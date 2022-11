‘Mijn chef keek naar binnen en zei: ‘O mijn God’

Beeld Anne Stooker

‘Ik heb iets heel ergs gedaan’, meldde een dame bij 112. Dat was alles. ‘Gaan jullie maar even kijken’, zei onze chef in de nachtdienst. Collega-student Casper en ik reden daar midden in de nacht rustig naartoe. Bij aankomst schrok ik: ik herkende het huis, in een keurige wijk, daar had ik de week ervoor een man aangehouden wegens huiselijk geweld.

‘Dit moeten we heel serieus nemen’, zei ik over de mobilofoon. Mijn chef hoorde aan mijn stem dat het menens was en kwam ook, heel snel, onze kant op. Hij zei dat we op hem moesten wachten.

‘Buiten leek alles donker. De voordeur zat dicht, we liepen achterom. De achterdeur was niet op slot. Zodra mijn chef was gearriveerd, gingen we naar binnen. In de keuken brandde een klein lampje. Op het aanrechtblad lagen brieven. Het bleken afscheidsbrieven, geschreven in zo’n mooi, ouderwets handschrift en gericht aan verschillende personen, met excuses. Toen wisten we: dit is heel ernstig.

‘We waren bang dat de melder van ‘iets ergs’ nog in het huis was. ‘Politie! Maak jezelf kenbaar!’, riepen we, en met getrokken wapens doorzochten we het pand. Het was een bungalow waar één kamer op was gebouwd. Via een wenteltrap gingen Casper en ik naar boven. Ik zag meteen dat het mis was. De slaapkamerdeur stond open. Daarbinnen zag ik de man die ik de week ervoor nog had aangehouden omdat hij zijn vrouw klappen had gegeven. Hij lag half op bed en half ondersteboven ernaast, in een enorm bloedbad. Zijn hoofd was met een hakbijl toegetakeld. Dat beeld krijg ik nooit meer van m’n netvlies. Ik zei: ‘Weg hier. Dit is nu een plaats delict. We moeten zijn vrouw zoeken. Zij is nog ergens, zij heeft 112 gebeld.’

‘Onze chef ging voorop. We doorzochten het hele huis, nog steeds met getrokken wapens, de ene ruimte na de andere. Aan het einde van een gang duwde mijn chef de laatste deur open. Terwijl hij naar binnen keek, zei hij – ik vergeet het nooit meer – ‘O, mijn God.’ De manier waarop hij het zei, ik krijg er weer kippenvel van, deed het ergste vermoeden. Ik liep achter hem naar binnen en zag daar in bed een jonge vrouw liggen van een jaar of 20, ook toegetakeld met een bijl, met haar gezicht naar boven en in haar armen een knuffelbeer. Ik heb nog nooit zoiets gruwelijks gezien, mijn maag draaide om.

‘Over deze dochter hadden ze de week ervoor niets verteld. Ze stond ook niet op dat adres ingeschreven, maar studeerde ergens in Limburg en was een weekendje bij haar ouders op bezoek. Ik wist wel dat die ouders tien jaar geleden hun zoon hadden verloren door een scooterongeluk. Ze konden dat niet goed verwerken en daarna ging hun huwelijk bergafwaarts.

‘Die moeder konden we niet vinden. Er stond geen auto. Dus we verspreidden een opsporingsbericht in de hele regio: we zijn op zoek naar die-en-die auto, met die-en-die vrouw als inzittende.

‘Je moet je voorstellen: vlak voor die dubbele moord waren Casper en ik al naar een heel bloedige steekpartij geweest. Het was een nachtdienst die ik nooit zal vergeten. Die dienst bevestigde maar weer eens dat politiewerk altijd een onverwachte kant heeft. Je weet nooit wat je aantreft. Sterker nog: je weet ’s ochtends niet wat je ’s middags zult doen. Je krijgt een melding, en met de informatie van de meldkamer moet je het doen, het is altijd afwachten in wat voor situatie je terechtkomt. Daar moet je tegen kunnen. Tegen schrik, angst, verdriet, en soms vreselijke taferelen.

‘Ook is het ontzettend belangrijk dat je in een team zit waarin iedereen elkaar steunt. Want als politie ben je echt familie. Je deelt met collega’s soms dingen die te gruwelijk zijn om thuis te vertellen, maar collega’s begrijpen dat, die maken zelf ook ernstige dingen mee.

‘Dit familiedrama heeft me erg aangegrepen. Het was het akelige sluitstuk van een aaneenschakeling van heftige incidenten in relatief korte tijd. Ik sliep er slechter door, ik was gespannen. In overleg met mijn teamchef heb ik er op een gegeven moment voor gekozen hulp te zoeken. Ik ben naar bedrijfsmaatschappelijk werk gegaan, voerde er gesprekken en kreeg emdr-therapie, waarbij je leert denken aan een incident, los van de emoties. En dan krijgt het toch een plaats. Ik had tijd en ruimte nodig, en heb die gekregen, om het goed te verwerken.

‘Die moeder is uiteindelijk gevonden in een bos. Ze had geprobeerd zelfmoord te plegen door heel hard tegen een boom te rijden. Dat is niet gelukt. Collega’s troffen haar daar levend aan. Ze zit nu vast, ze is veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs. Zij heeft in een wanhoopsdaad iets vreselijks gedaan. Ik vind dat vooral voor haarzelf diep- en dieptriest: haar hele gezin is nu weg.’