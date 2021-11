Los dit raadsel op en maak kans op een Apple iPhone 13 of een reis naar de Baai van San Francisco: leiderschap is er autoritair; besluitvorming is er ondoorzichtig; op pottekijkers wordt er geen prijs gesteld; de notie dat wetten voor iedereen gelden is er afwezig; wat klokkenluiders soms naar buiten brengen, staat haaks op idealen die officieel worden beleden. U zegt: de Communistische Partij van China. Reken ik goed. U zegt: Poetins Rusland. Reken ik ook goed. U zegt: die bigtechbedrijven aan de Baai van San Francisco. Reken ik ook goed!

De opgesloten Russische oppositieleider Navalny dacht tot voor kort dat Big Tech zijn bondgenoot was in de strijd tegen Poetin – tót Apple en Google op de dag van de laatste Russische verkiezingen op verzoek van Poetin de app ‘Navalny’ uit hun Russische appwinkels verwijderden. ‘Ze vertellen ons met gigantische schermen op de achtergrond: making the world a better place, maar van binnen zijn het leugenaars en hypocrieten’, reageerde Navalny. Hij had ook kunnen zeggen: met Silicon Valley tegen dictatuur strijden, is zoiets als met McDonald’s de bio-industrie aanpakken.

Omdat die bigtechbedrijven net als partijen in (de facto-) eenpartijstaten nauwelijks aan wetgeving of hindermacht blootstaan, kunnen de leiders uit hun slof schieten als er toch iemand malafide praktijken aan de kaak durft te stellen. Zeer inzichtelijk was de wijze waarop Mark Zuckerberg vorige week reageerde op de acties van klokkenluider Frances Haugen, die praktijken in het Kremlin, excuses: bij Facebook, naar buiten bracht die het daglicht niet kunnen verdragen. Poetin beschuldigde haar van ‘misleiding’ en ‘een gecoördineerde poging’ om ‘een verkeerd beeld te schetsen’. Of was het niet Poetin? Er zijn mensen die vinden dat het tijd is dat Facebook een andere ceo krijgt. Ik roep al jaren dat Rusland een andere ceo nodig heeft.