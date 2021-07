‘Mijn drie lievelingsknuffels zijn mijn mooiste bezit’

Sofie de Waard Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn mama Lisette (35), mijn papa Quint (36) en mijn broertje Sam (4) in Utrecht.’

Wat zijn je hobby’s?

‘Ik zit op turnen en zwemles. Bij turnen vind ik de leukste oefening dat we op de trampoline moeten springen en dan op de mat landen. En overmorgen krijg ik mijn eerste zwemdiploma, diploma A! Of ja, misschien. Ik moet eerst nog afzwemmen, maar ik denk wel dat ik het ga halen. Knutselen vind ik ook leuk. Ik ben nu bezig met een sleutelhanger met de letters van Maan, dat is de naam van een van onze twee katten. Maan is sinds dit weekend zoek, ik hoop dat ze snel weer terug is.’

Wie zijn je beste vrienden?

‘Fay, Sammy, Meagan, Reeva, Zara, Anna, Juul en Flinn. Als ik met ze afspreek gaan we spelen of we eten een ijsje samen nu het zomer is.’

Wat is je mooiste bezit?

‘Mijn drie allermooiste knuffels: Dolle Goudmaantje, een regenboogknuffel die lijkt op een eenhoorn, die heb ik al een jaar. Mijn puppyknuffel Skye, die heb ik nog niet zo lang. En mijn witte konijn Gouden Draak, die heb ik al mijn hele leven.’

Wat is je lievelingseten?

‘Pannekoeken, pizza, poffertjes, patat en wraps. Dat eten we jammer genoeg niet zo vaak. In het weekend mocht ik wel twee dagen mijn lievelingseten eten: pizza en patat met een hamburger.’

Hoe zou jouw lievelingsdag eruitzien?

‘Dan zou ik snoepjes eten, minecraften, tv-kijken, buiten zitten en op het koppelduikrek in de tuin spelen. Ook zou ik naar de bosspeeltuin willen gaan. Van de grote glijbaan afgaan vind ik daar het allerleukste om te doen.’

Wat vind je het leukste aan je gezin?

‘Mijn mama en papa zijn heel lief, maar mijn broertje vind ik af en toe irritant. Hij slaat me soms als ik stomme dingen zeg.’

Wat is het mooiste cadeau dat je ooit hebt gekregen?

‘Mijn puppyknuffel Skye, dat was een cadeau aan mezelf. Ik heb hem namelijk gekocht van mijn eigen spaargeld. Elke week mag ik een muntje grabbelen uit een grote bak met muntjes, daar zit soms 5 cent en soms wel 2 euro bij. Skye kostte 9,95 euro, dus ik heb lang voor hem moeten sparen.’

Wat wil je later worden?

‘Elsa uit Frozen. Ik heb ook een Elsa-kostuum – zal ik dat aandoen? (Ze haalt het kostuum op en komt terug met de blauwe jurk aan.) Ik vind het leukste aan Elsa dat ze ijskrachten heeft, en ze ziet er zo mooi uit.’