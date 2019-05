Met stille trom vertrokken omroepcoryfee

Kees van Maasdam Beeld ANP

Volgend jaar zou radiopionier Kees van Maasdam zeventig jaar samen zijn geweest met zijn levenspartner Herman Stok. Maar het platinafeest haalde hij niet. Op 31 maart overleed hij, waardoor Stok (91) nu voor het eerst alleen is. 'Ik ben niet huilerig en treurig', zegt de oud-presentator van legendarische programma's als Tijd voor Teenagers en Top of Flop. 'Kees was op. Hij had hartproblemen, een versleten heup en nog meer ongemakken. Hij wilde niet meer.'

Stok kan zich nog herinneren dat hij met Van Maasdam ging hokken op een zolderkamer in de woning van zijn eigen ouders in Hilversum, zonder dat ze wisten dat hij homoseksueel was ('die van Kees wisten het wel, maar ik heb het pas vijf jaar later verteld').

Van Maasdam was een idealist. Hij was het nakomertje in het gezin van een Haarlemse huisschilder. Als 17-jarige had hij het plan opgevat om jongeren van 16 tot 30 jaar van alle religies en politieke stromingen te verenigen via de radio, zodat er nooit meer oorlog zou komen. Vanaf 1946 deed hij bij de Vara radio-ervaring op.

Op 12 januari 1949 werd Jaro (Jeugd Amateurs Radio Omroep) een feit. Op de zolderkamer vanhet ouderlijk huis in Haarlem werden programma's opgenomen op lakplaten die aan omroepen werden aangeboden. Verslaggevers kwamen kijken. 'Waar is de studiocel?', vroeg een journalist van het Algemeen Handelsblad.

Kees van Maasdam Beeld Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Een jaar later had Jaro al negenduizend leden. Dick Verkijk en Joop van Zijl kwamen er werken. Nadat Van Maasdam in 1950 Herman Stok in de trein had ontmoet, kreeg ook de laatste een microfoon onder de neus geduwd toen iemand niet kwam opdagen. Een subsidieaanvraag werd echter niet gehonoreerd, 'omdat', zo zei Stok later 'het ministerie niet wilde dat twee homoseksuelen met kinderen zouden werken'.

Van Maasdam bleef bij de Vara. Ook zijn partner kreeg daar een baan en zou hem in roem overstijgen. 'Dat we homoseksueel waren, bleek nooit een probleem te zijn. We liepen er ook niet mee te koop.' Van Maasdam was producent van de quiz van Theo Eerdmans en het cultureel programma Uit van Berend Boudewijn. Op Hilversum III presenteerde hij op locatie Een opvallend vrolijk gevarieerde visite. Mensen mochten hier de groeten doen en verdrongen elkaar voor de microfoon. Van Maasdams uitspraken 'Het zweet staat weer in de rokkebanden' en 'Ga van mijn rug af' werden legendarisch en gepersifleerd door André van Duin. Ook was hij medepresentator van Uitlaat, waar Wim de Bie en Kees van Kooten debuteerden als de Klisjeemannetjes. Op televisie deed hij voor de NCRV KijkKijk, dat werd ingezonden voor de Gouden Roos.

In 1965 richtten Stok en Van Maasdam het managementbureau Pop Studio op, dat tegen een inhouding van 10 procent op de gage opkomende acts, zoals Karin Kent en de Hilversumse band The Torero's, coachte en aan optredens hielp. Binnen een jaar was het ter ziele. 'We waren te netjes, hadden 30 of 40 procent moeten vragen', zei Van Maasdam.

Later zei hij dat hij in de beginjaren van de televisie eigenlijk alles had gedaan, behalve 'tuinman, portier en telefoniste'. In 1986 verhuisden Stok en Van Maasdam van de Prinsengracht naar Gaasperdam. Twee jaar later gingen ze samen met pensioen toen Vara-directeur Marcel van Dam de oude garde vanwege bezuinigingen buiten de deur zette. Ze verdwenen met stille trom.

Herman Stok kwam nog een keer terug op televisie. Maar voor de rest hielden ze vakantie, deden aan fitness, ontdekten internet, kookten graag voor hun gasten en keken heel relativerend terug op hun carrière.