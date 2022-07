Met de billen bloot: twee achterwerken in de kunst met elkaar vergeleken

Beeld uit ‘Lost in Translation’ (2003). Beeld Filmstill

Eerst was er die scène, die ook de eerste beelden in de film zijn – zelfs de titel Lost in Translation is dwars door het beeld te zien. Pas later, ver na het bioscoopbezoek, kwam er een lichte verbazing over wat we erbij hadden gevoeld. Wat was er nou eigenlijk zo ontroerend aan? Waaróm vonden wij dit zo mooi, en zo... nieuw? Het is nu, decennia later, met veel meer aandacht voor vrouwelijke perspectieven en vrouwelijke kunstenaars, aanlokkelijk om dat in te vullen: omdat Sofia Coppola een vrouw is, die hier een heel alledaags detail filmt.

Een meisje dat op haar zij ligt op het bed. Met een onderbroek die net niet en net wel sexy is: qua grootte het gemak van een Sloggi-slip, maar wel roze en nét doorschijnend. Het meisje dat later de sexy Marvel-held Black Widow werd en tot fille fatale werd gekneed door Woody Allen, maar hier nog echt een jonge vrouw is, tobberig en zoekend. Ze is zich misschien bewust van haar onaardse schoonheid, maar dat speelt gewoon niet zo. Het raakte ons daarom: het gewone, dat terloops ook sexy is. Die combinatie.

Maar zó voor de hand liggend is het toch niet. Volgens de actuele wetten en regels van male gaze tegenover female gaze doorstaat ook Sofia Coppola’s beroemde onderbroekscène niet volgens iedereen de test. Filmmaker Nina Menkes vindt dat Coppola hier gewoon een eeuwenoude mannelijke visie toepast: vrouw wordt als sexy lichaam getoond, man als denkend wezen. De tweede scène in Lost in Translation is namelijk Bill Murray peinzend in een taxi. Het kan dan wel door een vrouw gefilmd zijn, toch was Menkes’ reactie: ‘Alsjeblieft, zullen we objectificatie niet bekritiseren door het zelf toe te passen?’

Toch wordt er een hoop duidelijk als je de inspiratiebron voor deze scène erbij haalt: John Kaceres schilderij Jutta – een voornaam voor een achterwerk, ja. De Amerikaanse kunstenaar schilderde zijn hele leven billen en vulva’s, altijd in ondergoed gestoken, meestal een ieniemienie slipje dat minstens glanst of doorschijnt. In een interview zei Coppola door Kaceres fotografisch realisme te zijn geïnspireerd.

John Kacere, Jutta, 1973. Beeld Copyright John Kacere, 2022. Photograph courtesy of Louis K. Meisel Gallery

Zoek de verschillen.

Kaceres schilderijen zijn lustopwekkend zonder voorbehoud. Hij houdt van het vrouwelijk lichaam. Of je als kijker nou man of vrouw bent, het gaat om de magnetische aantrekkingskracht van de billen en de vulva. Niks persoonlijks, er zit simpelweg geen hoofd aan. Daarom zijn zijn titels – altijd vrouwelijke voornamen – ook zo ironisch. De inspiratie van Coppola’s scène is dus onomwonden bedoeld voor de lust.

Maar Kaceres kleuren zijn hard, waar die van Coppola zacht zijn. Kaceres onderbroek kan lekker zitten, maar is toch echt geen Sloggi. Dat komt door de kleur. Kaceres vrouw heeft geen comfortabel truitje aan, zoals je dat doet als je in je hotelkamer rondhangt, maar een satijnen hemmetje met zwart kant. Door het kennen van de inspiratiebron wordt de filmscène misschien sexyer dan wij ’m in de bioscoop ervoeren. Maar er is geen wederzijdse invloed, het schilderij wordt niet alledaagser door de film. Het zijn de detailverschillen waardoor je als kijker weet: Charlotte is een meisje dat zich onbekeken waant, Jutta zit in een rol. Een rol die elk meisje soms leuk vindt, maar waar wel de blik van een ander bij hoort.