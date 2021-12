Meryem en haar moeder combineren designeritems met streetwear

Meryem Slimani en haar moeder Najate Leklye. Beeld Jordi Huisman

Wie? Meryem Slimani (38) en haar moeder Najate Leklye (68)

Wat doen ze? Meryem is fotograaf, artdirector en scout voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Najate was docent maar is nu vooral de muze van Meryems Instagramaccount @meryemsfirst.

Waar? De creative agency Brand New Guys in Rotterdam

Waar zijn we hier?

­Meryem: ‘In het kantoor van de creative agency Brand New Guys in Rotterdam. Alleen zo voelt het niet: het is eerder alsof je in iemands huiskamer terechtkomt. Dit was vroeger een van die statige woningen waarvan je er meer hebt in Rotterdam-West. Je ziet het aan het glas-in-lood en de tegeltjes. Tegelijkertijd zitten er allemaal streetwear-elementen in het interieur, veelal werken van Rotterdamse kunstenaars. De combinatie vind ik heel tof, dat er bij de ene muur een Chesterfield staat die al drie verschillende kantoren heeft meegemaakt, en in de andere hoek een kunstwerk van Biggie Smalls. Het is precies wat ik met mijn werk doe: ik gooi alles bij elkaar, als een puzzel van oud en nieuw.’

Hoe zouden jullie je kledingstijl omschrijven?

­Meryem: ‘Een mix van designeritems en streetwear. Maar wel kwalitatief hoogstaande streetwear, zoals de joggingbroeken en sweaters van mooie merken als Daily Paper, Filling Pieces en Melody Ehsani. Die combineer ik bijvoorbeeld met een, oversized, vintage blouse van Ralph Lauren. En sneakers eronder, daar kan ik al twintig jaar niet meer zonder. Ik hou van kleur. Dat heb ik echt van mijn moeder, zij houdt zo van felle kleuren. Ze heeft een kast vol hoofddoeken, in alle tinten en printen. Met kleurrijke kleren kan ik als emotional dresser mijn gevoel uiten. Mijn stem laat ik horen door T-shirts en hoodies te dragen met een print erop. In deze periode vóór Sinterklaas draag ik vaak een shirt dat Patta, The New Originals en vijf andere Nederlandse streetwearmerken hebben ontworpen voor Black Lives Matter. Daarmee maak ik het statement dat bepaalde tradities niet oké zijn.’

Najate: ‘Mijn stijl lijkt met de jaren steeds meer op die van ­Meryem. Vroeger kleedde ik me klassiek, in rokken met bijpassende blazers en op hoge hakken. Daar matchte ik dan weer mijn hoofddoek mee. Een paar jaar geleden kwam ­Meryem ineens met sneakers aan, later met een Nike-hijab. Ik heb vertrouwen in haar smaak. Dus toen ben ik zelf ook meer comfortabele en sportieve kleding gaan dragen.’

Hebben jullie een favoriete Instagramlook?

Beiden: ‘De takchita met Nike-trui.’ ­Meryem: ‘Takchita’s zijn traditionele, Marokkaanse jurken. Mijn oma liet er een voor mijn moeder maken toen ik werd geboren. Op een gegeven moment heb ik de jurk gekregen. Stel: mijn huis staat in brand en ik kan maar één ding redden, dan zou ik dat kledingstuk pakken. Het heeft prachtige rode en blauwe kleuren, die precies lijken op het rood-blauw van een Nike-hoodie in de kast van mijn man.’

T-shirt

Meryem Slimani: ‘Dit T-shirt is ontworpen door Ya Habibi Market, een online platform voor kunstenaars en designers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De bekende, helaas doodgeschoten, Algerijnse zanger Cheb Hasni staat erop. Het is gemaakt naar aanleiding van de bosbranden in Algerije dit jaar, de opbrengst ging naar de Algerian Food Bank, die mensen in de getroffen gebieden steunde met hulppakketten. Ik vind het mooi hoe een kledingstuk kan herinneren aan de muziek van vroeger én een kleine bijdrage levert aan een goed doel.’

Oranje

Meryem Slimani : ‘Ik hou van oranje. Het is een warme kleur die veel voorkomt in Marokko, als de wortel of pompoen in de couscous, maar ook als de tint van het leer daar.’

Buurthuis

M: ‘De huiselijke inrichting geeft de ruimte iets gezelligs. Geen wonder dat er altijd wel iemand komt koekeloeren. Van oude bekenden en familieleden tot toevallige voorbijgangers, ze lopen gewoon binnen. Het is hier soms net een buurthuis.’

Daily Paper

M: ‘In de ontwerpen van het merk Daily Paper zie je de herkomsten terug van de makers, drie vrienden uit Amsterdam, allemaal jongens van kleur. Daarmee tonen ze aan andere third culture kids zoals ik, die opgroeien tussen allerlei verschillende culturen, dat we trots mogen zijn op waar we vandaan komen.’

Hijab

M: ‘De Nike-hijab inspireerde me om mijn moeder vaker te fotograferen voor Instagram, en haar aan te kleden voor de foto’s alsof het een editorial is. Nike bedoelde de hijab eigenlijk voor sporters, maar bij mijn moeder style ik het als een mode-item. Het is wederom een statement: zo kan iemand met een hoofddoek er óók uitzien.’

Ringen

M: ‘Van mij mogen juwelen best opvallen. Mijn gouden ringen zijn dan ook echte statement pieces. Ik doe ze nooit af, want het zijn stuk voor stuk sieraden die mijn moeder weer van haar moeder heeft gekregen, of van mijn vader. Door ze te dragen, draag ik al deze speciale personen een beetje bij me.’

N: ‘In onze cultuur geeft een ring van goud status, omdat het gezien wordt als een investering. Er zijn nog steeds veel Marokkanen die hun geld liever in de vorm van gouden sieraden bewaren, dan dat ze het op de bank zetten.’

