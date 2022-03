‘Met dit project wilden we niet de waarheid nabootsen, maar de geschiedenis waarachtig dramatiseren’

Deze maand is het twintig jaar geleden dat Pim Fortuyn in Rotterdam zijn opzienbarende overwinning boekte bij de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe serie Het jaar van Fortuyn blikt daarop terug. Hoe dramatiseerden de makers deze toch al dramatische periode?

‘Komt het debat er ook in voor?’ Toen regisseur Michiel van Jaarsveld de dramaserie Het jaar van Fortuyn ging maken, begon iedereen die hij sprak over ‘het debat’.

Zij doelden op het debat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002, rond middernacht in het stadhuis van Amersfoort. Aan tafel bij Paul Witteman zaten de leiders van de grote landelijke partijen: Ad Melkert (PvdA), Hans Dijkstal (VVD), Jan Peter Balkenende (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks) en Thom de Graaf (D66).

Én Pim Fortuyn, de flamboyante nieuwkomer die net met Leefbaar Rotterdam 17 van de 45 zetels had behaald in de raad, en als grote triomfator glom, plaagde en provoceerde. Het verschil met Ad Melkert, toen nog de gedoodverfde opvolger van Wim Kok in het Torentje, kon niet groter zijn. De PvdA-leider kwam te laat binnen, zat nukkig achterover, sprak in jargon en keurde de priemende ogen van Fortuyn geen blik waardig.

Het was 6 maart. Twee maanden later, op 6 mei, werd Fortuyn op het Mediapark doodgeschoten door Volkert van der G. Negen dagen later, bij de Tweede Kamerverkiezingen, behaalde de Lijst Pim Fortuyn (LPF) in een klap 26 zetels. Het kabinet waar LPF vervolgens in kwam, droeg niet de naam van Ad Melkert, maar van Jan Peter Balkenende, wiens CDA 43 zetels behaalde. De PvdA halveerde tot 23 zetels, waarop Ad Melkert de politiek verliet.

In de Nederlandse politieke geschiedenis kreeg het debat een ‘iconische status’, zo blikte Thom de Graaf er later in het blad Maarten op terug. ‘Een Griekse tragedie’, werd het genoemd. Het symboliseerde een ommekeer in de Nederlandse politiek. Op het Binnenhof drong het besef door dat het niet meer draaide om partijprogramma’s, maar om oneliners. Niet meer om inhoud, maar om vorm.

‘Dit debat staat in het collectieve geheugen gegrift’, zegt regisseur Van Jaarsveld. ‘Daar konden en wilden we natuurlijk niet omheen.’

Het is te zien in de derde aflevering van Het jaar van Fortuyn. De vijfdelige serie, die op 25 maart bij de Avrotros begint, draait om de strijd tussen de tegenpolen Melkert en Fortuyn en de opkomst van het populisme in Nederland. In de eerste aflevering staat de democratie centraal, in de tweede migratie, in de derde de rol van media en in de vierde ongelijkheid. In de vijfde wordt Fortuyn gedood.

Van Jaarsveld beschikte over een aantal van Nederlands beste acteurs. De hoofdrollen zijn voor Jeroen Spitzenberger (als Pim Fortuyn), Ramsey Nasr (Ad Melkert) en Fedja van Huêt (LPF’er Mat Herben, die ook optreedt als verteller). Daarnaast zijn er rollen voor Carly Wijs (Gerdi Verbeet), Frank Lammers (Fortuyn-aanhanger Peter Langendam), Jaap Spijkers (Wim Kok) en Thijs Römer (Kay van de Linde, campagneleider van Leefbaar Nederland).

Melkert en Fortuyn troffen elkaar tijdens het debat voor het eerst. In de serie is het dus ook de eerste confrontatie tussen Spitzenberger en Nasr. ‘Zulke geweldige acteurs’, zegt Van Jaarsveld. ‘Dat voelt toch een beetje als George Foreman tegen Muhammad Ali’.

