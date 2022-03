Mij neem je niet in de maling met die raadsels rond de letter Z

Alsof het ontketenen van een oorlog niet al erg genoeg is, krijgen we er ook nog een mysterie bij. Wat betekent de letter Z, die eerst opdook op het materieel van de invasiemacht en nu steeds vaker in het Russische straatbeeld? Volgens sommigen verwijst hij naar het gebied waar de troepen vechten (Zapad betekent ‘west’), volgens anderen naar de voornaamste vijand: de Oekraïense president Zelenski. Het Russische ministerie van Defensie beweert dat de Z staat voor ‘Za pobedu’, wat ‘voor de overwinning’ betekent.

Verwarring zaaien met behulp van een stoere letter: onwillekeurig doet het denken aan Q, de geheimzinnige boodschapper die half Amerika gek maakte met de QAnon-mythe. Onlangs wees linguïstisch onderzoek uit dat achter die letter niet één, maar twee afzonderlijke mannen schuilgingen.

Een bevredigende uitkomst voor Nederlandse vijftigers die vroeger veel tv keken: het was natuurlijk altijd al Q én Q. En daarna kwam Zorro, een gemaskerd figuur dat met zijn degen overal de letter Z achterliet.