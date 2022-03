‘Met hun veerkracht hebben mijn ouders voor mij het ondraaglijke draaglijk gemaakt’

Beeld Krista van der Niet

Jaap Kiewiet (69, tekenaar, constructeur) overleed op 20 juli 2014 aan de gevolgen van een hersentumor. Zijn vrouw, Ellie Kiewiet (68, klantenservice Albert Heijn) overleed drie weken later, op 14 augustus 2014 aan dezelfde ziekte. Ze hadden twee dochters: Simone (nu 50, leraar basisonderwijs) en Rachèl (47). Simone is getrouwd en heeft twee dochters van 18 en 15 .

Simone: ‘Op Koningsdag 2014 bracht de koninklijke familie een bezoek aan De Rijp. We waren het eerste dorp waar de koning kwam en het leefde hier enorm. Alle verenigingen wilden iets organiseren. Mijn moeder was heel actief, ze zat in het Eilandspolderkoor, dat voornamelijk smartlappen zingt. Zo’n Koningsdag is een immense organisatie, alles in het dorp wordt afgezet, je moet niet denken dat je gezellig kunt rondwandelen. Als de bus zou arriveren en de leden van het koninklijk huis uitstapten, zou daar een rijtje kinderen staan met boeketjes in hun handen. Onze jongste dochter Nienke was uitverkoren om een bloemetje te overhandigen aan prinses Beatrix. Wij als ouders konden daar niet bij zijn, wij moesten ons kind een paar uur ervoor afleveren. Maar het koor van mijn moeder zou er staan om de familie toe te zingen als ze de bus uitkwamen. Mijn moeder kon dan zien hoe haar kleindochter het boeketje aan Beatrix gaf. Het was een mooi vooruitzicht voor mijn moeder, die een zware tijd achter de rug had.

Anderhalf jaar daarvoor had mijn vader tijdens het oppassen op de kleinkinderen een epileptische aanval gehad. In het ziekenhuis kregen we te horen dat hij een hersentumor graad 4 had, dat is de ernstigste, ongeneeslijke vorm. Hij kon nog wel geopereerd worden en behandelingen krijgen om het leven te verlengen. Dat wilde hij heel graag, want hij wilde er zo lang mogelijk bij blijven. Mijn ouders waren vitale zestigers, ze stonden midden in het leven en waren reuze actief. Ze speelden in ons gezinsleven een belangrijke rol: één dag in de week was het opa-en-omadag. Dan gingen ze met onze kinderen pannekoeken bakken en een eindje varen om vervolgens die pannekoeken ergens in een weiland op te eten.

Onkruid

Tijdens de operatie hebben ze de tumor bij mijn vader verwijderd, maar ze zeiden erbij dat we het moesten zien als onkruid op een grindpad. Je ziet hier wat en dat trek je eruit, maar ergens anders komt het weer omhoog. En zo ging het ook. Een paar maanden later zagen we op nieuwe foto’s dat het opeens op een andere plek was teruggekomen. En toen was het niet meer operabel. Mijn vader werd geleidelijk aan zieker en zwakker. We maakten vaak samen puzzels uit de krant en toen we aan een sudoku zaten, zei hij: ‘Ik kan het gewoon niet meer bedenken.’ Zijn motoriek ging ook hard achteruit. Op een gegeven moment liep hij met een rollator en kon bijna de trap niet meer op. Mijn moeder had zich voorgenomen om mijn vader zo goed mogelijk te begeleiden naar het einde. Ze legde zich er met hart en ziel op toe er nog een waardevolle tijd van te maken. Hun mentaliteit was: het is wat het is en we zullen het ermee moeten doen. Niet in de ontkenning, ook niet boos, eerder berustend. Mijn moeder had bedacht dat als papa er straks niet meer zou zijn, ze een hond zou nemen. Zo’n puppy, die je een jaar in huis neemt tijdens de opleiding tot hulphond.