Maar hoe dramatiseer je een debat dat van zichzelf al zo dramatisch was? Hoe dicht blijf je bij de realiteit?

Winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen Pim Fortuyn (l) passeert de verliezende PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert na het tv-debat. Beeld Marcel Antonisse / ANP

Script: ‘Het zou raar zijn als de acteurs nu ineens andere dingen zeggen dan de politici toen’

Een deel van het script van de serie is een transcript van het debat, zegt Van Jaarsveld. ‘Dat is nog gewoon terug te kijken via YouTube. Het zou raar zijn als de acteurs ineens andere dingen zouden zeggen. Bovendien waren de teksten mooi genoeg. Ik kon zelf geen betere verzinnen.’

Zo zegt Melkert, nadat hij is onderbroken door Fortuyn, tegen gespreksleider Paul Witteman: ‘Ik zou dus willen zeggen, meneer Witteman, ik hoop wel dat u een beetje orde weet te houden, want de heer Fortuyn heeft de gewoonte om door anderen heen te praten en dat vind ik niet zo leuk.’ Fortuyn, nadat Melkert tegen Witteman heeft verteld dat hij te laat is omdat hij vanuit Heerenveen moest komen, gespeeld verbijsterd: ‘Kom je door de polder?!’

Andere memorabele citaten hebben de serie niet gehaald. Als Witteman aan Melkert vraagt of het debat is bevallen, zegt hij zuurtjes: ‘Het hoort erbij.’ Fortuyn: ‘Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer Melkert.’ Met grote ogen, spottend: ‘Dat belooft nog wat te worden!’ Later: ‘Ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien, de komende weken.’

De acteurs hebben wel ongeveer het hele debat nagespeeld, zegt Van Jaarsveld. ‘Zo kwamen ze in een flow terecht. Maar we hebben uiteindelijk een klein deel gebruikt, omdat we het meest vrij zijn als we scènes verfilmen die media niet al van onder tot boven hebben geanalyseerd.’ De serie richt zich op wat er achter de schermen gebeurde, zegt Nathan Vecht, die met Pieter Bart Korthuis het scenario schreef. ‘Waarom was Melkert zo gefrustreerd?’

Ramsey Nasr als Ad Melkert en Carly Wijs als Gerdi Verbeet in ‘Het jaar van Fortuyn’. Beeld Mark de Blok

Melkert zat in een onmogelijke positie, zegt zijn vertolker Ramsey Nasr tijdens een videogesprek. ‘Hij was lijsttrekker, maar ook fractievoorzitter van de grootste regeringspartij. Wilde hij een nieuwe start maken, dan kreeg hij van Kok te horen dat hij diens erfenis bezoedelde.’ In de serie ventileert Melkert zijn frustraties als hij naast zijn politiek assistent Gerdi Verbeet (Carly Wijs) in de auto zit van Heerenveen naar Amersfoort. Nathan Vecht: ‘We hopen dat je niet alleen de zure Melkert van het debat ziet, maar ook wat er aan ten grondslag lag.’

De serie volgt ook Fortuyn onderweg naar Amersfoort, vanuit Rotterdam. Bij hem in de auto partijgenoten Mat Herben (Fedja van Huêt) en Albert de Booij (Jeroen de Man). Het contrast tussen de Fortuyn in de auto en de Fortuyn die weldra glunderend bij Witteman zal aanschuiven, is groot. ‘Ik moet straks in die Rotterdamse raad leidinggeven aan zeventien man’, zegt hij nerveus. ‘Daar ga ik niet van weglopen, maar ik weet amper wie die lui zijn.’

In de serie bekijken Verbeet, Herben en De Booij het debat naast elkaar via een tv op het stadhuis. Terwijl de LPF’ers genieten van de kwinkslagen van Fortuyn, is er telefonisch koortsachtig overleg tussen Verbeet en campagneleider Jacques Monasch (Teun Luijkx). ‘Zorg er eens voor dat hij iets aan zijn houding verandert!’, bijt hij haar toe. ‘Heb je gezien hoe hij erbij zit?’

