Door een speling van het lot (mijn broer had ergens een affiche gezien) belandde ik tijdens een van die vele christelijke feestdagen waarvan niemand weet waarom ze bestaan op de Acon Autocross in Sint Maarten, in de kop van Noord-Holland.

Mensen zeggen wel eens dat je buiten je eigen bubbel moet treden, welnu, dat deed ik zodra ik door de ingang liep. Van mijn eigen overbeschermde biotoop vol havermelk en discussies over grensoverschrijdend gedrag in de kunsten kwam ik in een wereld waar slechts drie dingen telden: keihard racende autowrakken en het daarbij behorende gigantische lawaai. En modder.

Ik voelde me thuis. Al mijn familieleden bleven me verzekeren dat ik enorm uit de toon viel met mijn kaki broek, zwarte coltrui, grijze knot en vierkante Kennedyzonnebril, maar ik had me in tijden niet zo prettig gevoeld als bij de Acon Autocross.

Alles was duidelijk. Je had friet, worsten en cola (geen zero). Je had lawaai, modder en auto’s. En je had de mannen die die auto’s bestuurden. En één vrouwelijke coureur, die reed in een auto met een half blote rondborstige vrouw erop, en de tekst ‘Real women do it sideways’. Dit was superfeministisch of juist heel seksistisch EN HET KON ME NIKS SCHELEN.

En je had het publiek, mannen, vrouwen en kinderen die hier duidelijk eerder waren geweest, want ze waren gewapend met eigen strandstoelen, koelboxen en skibrillen.

Skibrillen, want autocross is een fantastische sport, zeer geschikt als toeschouwerssport, ware het niet dat er aanhoudend modder, zand, graskluiten en immense stukken rubber het publiek in vliegen. Ik had het voordeel van mijn Kennedybril – ‘Zie je wel dat ik hier perfect pas?’ –, de rest van mijn gezelschap niet. Jaloers keken onze kinderen naar kleine kinderen die met een skibril, koptelefoon en volledig racetenue, gesponsord door een Noord-Hollands lasbedrijf, naar de wedstrijd stonden te kijken. Die hadden eerder met dit bijltje gehakt.

Het werd steeds duidelijker dat we deze race vooral zouden horen en voelen, niet zien. Mijn zoon, uitzonderlijk geïnteresseerd in hard rijdende dingen, trok zijn capuchon geheel over zijn hoofd en keek door een kleine spleet. Ik besloot met mijn hoofd afgewend voor de modder vooral het publiek te bekijken, en hun technieken om een glimp op te vangen van dit spektakel.

Het best voorbereid was een groep mannen die zich had opgesteld vlak achter het hek rond het circuit – moddergewijs de heftigste plek. Ze hadden houten barkrukken met parasols bij zich, een XL-koelbox per persoon en: een oranje zeil. Dat oranje zeil tilden ze, als de modderstroom te groot werd, gezamenlijk op tot net boven hun neuzen, en dan loerden ze er groepsgewijs bovenuit. Dit hielden ze uren vol.

Volgend jaar kom ik terug, met zeil.