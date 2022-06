‘Mijn belangrijkste taak als moeder heb ik niet volbracht, want ik heb mijn zoon niet kunnen beschermen’

Sam, Vincent, Stip en Saar. Beeld Privéfoto

Stip Lindeboom (36 weken en 1 dag) overleed vermoedelijk door een infarct in de placenta. Hij was het tweede kind van Saar Bressers (38, trainer-psycholoog en actrice) en Vincent Lindeboom (43, ondernemer). Zij hebben ook nog een dochter, Sam (2,5 jaar).

Saar: ‘Zwanger worden, zijn en blijven is voor ons nooit vanzelfsprekend geweest. De eerste anderhalf jaar dat we probeerden een kind te krijgen, heb ik vijf miskramen gehad. Meestal na zes, zeven weken. In het ziekenhuis konden ze geen oorzaak vinden, ze adviseerden ons het te blijven proberen. In januari 2019 kwam ik er tijdens een reis naar Zuid-Afrika achter dat ik weer zwanger was. We hebben tot de 20-wekenecho gewacht voordat we opgelucht durfden adem te halen en het aan de wereld kenbaar maakten. Rond de 33 weken hadden we een controle bij de verloskundige, waarbij zij constateerde dat de hartslag erg laag was. Op de spoedpoli van het OLVG West in Amsterdam kreeg ik een cardiotocografie-­onderzoek (ctg) en werd een hartfilmpje gemaakt. De dopplerwaarden bleken hoog, wat zou kunnen duiden op een uitgewerkte placenta. Hoewel de waarden een week later weer normaal waren, moesten we wekelijks terugkomen voor controle, waardoor de zwangerschap niet meer onbevangen was. Gelukkig kwam Sam na 39 weken via een keizersnede – ze lag in een stuitligging – gezond ter wereld.

Toen Sam ruim een jaar was, raakte ik opnieuw zwanger. Met zestien weken hoorden we dat het een jongetje zou worden en Vincent bedacht de naam Stip. Ik was me er deze keer wel van bewust dat het niet goed kon gaan. Als ik me zorgen maakte of minder activiteit voelde, liet ik voor de zekerheid een hartfilmpje maken. Met 34 weken voelde ik minder activiteit en ging ik na mijn werk naar het ziekenhuis voor zo’n ctg. Ze zeiden dat de hartslag niet helemaal optimaal was en lieten me een paar uur aan het apparaat liggen. De dag erna was het hartje gelukkig weer prima. Er werd nog een groeiecho gemaakt en de dopplerwaarden waren goed. Een paar dagen later, op donderdag, zaten we bij de gynaecoloog om een afspraak te maken voor een keizersnede, want ook Stip lag in een stuit. Er werd weer een echo gemaakt waarop hij bewoog en zijn hartje klopte. Alles zag er prima uit.

Beeld Krista van der Niet

Log gevoel

Zaterdagochtend werd ik wakker met een log gevoel in mijn buik. Ik voelde de baby niet bewegen, maar omdat er twee dagen daarvoor nog een echo was gemaakt, sprak ik mezelf toe dat ik vertrouwen moest hebben. Het was bovendien een drukke dag: de kraamverzorgende zou komen en er kwam een bevriende fotograaf om foto’s te maken van mijn zwangere buik. Aan het eind van de dag zei ik tegen Vincent dat ik toch even langs het ziekenhuis wilde om het te checken. Die avond hadden we een verjaardagsfeestje en Vincent en Sam zetten mij af bij OLVG West zodat ik later met de Uber kon komen. We hadden al zoveel ctg’s gehad, het voelde als een routinecontrole.

Op de spoedpoli trof ik de mevrouw die me al een keer eerder had aangesloten op het apparaat en ze maakte nog een grapje: ‘Ha, daar ben je weer.’ Nadat ze de banden om mijn buik had bevestigd, zocht ze met de doppler naar de hartslag. Ze ging naar de zijkant, naar de bovenkant, naar de onderkant. Ze zei dat ze het hartje niet kon vinden en ze wilde de echoscopist er even bij halen. Door de snelheid waarmee ze de ruimte uit liep, voelde ik dat het niet goed was. Even later lag ik in een ander kamertje aan een echo-apparaat. Terwijl de echoscopist met het apparaatje over mijn buik bewoog, gaf ze geen reactie. Ik keek naar het schermpje en ik zag niks bewegen. Op dat moment zei ik zelf: ‘Er is geen hartslag meer.’ Waarop zij antwoordde: ‘Nee, er is geen hartslag meer.’ Ik realiseerde me: mijn baby is dood. Mijn kind is overleden in mijn buik.

