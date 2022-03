Mijn moeder zet onze gezamenlijke vrienden tegen me op. Hoe houd ik contact met hen?

Over twee weken: Kan ik deze man vertrouwen?

Een jaar geleden heb ik een man leren kennen. Langzaamaan is er iets ontstaan. Hij komt inmiddels vier keer per week bij mij ‘thuiswerken’. We bouwen aan een relatie, in mijn omgeving. Hierdoor leert hij mensen uit mijn omgeving kennen. Ik leer andersom niemand uit zijn omgeving kennen, want ik kom niet in zijn omgeving. Hij heeft een auto. Ik niet, en vanwege gezondheidsredenen is ov voor mij niet mogelijk. Het is dus makkelijker als hij naar mij komt. Volgens hem is dat de reden dat het is zoals het is. Als hij bij me is, voelt het goed. Hij lijkt oprecht in zijn bedoelingen. Toch begrijp ik niet waarom hij mij niet introduceert in zijn omgeving. Kan ik deze man vertrouwen? Vrouw (55), naam bij redactie bekend