mooie muziek, zoals de liedjes voor The Lion King, en Ariana Grande heeft een mooie stem. Soms zing ik hun liedjes, dat vind ik een beetje spannend om te doen voor andere mensen. Bij mama en papa durf ik wel te zingen.’

Wat wil je later worden?

‘Een superster. Of ja, niet per se een superster, maar ik wil wel muziek maken, zodat andere mensen naar mijn liedjes luisteren. Ik wil dan solo zingen, of misschien met iemand die ik later tegenkom.’

Wat is je lievelingseten?

‘Sushi en de spaghetti van allebei mijn oma’s. Mijn ene oma, de mama van mijn vader, maakt altijd spaghetti met zalm. De mama van mijn mama maakt ook lekkere spaghetti, zij komt namelijk uit Iran en daar hebben ze heel lekker eten. Er zitten allemaal speciale dingen in de spaghetti, ik weet niet precies wat, maar ik vind het wel lekker! Als andere mensen spaghetti maken, eet ik dat ook graag, maar mijn oma’s maken spaghetti extra lekker klaar.

‘Toen ik 2 was, kreeg ik diabetes, dus ik moet opletten met wat ik eet. Ik heb een witte scanner aan de onderkant van mijn bovenarm, daarmee kan ik scannen hoeveel suiker er in mijn bloed zit. Soms heb ik te weinig suiker, dan moet ik iets met koolhydraten eten of drinken. Dan pak ik cola, een sapje, snoepje of boterham met jam.’

Als je voor één dag iemand anders kon zijn, wie zou je dan willen zijn?

‘Mijn mama, dan hoeft ze geen klusjes te doen. Ik houd van poetsen, ik help soms mee met stofzuigen en afwassen.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Misschien heb ik dan wel een mooie auto en een vriendje, en een kat. En daarna hoop ik dat ik een huisje ga kopen en een puppy. Wat voor kat en hond ik later wil, weet ik al: een Maine Coon en een yorkshireterriër, die had ik vroeger ook.’