En toen was het de dag voor Koningsdag, de dag waar mijn moeder zo naar had uitgekeken. ’s Nachts ging de telefoon, die lag al maanden naast het bed. Ik schoot overeind: o jee, papa, nu is het zover. Maar het was de stem van mijn vader, die zei: ‘Mama is niet goed, kun je komen?’ Ik was er binnen vijf minuten, ze woonden hier vier straten verderop. Mijn moeder had overgegeven en lag op de grond in de badkamer, mijn vader doodongelukkig in bed. Hij kon niks. De volgende ochtend kwamen de artsen in het ziekenhuis met de foto’s van de scan: ‘Mevrouw, we hebben heel slecht nieuws, uw hoofd zit helemaal vol met tumoren.’ De prognose van mijn moeder was een paar weken of misschien maanden. Ik zei: ‘Dat kan helemaal niet, want wij hebben al wat ergs, mijn vader is aan het doodgaan.’ We waren totaal van slag, je kunt het bijna niet geloven. Ik weet nog dat ik op de gang overstuur mijn werk heb gebeld: ‘Mijn moeder heeft hetzelfde als mijn vader!’ Toen kwam het ergste nog: mijn zus en ik moesten het aan onze vader vertellen. Dat is echt het ergste wat ik ooit heb moeten doen. Hij stortte in en begon vreselijk te huilen. Mijn moeder was rustiger, ze zei niet ‘waarom ik?’, maar ‘waarom nu?’. Ze had mijn vader goed naar het einde toe willen brengen en dat werd haar uit handen geslagen. Op Koningsdag hebben we mijn vader naar het ziekenhuis gebracht, ze hebben daar samen op de televisie gezien hoe hun kleindochter het bloemetje aan Beatrix overhandigde.

Bizarre maanden

Een geluk bij een ongeluk was dat ze allebei een zorgindicatie hadden, dus we konden heel veel thuiszorg krijgen, op het laatst wel zeven keer per dag. De hele huiskamer werd omgebouwd en er werden twee ziekenhuisbedden geïnstalleerd. De bedden stonden naar de tuin gericht zodat ze naast elkaar de tuin in konden kijken. Het had wel iets knus, zoals ze daar samen lagen. Daarna volgden drie bizarre maanden; ze hadden dezelfde ziekteverschijnselen, dezelfde medicijnen en dezelfde levensverwachting. De vraag was alleen wie er als eerste zou gaan.

Na de verjaardag van mijn moeder op 11 juli, belden ze op een zondagavond: ‘Simoon, kun je even komen, we willen wat bespreken.’ Ze vertelden dat ze hadden besloten dat ze euthanasie wilden: ‘Het punt is bereikt, het is mooi geweest, we stappen er samen uit.’ Ik snapte het en vond het ook een goed idee. Het was zondag en de SCEN-arts kon pas vrijdag komen. Het gesprek met de arts ging goed, de euthanasie zou de maandag erop plaatsvinden. Maar na dat gesprek ging mijn vader heel hard achteruit. Zaterdag zat hij nog voor de laatste keer in zijn stoel, zondagmiddag is hij overleden.

Terwijl mijn moeder maandag euthanasie zou krijgen, zei ze opeens: ‘Ik wil het niet, nu ga ik het afmaken ook.’ Wij dachten: waar haal je de kracht vandaan? Ze kon eigenlijk niet meer rechtop zitten. Ze heeft de hele week geoefend om toch in de rolstoel te kunnen zitten.

Ondertussen tikte ze op haar iPad wat ze wilde. Je kon zien dat haar hersenen ook niet meer goed werkten, want het waren halve zinnen vol taalfouten of het stond opeens allemaal in hoofdletters. Maar ze voerde de regie, bepaalde wat er gedraaid moest worden, hoe de bloemen eruit dienden te zien, en de kleinkinderen moesten de kist van opa versieren. Terwijl ik mijn vader toesprak op zijn uitvaart, zat mijn moeder in de rolstoel op de voorste rij. Vanaf het moment dat ze weer thuis was heeft ze alleen nog maar in bed gelegen. Drie weken na mijn vader is ze rustig overleden.

Ik weet niet wat ze achteraf liever had gewild: met hem meegaan of het toch zelf afmaken. Wat ik wel weet, is dat mijn ouders het toonbeeld waren van de veerkracht van de mens. Zij hebben voor mij het ondraaglijke draaglijk gemaakt.’