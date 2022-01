Portret van een kind in haar of zijn slaapkamer. Vandaag: Louk van Daalen (7).

Met wie woon je?

‘Met mijn vader Ot (43) en mijn moeder Anne (41) en mijn broer Max (10) in Amsterdam. Ik hou van de stad, ik vind het leuk dat het daar lekker druk is, want ik ben in een drukke straat geboren.’

Wat zijn jouw hobby’s?

‘Stoute dingen doen en snoepjes eten! Ik hou van al het snoep, behalve drop. Stoute dingen zijn stiekeme dingen, zoals stiekem een koekje pakken. Soms worden mensen daar boos om, maar ik krijg niet vaak straf. En niet opstaan als ik er geen zin in heb, is ook een hobby. Ik blijf dan gewoon liggen.’

Wie is jouw beste vriend of vriendin?

‘Al mijn vriendinnen zijn mijn beste vriendinnen, omdat ze aardig zijn. Ik weet eigenlijk niet waarom, ze zijn gewoon aardig. Veerle is bijvoorbeeld iemand die veel knuffelt en heel aardig is. ’

Wat is je grootste droom?

‘Nog een keertje naar Suriname gaan. Ik was daar met m’n opa en oma en toen vond ik het erg leuk. Ik ga elke dinsdag op bezoek bij opa en oma. Daar steel ik dan snoepjes en kijk ik filmpjes en dan speel ik misschien een beetje met opa, verstoppertje of zo.’

Wat voor filmpjes kijk je?

‘Filmpjes over heksen. Ik hou alleen van goeie heksen. Die zien er uit zoals een heks eruit ziet: met een punthoed. Een slechte heks heeft een krommere bezem. Het zijn geen tekenfilmpjes, maar filmpjes met echte mensen.’

Wie zou jij een dagje willen zijn?

‘Mijn broer of mijn moeder of zo. Want mijn moeder mag snoepjes pakken wanneer ze wil en zij mag meer achter een schermpje zitten. Mijn broer wil ik wel een dagje zijn omdat die vaker mag gamen. Ik hou niet per se van gamen, maar wel een beetje. Soms speel ik een raar spelletje waarbij je een aardappel met benen en armen moet aankleden.’

Wat is jouw lievelingseten buiten snoep?

‘Koek. Ik hou van koekjes met smarties erin of met chocola erin of met knetter.’

Ben jij verliefd op iemand?

‘Nee! Ik ben nog maar 7. Nul jongens zijn er in de klas waar je verliefd op kan zijn. Eentje is wel aardig, of misschien twee. Maar ik vind het niet leuk om verliefd te zijn.’

Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit?

‘Eigen telefoon, eigen computer, eigen iPad en dat ik eindelijk over mezelf mag bepalen. Dan mag ik lekker veel filmpjes kijken. Ik zou niet de hele dag door filmpjes kijken, maar wel heel veel. Ik zou de rest van de dag snoepjes stelen. Ik zou ook een rommeltje maken in het hele huis. Daar hou ik van: alles op de grond gooien en een snoepjesparcours maken.’