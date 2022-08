Mijn ene dochter voelde zich een ‘marshmallow in het vuur’, de ander waande zich een ‘smeltend ijsje’

We hadden bijna de hele dag binnen gezeten, met ramen en deuren en luiken gesloten. In een wanhopige poging ons huisje iets te verkoelen had ik een bevroren fles water voor de ventilator gezet. ‘Ben je deze vergeten?’, appte mijn vriendin me toen ik even weg was. Ze stuurde een foto van de ventilator met het water.

‘Nee’, antwoordde ik, ‘dit is onze airco.’

Pas na het avondeten gingen we naar buiten. Het was alsof ik de deur van een oven open trok. De hitte was verpletterend en gaf de wereld een onwerkelijk gewicht. Vanaf de achterbank van de auto zei mijn ene dochter dat ze zich een ‘marshmallow in het vuur’ voelde. De andere waande zich ‘een smeltend ijsje’.

Het strand bracht nauwelijks verkoeling. De oostenwind was als een föhn en bracht de droge geur van de duinen met zich mee. De Atlantische Oceaan was de enige uitweg. Ik nam mijn oudste dochter mee het water in en gooide haar bij elke golf omhoog. Sommige waren zo hoog dat we allebei kopje-onder gingen. Ik bleef haar optillen tot mijn armen pijn deden en mijn oren vol water zaten. Toen we de zee uit liepen keek ik naar de surfers en zei tegen haar dat ik ook mijn plank mee had moeten nemen. ‘Maar dan had je niet met mij kunnen spelen.’

Opeens, als bij toverslag, draaide de wind. Van de ene op de andere seconde werd het vijf, misschien wel tien graden koeler. Het was spectaculair. Een onhoorbare collectieve zucht van verlichting ging over het strand. De sluier was van de wereld getrokken en opeens was ze weer zoals ze moest zijn.

Nu rook de wind naar zee, naar de aanstaande, heldere en koele nacht. Behalve de hitte nam de wind ook deze avond mee. Een avond waar ik heimwee naar zou gaan krijgen, zoveel was me op dat moment al duidelijk. Naar mijn dochter, die in het harde zand radslagen maakte. Naar het ruisen van de golven. Naar het zachte licht en de opluchting die het draaien van de wind me had gebracht.

Toen de radslagen op waren ruilden we het strand in voor een terras. Mijn vriendin en ik dronken koude, zoete cider terwijl onze dochters een Frozen-ijsje aten; een paarskleurig hoorntje met een dun randje chocola en een toef chemisch lichtblauw ijs, gemaakt van de tranen van Elsa. Iedereen was stil en het late zonlicht viel op de takken van een naaldboom aan de overkant van de weg. Ik vroeg mijn vriendin of zij misschien wist wat voor boom het was. Want dit wilde ik opschrijven.