Ze vroegen of ik even alleen wilde zijn en dat wilde ik. Eerst belde ik Vincent, die zei dat hij er onmiddellijk aan kwam. Daarna belde ik mijn moeder. Ik zei: ‘Mijn baby is dood’, en kon alleen maar heel hard huilen. Terwijl ik met mijn blote buik huilend over de stoel hing, kwam Vincent binnen met Sam. Wat ik me daarvan het meest herinner is dat Sam heel erg schrok. Ze had me nog nooit verdrietig gezien en nu zag ze me helemaal kapotgaan. Ze kreeg grote ogen en wilde niet in mijn buurt komen.

Daarna kwam de gynaecoloog, die veel begrip toonde, maar snel begon over de volgende stap. Ik moest bevallen, liefst zo snel mogelijk, dus ze wilden me de volgende dag inleiden. Ik vroeg: ‘Ik zou toch een keizersnede krijgen?’ ‘Dat gaan we niet doen’, zei de gynaecoloog resoluut, ‘een keizersnede doen we als er risico’s zijn voor het kind, maar die risico’s zijn er nu niet. En voor het verwerkingsproces van de moeder weten we dat een natuurlijke bevalling beter is.’ Ik vond het heel hard dat ik ook nog eens moest gaan bevallen.

Oorverdovend stil

Op maandagochtend volgden de weeën elkaar snel op en bleek ik vijf centimeter ontsluiting te hebben. Ze prikten mijn vliezen door, waarna de weeën steeds heftiger werden. Na een kwartier persen kwamen zijn billetjes als eerste, en na nog een perswee zijn hoofdje. Ik hoorde een doffe plof op het bed. Het was oorverdovend stil. Toen ik de baby even later in mijn armen had, zag ik dat de verpleegkundigen tranen in hun ogen hadden. Stip zag er prachtig uit, hij was perfect en helemaal af. Ik was trots dat ik mijn stilgeboren kind zelf had gebaard, dat ik dat tenminste voor hem heb kunnen doen. Nadat er foto’s waren gemaakt, werd Stip in een bak met ijskoud water gelegd. Het klinkt luguber, maar als een dode baby warm wordt, krijgt hij een paarse kleur met rode lipjes. In koud water trekt dat weer helemaal bij. Drie uur na de bevalling mocht Stip mee naar huis en werd ik met de bak water op mijn schoot in een rolstoel van de kraamafdeling naar een taxi gereden. Over de bak lag een handdoek, want het zou niet fijn voor mensen zijn om te zien dat daar een dode baby in dreef.

Onderzoek van de placenta wees uit dat er een groot infarct zat op de plek waar de navelstreng de placenta in ging, waardoor Stip waarschijnlijk zuurstoftekort heeft gekregen. Ik vind het heel moeilijk dat de dood bij mij binnen is geweest en dat ik het niet heb gemerkt. Ik zit ook nog steeds erg met de wat-als-vraag. Wat als ik die zaterdagochtend toch een check had gedaan? Het voelt zo ijdel dat ik met een fotoshoot bezig was, terwijl ik naar het ziekenhuis had moeten gaan. De belangrijkste taak die ik als moeder had, heb ik niet volbracht, want ik heb mijn zoon niet kunnen beschermen. We waren er bijna. Heel even hebben we de aandacht laten verslappen, en vlak voor de finish zijn we pootje gehaakt.

Het lastige van een stilgeboren kind is dat het voor veel mensen abstract is. Zij kennen mij wel met een dikke buik, maar ze hebben Stip niet gezien. Als je een dood kind krijgt, vraagt niemand naar een foto, terwijl ik het liefst iedereen zijn foto wil laten zien. Het voelt ongepast, dus ik doe het niet. Maar ik ben wel de trotse moeder van een prachtige zoon.’