Mat Herben is in de serie, naast de nummer 2 van de LPF, ook verteller. Regelmatig doorbreekt hij de vierde wand en richt hij zich direct tot de kijker. Zo vertelt hij dat er niet zoveel mankeerde aan Melkerts teksten tijdens het debat. ‘Alleen luisteren we natuurlijk niet alleen naar de televisie. We kijken er vooral naar.’

Deze rol van Herben was voor de makers een ‘dramatisch instrument’, zegt Nathan Vecht. ‘We wilden humor, lichtheid en flair. Ook voor jongeren moet het aantrekkelijk zijn om naar een verhaal over pratende mannen te kijken.’ Hij liet zich inspireren door Adam McKay, de Amerikaanse filmregisseur die in The Big Short, over de kredietcrisis, en Vice, over de Amerikaanse vicepresident Dick Cheney, soortgelijke kunstgrepen toepaste. Vecht: ‘Met zo’n verteller kun je snel schakelen en duiden.’

Waarom Herben? ‘Hij was afkomstig uit de gemeentepolitiek en per toeval bij de LPF terechtgekomen’, zegt Vecht. ‘Omdat hij zo’n buitenstaander was, werd het bijna een cartoon. We vertellen het verhaal over Wim Kok en zijn twee kroonprinsen, zoon Melkert en bastaardzoon Fortuyn. Maar aan het einde staat niemand meer overeind en loopt er iemand het paleis in om een kabinet te formeren die die ambitie helemaal nooit heeft gehad.’

Nog een pluspunt voor het verhaal: Herben is vliegtuigspotter. Vecht: ‘En de serie begint op 11 september 2001, dus daar konden we hem meteen gebruiken.’

Fedja van Huêt als Mat Herben en Jeroen Spitzenberger als Pim Fortuyn in ‘Het jaar van Fortuyn’. Beeld Mark de Blok

Research: ‘eindeloos, eindeloos, eindeloos’ het debat terugkijken

In werkelijkheid spotte Herben op 11 september geen vliegtuigen. En de gesprekken die Melkert en Fortuyn met hun assistenten in de auto naar het debat voerden, zullen ook anders zijn gegaan.

Scenarist Vecht: ‘Met dit project wilden we niet de waarheid nabootsen, maar de geschiedenis waarachtig dramatiseren. Bij gesprekken die achter de schermen plaatsvonden, hebben we de tijd verdicht, personen weggelaten, dingen toegeschreven aan de ene persoon terwijl die in werkelijkheid door iemand anders uit hetzelfde kamp werden gezegd. Het draaide voor ons om de vraag: hoe zijn we terechtgekomen in die politieke chaos – waar we nog steeds in zitten?’

Researcher Wytzia Soetenhorst sprak betrokkenen, die vertelden hoe de gesprekken ongeveer waren verlopen. Ad Melkert wilde niet meewerken. Uit de PvdA kwam wel hulp van onder anderen Gerdi Verbeet, uit de LPF van onder meer Peter Langendam, die Fortuyn ervan overtuigde na de breuk met Leefbaar Nederland een eigen lijst op te zetten. In de serie wordt Langendam als proleterige, oesters en wijn slurpende ondernemer neergezet door Frank Lammers.

De acteurs lazen zich in. Tijdens een videogesprek tovert Ramsey Nasr een stapel boeken tevoorschijn, zoals Prinsendrama – De val van Ad Melkert van journalist Gerard van Westerloo. Daarnaast sprak ook Nasr met Verbeet, die behalve zijn politiek assistent ook bevriend met Melkert was. ‘Zij omschreef Melkert als een enorm bevlogen vader. Als zij hem aan de telefoon had en hij sprak op de achtergrond met een dochter, hoorde ze aan zijn toon met welke dat was. Dat vond ik mooi, en daar kon ik me aan optrekken als ik hem speelde.’

