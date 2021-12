Mijn leven flitste voorbij in een korte B-film die oneindig werd herhaald

Vorige week deelde ik op deze plek mijn goede voornemens voor 2022 en kon ik het gegniffel van de lezers in het droevige moederland bij wijze van spreken in Villa Vischlugt horen. Natuurlijk ging het mis, want de mens wikt en God beschikt.

Het zit zo: ik liet Tita, Jamba en Matcha uit en wilde vervolgens naar mijn krekhuisje in Olhão fietsen want ik had naar de presentatie van het regeerakkoord gekeken en moest coûte que coûte de plaatsvervangende schaamte wegroken in het vertrouwde gezelschap van kommersjele genderfluïde sekswerkers van kleur.

Op het strand voor mijn hut zwerft altijd een roedel onaangepaste honden. Er heerst een soort wapenstilstand tussen die beesten en de mijne, maar nu ging het mis. De kleine Matcha ging in de aanval, vermoedelijk om het baasje te beschermen, en al spoedig rolde er een kluwen woeste honden over het strand.

Om William Burroughs te parafraseren: beware of whores who say they don’t want money. The hell they don’t. Never interfere in a dogfight.

Toch moest en zou ik met gevaar voor eigen leven Matcha gaan redden, met Tita en Jamba nog aangelijnd. Het noodlot sloeg toe want ik struikelde en viel keihard op mijn ruk- en schrijfarm. Niks krek dus maar pauperdope ibuprofen.

Beeld Gabriël Kousbroek

Na vijf dagen ging ik, gek van de pijn, naar de kliniek in de shopping mall van Olhão. En jawel: een barst in het schouderbot.

Ik heb al last van artrose en slik obscure homeopathische rommel maar alcohol en coke zijn uiteraard probatere pijnbestrijders dan slangenolie van Kakadoris.

De dokter vond coke en drank geen goed idee en gaf me het kinderachtige etodolac, maar nog steeds kon ik niet slapen door het helse lichaamsleed. Mijn leven flitste voorbij in een zeer korte B-film die oneindig werd herhaald.

Is dit alles, dacht ik. En toen bad ik, radeloos: lieve Heere Jezus, laat de pijn verdwijnen en dan ga ik als tegenprestatie iets heel anders doen met mijn leven, en vergeef me deze fles medronho, die was echt niet ingecalculeerd maar het is de schuld van Matcha die ik immers moest beschermen. Ik ga iets nieuws beginnen, beste Heiland, met nieuw elan, net als mevrouw Kaag en krek eender als Jos Staatsen destijds met Sport 7.

En toen verdween de pijn en vond ik rust bij het kaarslicht in Villa Vischlugt, terwijl de stemme Gods (zoonlief gaf niet thuis) langzaam oploste in het gebulder van de Atlantische Oceaan.