Met zijn gebroken ogen kijkt de rode kater mijn kant op. ‘Toe dan’

Begin dit jaar was de rode kater nog de koning van het Franse gehucht waar ik vaak kom. Hij mepte alle concurrenten van het plein en besteeg de vrouwtjes wanneer het hem zinde. Nu is hij ziek, of gewoon het leven moe – een geraamte in een dof geworden vel. Eten lukt niet meer, spinnen evenmin, hoe lang ik hem ook aai. Het enige wat hij nog wel doet is voor mijn wiel gaan liggen als ik eropuit wil met de auto. Voorzichtig verplaats ik hem dan, maar voordat ik achter het stuur zit, ligt hij er alweer.

Een probleem. Vandaag is er hier niemand om hem even tegen te houden. Het dorp is ver, de fiets lek, honger dreigt. Met zijn gebroken ogen kijkt de kater mijn kant op. ‘Toe dan’, meen ik in zijn blik te lezen. ‘Eén dotje gas. Wat kan het jou schelen?’