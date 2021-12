Mensen kregen vleugels als ze waren rondgeleid door de Limburgse kunstverzamelaar Jo Eyck

Jo Eyck met kenmerkende sigaar. Beeld fotodesign Moniek Wegdam

Beelden, kandelaars, schilderijen werden thuis minutieus onderzocht en schoongemaakt. ‘De spanning van het onderzoek, het ontcijferen van een handtekening, mijn vader was er al op jonge leeftijd door geboeid’, zegt zijn dochter Zsa-Zsa.

Dat oog verfijnde Eyck tijdens de oorlog toen hij, getroffen door de besmettelijke tbc, negen maanden in quarantaine zat. Opgesloten in een kamer was zijn enige contact met de buitenwereld een raam. ‘In totaal isolement krijg je oog voor de kleinste dingen’, zegt Zsa-Zsa.

Zijn liefde voor kunst kreeg extra zuurstof door zijn vrouw Marlies Voncken. Zij kwam uit een cultureel gezin, haar moeder schilderde en er kwamen veel kunstenaars en dichters over de vloer. Samen bouwden ze een bijzondere collectie schilderijen, sculpturen en installaties op, waarbij de nadruk ligt op postmodernisme en minimalisme.

Intuïtief kunst kijken

In 1981 kocht het echtpaar Eyck het destijds tien jaar onbewoonde kasteel Wijlre in het Geuldal in Limburg en liet het met de kasteeltuin en het koetshuis restaureren. Het koetshuis werd al gauw een plek waar een deel van de kunstcollectie kon worden ondergebracht en geregeld werden er voor het publiek toegankelijke exposities gehouden.

Twintig jaar later werd het Hedge House gebouwd, een paviljoen met een orchideeënkas, kippenhok, orangerie en een expositieruimte. In de loop der jaren groeide kasteel Wijlre uit tot een populair oord bij kunstliefhebbers uit de hele wereld.

Beeldend kunstenaar Peter Struycken kent Eyck sinds die 55 jaar geleden een kunstwerk van hem kocht. ‘Gewoonlijk houd ik weinig contact met kopers, maar van Jo werd mij snel duidelijk dat hij een meer dan normale belangstelling had voor kunst. Dat is uitgegroeid tot vriendschap.’

Dat Eyck wars was van enige interesse in de theorie achter het kunstwerk, trof Struycken in het bijzonder. ‘Hij keek intuïtief naar kunst, zijn blik was heel zuiver en breed. Het ging hem om het zintuiglijke van het beeld, de zeggingskracht ervan.’

Verband tussen kunst en natuur

Eyck is Struycken bij al zijn ontwikkelingen blijven volgen. ‘Hij bleef geïnteresseerd en dat heeft geleid tot mooie opdrachten. We deelden een zin voor avontuurlijkheid, diepte en perfectie. Voor mij was hij een mecenas.’

Jo Eyck, die de verfgroothandel van zijn vader in Heerlen uitbouwde tot een bedrijf met meerdere vestigingen in Limburg, beschouwde de natuur ook als kunst en had van delen van de tuin min of meer kunstkamers gemaakt. Zo heeft het 19de-eeuwse park een ‘witte kamer’ en een ‘blauwe kamer’. Dat zijn door buxushagen omgeven grote bloemenperken met één bepaalde kleur.

Zsa-Zsa: ‘Hoe het licht door de bladeren valt, de verandering van kleuren, de schaduwen – hij legde een verband tussen kunst en natuur. Hagen liet hij zo snoeien dat er een lijnenspel met de gebouwen ontstond dat spanning opriep. Andersom heeft de nieuwbouw de hoeken van de hagen moeten volgen.’

Het liefst gaf Eyck rondleidingen, trekkend aan zijn onafscheidelijke Senoritas van Oude Kampen. ‘Als hij zijn manier van kijken kon delen, was hij het gelukkigst’, zegt Zsa-Zsa. ‘Museumdirecteuren uit Amerika, studenten, allemaal hadden ze vleugels gekregen als ze door mijn vader op sleeptouw waren genomen.’

Op 14 november overleed Eyck op 92-jarige leeftijd thuis in zijn kasteel. Één reactie voerde de boventoon, zegt Zsa-Zsa. ‘Iedereen herinnert zich de rondleidingen. Hoe vaak ik dat niet heb gehoord de afgelopen weken.’