Met Melkert wilde hij niet spreken. ‘Als acteur wil ik distantie bewaren. Straks vind ik hem aardig en heb ik die niet meer.’

Dat beide hoofdrolspelers onverwachte kanten bleken te hebben – Fortuyn was een praalhans met butler, maar slikte ook kalmeringspillen, Melkert was een chagrijnige regent, maar ook een geestige, lieve vader – was voor de makers een goudmijn, zegt scenarist Nathan Vecht.

Jeroen Spitzenberger las twee boeken van Fortuyn, de Fortuyn-biografie van Leonard Ornstein en bekeek ‘een shitload’ aan YouTube-materiaal, zegt hij telefonisch. ‘Aan beeldmateriaal is geen gebrek.’

Naar het debat keken beiden ‘eindeloos, eindeloos, eindeloos’, zegt Nasr. ‘Ook tussen de takes door.’

Jeroen Spitzenberger als Pim Fortuyn. Beeld Mark de Blok

Acteerwerk: stemoefeningen met een bordercollie, hoofd kaal scheren

Hoe speel je een van de meestbesproken personen uit de recente Nederlandse geschiedenis? Iemand die in 2004 bij een publieksverkiezing van de KRO werd verkozen tot grootste Nederlander aller tijden, net boven Willem van Oranje? Menigeen zal een mening over zijn rol hebben, weet Jeroen Spitzenberger. ‘Maar dat probeerde ik naast me neer te leggen.’

Pim Fortuyn was een ‘superspecifiek iemand’, zegt Spitzenberger, die voor zijn rol kilo’s afviel. ‘Met een eigenaardige stem: hij spreekt geaffecteerd in volzinnen.’ Eindeloos heeft hij op die stem geoefend. Eerst met een stemcoach en regisseur Van Jaarsveld, naar wie hij gesproken berichten stuurde. Later, tijdens het uitlaten, met zijn bordercollie. Zet Fortuyn-stem op: ‘Dan praatte ik zo tegen hem.’

Ramsey Nasr wilde Melkert in het debat exact nadoen. Zijn tekst, zijn lichaamstaal, zijn haperingen. ‘Een regisseur zal zeggen dat het niet zo een op een hoeft, maar zo’n keurslijf biedt me houvast. Toen ik een pak van Melkert aanhad, voelde ik me nog niet Melkert. Daarom ben ik op mijn verzoek vervolgens ook deels kaal geworden. Toen durfde ik ineens zoals hij te praten en te bewegen. Het uiterlijk kan helpen om het innerlijk op te zoeken.’

Beide hoofdrolspelers kropen al eens eerder voor een dramaserie in de huid van een beroemde man. Nasr speelde journalist en interviewer Ischa Meijer in 2020 in I.M., Spitzenberger vertolkte topcrimineel Stanley Hillis in 2019 in Stanley H.

Lykele Muus speelt in het debat Paul Witteman. Jan Peter Balkenende, die geen tekst heeft maar wel te zien is, wordt gespeeld door Arnoud Bos, de broer van Wouter, de opvolger bij de PvdA van Ad Melkert.

Jaap Spijkers als Wim Kok en Ramsey Nasr als Ad Melkert. Beeld Mark de Blok

Decor: laadpalen afgeplakt met verkiezingsposters, een tv-toestel van Marktplaats

‘Tijdens zo’n serie wil je meegezogen worden in die periode’, zegt productiondesigner Joyce van Diepen. Moderne dingen op straat onttrok Van Diepen dus aan het oog: swapfietsen met blauwe voorbanden werden verwijderd. Rond oplaadpalen voor elektrische auto’s en moderne parkeermeters werden afficheborden met verkiezingsposters getimmerd.

