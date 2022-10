Met klimaatvriendelijke lijm plak je nog geen pompoentje op je zelfgeknutselde Halloween-lantaarn

Je ziet de laatste tijd geregeld dat mensen zich in het openbaar ergens aan vastlijmen om aandacht te krijgen voor het klimaat. Goed bedoeld, ongetwijfeld, maar als klimaatactivist kom je dan wel voor een dilemma te staan. Lijm die een béétje behoorlijk plakt (secondenlijm, tweecomponentenlijm) ontleent zijn kleefkracht aan de verfoeilijke uitwassen van de petrochemische industrie. Met klimaatvriendelijke lijm (Gluton, Arabische gom) daarentegen, plak je nog geen kartonnen pompoentje op je zelfgeknutselde Halloween-lantaarn, dat weet een kleuter.

Die jongen die zijn handen bij Beau aan de talkshowtafel had gelijmd worstelde blijkbaar ook met dit probleem. Hij scheen muurvast te zitten, maar toen men het tafelblad losschroefde en hem daarop wegdroeg, als Abraracourcix op zijn schild, gleed hij er pardoes vanaf, op de vloer van de studio. Toch Gluton gebruikt, de goeierd. Jammer genoeg riep hij er ‘Kanker!’ bij, wat niet netjes was.

Gelukkig had de vuilbekkende Humpty Dumpty niets gebroken. Op Twitter vlogen de kwinkslagen over en weer. (‘Heel Holland plakt’, ‘Hij had beter een hamer en spijkers kunnen gebruiken’) Beau zelf bleef kalm, maar wie weet zat hij in het complot. Ook de tafel (‘de tafel die alles zag’) was ongedeerd. In de verhitte Hollandse huiskamers, intussen, kon de verwarming wegens alle agitatie wel een heilzaam graadje lager.

Aan dit alles dacht ik de volgende ochtend terwijl ik koffie zette. (Sinds mijn zoon iets studeert dat ‘sustainability’ (duurzaamheid) heet, is het handige-maar-vervuilende George Clooney-apparaat uit de keuken verdwenen. Ik strooi tegenwoordig slaafvrije bonen in een machine die onder luid gesis en gebrom een stroperig brouwsel afscheidt waar je een klimaatneutrale hartaanval van krijgt.)

De ramen stonden open, want die barre kou, waar de media zo watertandend mee dreigen, laat op zich wachten. Ik dacht aan Rusland, waar ik ooit gewoond heb. Ook daar plakten we voor het klimaat. Niet omslachtig, via de media, maar met direct resultaat. Aan het begin van de winter propte je de kieren tussen de ramen vol met watten. Dan maakte je een papje van ‘krachmal’ (aardappelmeel, van het Duitse woord ‘Kraftmehl’) en plakte daarmee stroken papier over die watten.

Het is even een klus, maar het werkt goed en het kost bijna niets. Ik doe het al jaren in mijn oude, tochtende huis in Amsterdam, zodra het koud wordt. Probeert u het ook eens!

(Tip: de dag daarop een pan vol gebakken eieren gruwelijk laten aanbranden. Vergeten dat u zojuist alle ramen dichtgeplakt heeft en ze met geweld openrukken. Frisse lucht! Verbaasd toekijken hoe slierten papier en watten de keuken in gekatapulteerd worden. Opnieuw beginnen.)