Meta-verkleedpartijen met Halloween: Drew Barrymore als Drew Barrymore in Scream

Elke vrijdag belicht Aaf Brandt Corstius twee opmerkelijke celebritynieuwtjes. Vandaag: de verkleedpartijen van onder anderen Steve Buscemi en Drew Barrymore. En wat zijn de spionnen van Life of Yvonne?

Meme

De tijd dat Heidi Klum elk jaar met Halloween de verkleedwedstrijd van de sterren won, is voorbij. Tuurlijk, het was knap dat zij zich perfect verkleedde als een bejaarde of de vrouw van Shrek. Maar niet bijzonder.

Tegenwoordig onderscheid je je als ster als je het verkleden naar een metaniveau trekt, en Steve Buscemi wist alle metaniveaus te overstijgen door zich te verkleden als een personage dat hij speelde, waarvan vervolgens een meme werd gemaakt.

Buscemi was ooit in de serie 30 Rock een agent die vertelde dat hij hoorde bij ‘een speciale taskforce van heel jong uitziende agenten die in middelbare scholen infiltreren’. In de volgende scène zag je hem, oud en verlept, met petje en skateboard, wat tieners begroeten. Zijn tekst, ‘How do you do, fellow kids?’, werd een meme. Met Halloween trok Buscemi de pet en het skateboard tevoorschijn en liep zo door Brooklyn.

Het leek een trend: Drew Barrymore ging ook als Drew Barrymore, in de rol die ze ooit in Scream speelde.

Op ander metaniveau bijzonder: de vrouw die verkleed als Justin Timberlake op een feestje kwam, om daar te ontdekken dat de enige andere gast Justin Timberlake was.

Dan kan Heidi Klum wel een zombie spelen, maar het is niet hetzelfde. Te gewoon. Alhoewel: Paris Hilton die zich verkleedt als Assepoester – compleet met kroon en baljurk – is weer zo standaard dat het óók meta wordt.

Spionnen

Steeds vaker wordt als bron van roddelnieuws een vrouw opgevoerd die zich Life of Yvonne noemt.

De meest gestelde vraag over Yvonne Coldeweijer op Google is: wie is Life of Yvonne? Zij heeft de status bereikt, net als Nikkie Tutorials, dat je youtubenaam je achternaam wordt. Of je voornaam. In ieder geval: je heet dan ineens Life Of. Of je heet Tutorials. Kom je ook nooit meer vanaf.

Yvonne Coldeweijer Beeld ANP

Life of Yvonne begon als lifestyleyoutuber, en ze houdt nog steeds een nering op internet waar ze sieraden en roze hoodies verkoopt, maar ze heeft zich omgeschoold tot iemand die in de sterren kan zien wat de sterren gaan doen. Opvallend vaak voorspelt ze correct dat André Hazes’ relatie aan- of uitgaat.

Hoe doet zij dat? Via haar leger spionnen. En dan denk je, ja, het zal wel, die Yvonne heeft gewoon een buurvrouw met een abonnement op Story, maar zo zit het niet. Yvonne heeft spionnen.

De spionnen betalen haar (!) 10 euro om haar ‘juice’ te geven via een groepschat op Telegram, en krijgen daar exclusieve juice voor terug.

Als wij sterren waren, zouden we hem knijpen. We stellen ons die spionnen voor als een groep in witte kaftans geklede vrouwen met zonnebrillen die op de hippiemarkt op Ibiza ruziënde BN’ers afluisteren. En dat woord voor woord overtypen in de Telegramgroep.

Werk aan de winkel voor de ouderwetse roddelmedia. Laat je spionnen voor je werken, én voor je betalen.