Tijdens het debat zijn die oude verkiezingsposters ook te zien, op de muren achter de kiftende lijsttrekkers. Online stuitte Van Diepen op een verzamelaar van propagandaposters, die af wilde van zijn oude PvdA-posters (‘Samen sterk’). Exemplaren van andere partijen verkreeg ze via ‘het verzamelcircuit’. Vervolgens werden ze gedigitaliseerd en opnieuw geproduceerd, soms met de gezichten erop van de acteurs.

Het kubusvormige tv’tje waarop Verbeet, Herben en De Booij het debat bekijken, kocht Van Diepen via Marktplaats. Functioneren deed het niet meer: de beelden daarop werden er later, in de montage, ‘ingestraald’.

Jeroen Spitzenberger als Pim Fortuyn Beeld Mark de Blok

Make-up en haar: Nasr droeg een Melkert-pruik, Spitzenberger was ‘de perfecte kale man’

Zowel Spitzenberger als Nasr schoren hun hoofd kaal voor de serie. ‘Ik was niet helemaal kaal’, zegt Nasr. ‘Aan de zijkant had ik nog een soort tonsuur zoals monniken hadden. Daar vier maanden mee rondlopen, is verschrikkelijk.’ Tijdens optredens bij Buitenhof en De vooravond, in maart 2021 naar aanleiding van zijn boek De fundamenten, droeg hij een pruik.

Ook tijdens opnamen droeg Nasr een pruik, eentje waarop het kapsel van Melkert ragfijn was geïmplanteerd. Spitzenberger was uiteraard wel geheel kaal. ‘Om te kijken hoe zijn huid reageerde’, zegt make-upartist Marjon Hoogendoorn, ‘scheerden we zijn hoofd al twee maanden voor de opnamen kaal. Want soms wordt de huid rood of ontstaan wondjes’. Maar Spitzenberger was ‘de perfecte kale man’.

Hoewel hij dagelijks werd geschoren, ontstond er na een lange draaidag weleens een five o’clock shadow, zegt Hoogendoorn. ‘Dat verborg ik dan met Kryolan, een speciaal soort make-up.’

Ramsey Nasr als Ad Melkert. Beeld Mark de Blok

Kleding: slobberpakken, markant maatwerk en brede dassen

De pakken en dassen die Melkert en Fortuyn tijdens het debat in de serie droegen, zijn zeer werkelijkheidsgetrouw. ‘Je kunt het nooit honderd procent benaderen, maar we doen een flinke gooi’, zegt kostuumontwerper Janneke de Ruiter.

‘Mensen denken dat de pakken van nu niet zo veel verschillen met die van twintig jaar geleden,’ zegt ze, ‘maar het verschil is gigantisch. Destijds droegen mensen – ook Fortuyn, die zich op de Italiaanse mode richtte – veel wijdere en langere ‘slobberpakken’ waarvan de broek ruim over de schoen viel. De revers waren veel breder.’

Pakken voor de honderden figuranten verzamelde De Ruiter via kringloopwinkels en verhuurbedrijven. De outfits van Fortuyn waren zo markant – met streepjes, ruiten en kleuren – dat ze voor Spitzenberger op maat werden gemaakt. Het driedelige streepjespak dat hij in het debat droeg in meervoud. ‘Toen Fortuyn werd doodgeschoten, droeg hij hetzelfde. Voor zulke bloederige scènes is één exemplaar niet voldoende.’

De brede das met rood-witte diagonalen die Fortuyn tijdens het debat droeg, vond De Ruiter na een lange zoektocht op een Amerikaanse site. Die moest ze nog wel langer en breder maken. Ook moest het wit erop crèmekleurig worden. De Ruiter: ‘Daarom hebben we de das in Earl Grey-thee gelegd.’

