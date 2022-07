Metgezel van Pim Fortuyn verdween na diens dood naar de achtergrond en richtte zich op het vergaren van kennis

Hij hoorde drie knallen achter zich, zachte knallen. ‘Een klapperpistooltje’, was zijn eerste gedachte. Toen hij omkeek, zag hij Pim Fortuyn liggen. Het was 6 mei 2002. Ze hadden zich willen opmaken voor de verkiezingsdag op 15 mei. Dan zou Pim in alle vroegte over het strand de rijzende zon tegemoet lopen en in de camera’s roepen: ‘Nederland, word wakker’. Zo had hij het bedacht, Albert de Booij. Actie Samurai.

De Booij was een vriend van de vermoorde politicus en een van de oprichters van de politieke partij LPF. Ze leerden elkaar kennen bij de Speakers Academy, het sprekersbureau van De Booij. Wat volgde waren honderd dagen turbulentie. ‘Dat was het begin van ons avontuur’, zei De Booij, die er zijn bekendheid aan dankt. Het was de opmaat naar een Griekse tragedie, want het noodlot leek ingebakken.

Na de begrafenis van Fortuyn verliet hij de LPF. Hij voelde zich geen politicus, een functie in de partij had hij nooit geambieerd, hij zou het alleen voor Fortuyn hebben gedaan, verklaarde hij later. De Booij heeft nooit gestemd. ‘Ik heb niets met politiek.’

Albert de Booij werd geboren in Rotterdam in wat hij een artistiek en enigszins anarchistisch milieu noemde. Zijn moeder was onderwijzeres, zijn vader volkszanger en schrijver van populaire levensliederen zoals Trees heeft een Canadees. De zoon ging naar het conservatorium, hij wilde hogerop, concertpianist worden. Pianist werd hij, maar een pianist die van de barricades tijdens de Parijse studentenrevolte in 1968 de wereld in trok. Hij leerde er zijn vrouw kennen, de Argentijnse beeldend kunstenaar Solange Kirschen.

Rusteloze leven

Op 25-jarige leeftijd werd hij tegen wil en dank ondernemer na de onverwachte dood van zijn vader. De ouderwetse variétéwereld was ter ziele, artiesten schreeuwden om managers en De Booij pakte de handschoen op. Lee Towers, de Rotterdamse zanger, was zijn eerste artiest, hij de eerste manager van Lee Towers. Ze rolden het schnabbelcircuit in en hij ontpopte zich als een geboren ondernemer. ‘Als je een spel speelt, moet je het goed doen’, zei hij, kantoren openend in Bangkok, Boedapest en Düsseldorf.

Het rusteloze leven ging hem tegenstaan toen hij de 50 was gepasseerd. Hij greep terug op de filosofieboeken die hij had vergaard in zijn jeugd, studeerde, ging weer muziek componeren en ontdekte dat zijn eigen behoefte aan kennis ook door anderen werd gevoeld. Die gedachte leidde tot de geboorte van de Speakers Academy, een bureau dat sprekers verhuurt. Hij begon met een dertigtal sprekers, inmiddels beschikt het bureau over een bestand van 25 duizend sprekers uit binnen- en buitenland. Ceo van het grootste kennisinstituut ter wereld, dat zou hij worden, voorspelde hij toen. Hoe hij dat wist? ‘Intuïtie, die bedriegt je niet. Dat zei Spinoza al.’

Voorbeeld voor velen

Onverminderd hongerig bleef hij ook daarna naar kennis, vooral over de ontwikkeling van de mensheid. Zonder bewustwording was die niet te sturen, onwetendheid leidde tot kwaad, zei hij. Hij stapte uit de Speakers Academy, ging lezingen houden over filosofie, muziek, boeddhisme, voeding en gezondheid en richtte het platform World of Consciousness op.

‘Zijn laatste zes jaren waren zijn intellectuele topjaren’, zegt zijn rechterhand Maria van Boekelen. ‘Zijn passie voor kennis en muziek was groot. Hij was een aimabele en royale man, een hardcore voorstander van een plant based vegan lifestyle die zich richtte op waarheidsvinding en bewustwording om de kwaliteit van leven te verbeteren.’

Echtgenote Solange de Booij noemde hem bij het bescheiden afscheid een voorbeeld voor velen. ‘Nog altijd zat hij vol ideeën, hij was nog lang niet klaar in dit leven.’ De Booij overleed op 14 juni van dit jaar na een kort ziekbed. Hij werd 74 jaar, even oud als zijn vader.