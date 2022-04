Met kannibalisme heb ik al heel lang niks meer

In mijn middelbareschooltijd heb ik ooit een klasgenootje opgegeten. Schaam ik me nu kapot voor, ik heb helemaal niks met kannibalisme, maar in deze tijd moet je soms je hand in eigen boezem steken. Zulke dingen gebeurden toen, het was de tijdgeest. Iedereen at weleens iemand. Je zeurde ook niet als er in jou werd gehapt.

Voor de jongens en meisjes van nu is dat moeilijk te begrijpen. Als je één keer ‘opgegeten’ zegt, staat de hele cancelwokegemeente meteen te krijsen: ‘Wat!? Ópgegeten?!?’ Altijd dat vingertje: meneer heeft zitten schrokken! Terwijl het natuurlijk maar om een paar hapjes ging, hooguit een kuit. Zoals indertijd dus doodnormaal was.

Nogmaals, ik ben er niet trots op. Maar je stelt je kwetsbaar op met zo’n bekentenis, je probeert dingen in perspectief te zetten, en dan zou je veertig jaar later ineens je excuses moeten aanbieden aan een of andere stakker zonder onderbeen?

Nee, dit land wordt er niet leuker op.