Debat na afloop van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2002 / Paul Witteman

Paul Witteman: ‘Politici hadden destijds geen enkel verstand van tv’ ‘Ik dacht dat ik het woord nog had? Of zie ik dat verkeerd?’, zegt Ad Melkert (gespeeld door Ramsey Nasr) in het debat in de derde aflevering van Het jaar van Fortuyn. ‘Ik zou dus willen zeggen, meneer Witteman, ik hoop wel dat u een beetje orde weet te houden, want de heer Fortuyn heeft de gewoonte om door anderen heen te praten en dat vind ik niet zo leuk.’ Paul Witteman wordt in de serie gespeeld door Lykele Muus. De echte Paul Witteman lacht luid bij het zien van de scène, op een laptop aan zijn keukentafel in Haarlem. ‘Wat is Ramsey Nasr hier geweldig. Niet alleen omdat hij goed geschminkt is, maar ook omdat hij de vermoeidheid en ergernis van Melkert geweldig te pakken heeft.’ Dat Witteman niet vaker ingreep, neemt Melkert hem ‘tot op de dag van vandaag’ kwalijk, zegt Witteman. ‘Hij was eerst echt razend, vroeg zich af of ik wel aan de goede kant stond. En onlangs hoorde ik hem op de radio nog zeggen: ‘Ik was niet in goede doen, maar Witteman ook niet.’’ Melkert wilde niet ingaan op vragen van de Volkskrant, maar laat weten dat hij de acteurs ‘hun vrijheid van theaterbeleving gunt’. Melkert heeft lang onder het debat geleden, zegt Witteman, die in 2018 stopte met politieke interviews maar nog wel Podium Witteman, een programma over klassieke muziek, presenteert. ‘Dat vind ik sneu. Aan de andere kant: als je lijsttrekker wilt worden en Kok opzij wilt schuiven, loop je risico’s. It’s all in the game.’ Spijt heeft Witteman niet van zijn optreden. ‘Of politici elkaar tijdens een debat mogen onderbreken, verschilt per situatie. Op dat moment vond ik het geoorloofd. Het was een historisch moment: voor een nieuwkomer waren zeventien zetels in Rotterdam geteld en Melkert moest voor het eerst een nederlaag toegeven.’ Witteman had ‘natuurlijk’ in de gaten dat het goede tv opleverde. ‘De spanning in het debat liep op. Dan kun je als debatleider twee dingen doen: de spanning dempen of opvoeren.’ Hij koos voor het laatste en vroeg Melkert onder meer of hij Fortuyn niet durfde aan te kijken. Melkert was niet de enige chagrijnige politicus aan tafel. VVD-leider Hans Dijkstal stapte voortijdig op, zeggend dat hij hoopte dat er nog mensen keken. In werkelijkheid keken er, hoewel het al ruim na twaalven was, ruim een miljoen mensen. Politici hadden destijds ‘totaal geen verstand’ van de kracht van tv, zegt Witteman. Na het debat werd Witteman gebeld door filmmaker Theo van Gogh. ‘Hij zei dat hij het meesterlijk vond. Hij had nog nooit zulke spannende tv gezien. Toen dacht ik: hier is iets niet helemaal oké. De achterban van Theo is niet helemaal de achterban van de NOS.’ Witteman heeft ‘zelden zo’n spanningsveld’ meegemaakt als na het debat. ‘Ik kende al die politici goed. Maar alleen mensen van de NOS wilden toen met mij praten. De rest stond in hoekjes van het raadhuis met elkaar de schade op te nemen.’

Ad Melkert en Pim Fortuyn in het debat na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002.

Locatie Het debat vond plaats in het gemeentehuis van Amersfoort, de verfilming ervan in het Muntgebouw in Utrecht, vertelt locatiescout Abel Roskam. ‘We konden daar de werkelijkheid benaderen omdat het gebouw vergelijkbare ramen had.’ Het team van productiondesigner Joyce van Diepen voegde bij de grote ramen achter Lykele Muus (die Paul Witteman speelt) roeden toe om ze nog meer op de raamkozijnen in het gemeentehuis te laten lijken. In het Muntgebouw werden onder meer ook de scènes opgenomen die zich afspeelden in het Torentje.