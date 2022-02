Mijn jongste kuiken is 18 geworden, ook hij is nu boomlang met een stoppelbaard en een bromstem

Mijn jongste kind is 18 geworden. Als moeder krijg je dan allerlei voorspelbare gedachten, zoals: wat?! Maar gisteren had ik hem nog aan de borst! (Dat is trouwens niet eens zo ver bezijden de waarheid, want hij lustte als baby niks anders en hing dus tot op hoge leeftijd letterlijk aan zijn moeder; tot hij ten langen leste de macaroni met kaas ontdekte en ik eindelijk van dat happende bekje verlost was.)

Achttien jaar geleden dus, lag ik in een Berlijnse geboortekliniek een boterham met worst te eten terwijl ik verwonderd mijn nieuwe kuiken bekeek. Hij was een maand te vroeg, maar erg goed gelukt voor een zogeheten ‘ongelukje’. ‘Hoe komt hij zo mooi?’, vroeg huisgenoot P. verbaasd, want de andere twee waren kaal, moddervet en woedend ter wereld gekomen, maar deze was tenger en keek ons welwillend aan vanonder een complete haardos. Een baby uit een zeepreclame.

Hij groeide op tot een goedlachse, welbespraakte kleuter met een stralend witblond poppenhoofdje. Zó vaak kreeg hij te horen dat hij een ‘adorable little angel’ was (we woonden inmiddels in Amerika, waar de mensen niet goed bij hun hoofd zijn), dat hij het zelf ging geloven ook. Al gauw werd hij zo onuitstaanbaar dat ik hem nog eens heb omschreven als ‘Satans filiaalchef op aarde’. Ik kreeg boze brieven, maar het was gewoon echt waar.

Ook zijn wat hoekiger grote broer kon hem niet uitstaan. Jarenlang hebben die twee elkaar getreiterd en afgetuigd, met een vrij gruwelijk voorval als apotheose, waarbij de jongste door een ruit viel en met een ambulance afgevoerd moest worden. Zijn armen zien er nog steeds uit alsof er haaien in gebeten hebben. Gevochten hebben ze daarna niet meer. Ze zijn inmiddels goed bevriend. Dat engelachtige is er ook wel af bij die kleine, dat scheelt. Die is nu gewoon óók boomlang met een stoppelbaard en een bromstem.

Ja, die kindertijd is, geheel volgens het cliché, voorbijgevlogen. Behalve dan die zwemlessen. Die zullen me tot in mijn kist bijblijven als een eindeloze martelgang, met stroppende sokjes om plakvoetjes in warme, vochtige chloordampen, galmend kindergegil, lamlendige conversaties met zwetende collega-ouders, en de telkens opflakkerende, immer vergeefse hoop dat het kind eindelijk eens ‘door kan naar badje 3’. Ja, ‘je knippert met je ogen en ze zijn groot’, maar dat geldt niet voor zwemlessen. Die duren bij elk kind gewoon de volle 18 jaar.

Mijn kuiken, 18! Oud genoeg om te sneuvelen voor zijn vaderland, als het moet. Ik hoop maar van niet. Het zou zo zonde zijn, van al die zwemlessen.