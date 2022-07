Met zijn kanonschoten schopte hij zich vanuit de eerste divisie naar Oranje, maar hij bleef in zijn carrière en leven een pechvogel

Beeld Archief DFC

Jan Klijnjan had kleine voeten, maar hij kon er geweldig hard mee schieten. Doelman Dick van de Starre schreef na de dood van Klijnjan dat hij spontaan weer zere handen kreeg als hij terugdacht aan de schoten van Het Kanon, zoals de bijnaam van Klijnjan luidde.

De aanvaller van DFC was in 1967 de eerste voetballer die vanuit de eerste divisie het Nederlands Elftal haalde. Elf keer heeft hij voor Oranje gespeeld, maar dat hadden volgens zijn toenmalige trainer Piet de Visser veel meer interlands moeten zijn. ‘Na Johan Cruijff en Willy van der Kuylen was Jan Klijnjan de beste aanvallende middenvelder die Nederland heeft gekend’, zegt hij. ‘Geweldige speler, maar ook een pechjongen.’

1970, Nederland-Joegoslavië. Jan Klijnjan zittend uiterst links met bal. Beeld Archief DFC

Klijnjan werd geboren op 26 februari 1945 in Papendrecht. Zijn vader was als scheepsbouwer in Duitsland tewerkgesteld, waardoor hij zijn zoon pas na de oorlog voor het eerst zag. Het gezin verhuisde naar Alblasserdam, waar hun huis bij de Watersnoodramp van 1953 volledig werd weggevaagd. In Dordrecht, hun nieuwe woonplaats, werd Jan in 1955 lid van DFC.

Zijn debuut in de hoofdmacht, op 17-jarige leeftijd, werd er een om niet snel te vergeten. Tegen Wilhelmina (0-3 overwinning) scoorde hij een hattrick. Een nieuwe ster was ontdekt, schreef De Dordtenaar.

Zijn ster rees echter niet. Het bestuur van Ajax nodigde hem in 1964 uit voor een kennismaking. Maar op weg naar Amsterdam kreeg hij een aanrijding, de hoofdstad werd nooit bereikt. ‘En het was toen niet dat je makkelijk kon bellen. Waarschijnlijk dachten ze bij Ajax: hij heeft kennelijk geen zin, we nemen iemand anders’, zegt DFC-archivaris Arie Heijstek.

Klijnjan bleef nog vier jaar bij DFC en ging in 1968 naar Sparta. Een verkeerde keuze, gaf hij later toe. De club speelde nauwelijks mee om de prijzen. Na vijf jaar werd hij door Sparta voor 250 duizend gulden verkocht aan het Franse FC Sochaux.

Hoewel ook Sochaux geen hoogvlieger was in het Franse voetbal, werd het de mooiste periode in zijn loopbaan. In de Oost-Franse stad groeide hij uit tot de lokale vedette. Toen zijn zus Tiny op bezoek kwam, wist ze niet wat ze zag. ‘Een enorm landhuis. Er stonden twee Peugeots voor de deur. Een grote voor hemzelf, een kleintje voor zijn vrouw.’

Drie jaar duurde de Franse droom. Daarna liep een terugkeer naar Dordrecht uit op een teleurstelling, omdat de FC kampte met financiële problemen. Ook het opzetten van een sportzaak, na zijn carrière, was geen bijster groot succes. Nadat Klijnjan de deuren van zijn zaak had moeten sluiten, kon hij bij een sporthal in Papendrecht gaan werken. In die periode kreeg hij een herseninfarct.

Hij raakte aan één kant verlamd, liep moeilijk. Eigenlijk werd hij daarna nooit meer echt vrolijk, zegt Heijstek, ook omdat hij na zijn scheiding geen contact meer met zijn kinderen had. ‘Hij trok zich terug en leed een saai, ongezond leven. Veel roken, dat je dacht: gaat dat wel goed?’ Na 2012 kwamen daar complicaties bij na een heupoperatie en belandde Klijnjan in een rolstoel.

Zo lang het ging bezocht hij elk jaar nog wel trouw de reünie van FC Sochaux, de club die steevast een hotel voor zijn ster van weleer regelde. Het waren momenten dat hij kortstondig opleefde.

Op 15 juni zweeg Het Kanon voorgoed. Het viel Piet de Visser op dat er nauwelijks aandacht was voor zijn dood, ‘en dat is niet terecht’. Al was het maar vanwege zijn sublieme traptechniek met die kleine voeten. ‘Als hij een corner nam, riep ik: mag ook op doel hè, Jan. Zo heeft hij vijf keer gescoord in één seizoen. Dat heb ik daarna nooit meer iemand zien doen.’